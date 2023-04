Las obras de ampliación del pabellón Francisco Ballester de Xàtiva se alargarán 4 meses y acabarán en septiembre

Las obras de ampliación del pabellón Francisco Ballester de Xàtiva no estarán listas el próximo mes de mayo, tal como estaba previsto al inicio de la actuación, hace ocho meses. La empresa encargada de las obras, Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU, ha solicitado al consistorio setabense una prórroga de 4 meses más en el plazo de ejecución, que ha sido aceptada por el ayuntamiento, por lo que la construcción finalizará el próximo 9 de septiembre.

La constructora solicitó en febrero pasado una ampliación del plazo de ejecución debido a una serie de contratiempos que han retrasado los trabajos. La empresa señalan que en los primeros meses de obra, cuando se preveía la excavación y ejecución de la cimentación del edificio que se construye junto al actual pabellón, sufrieron diversas paralizaciones de los trabajos por las fuertes lluvias. Las intensas precipitaciones afectaron a unos trabajos que se realizan en el exterior, a la intemperie, recalcan. Además, en octubre pasado, el Servei Territorial d’Obres Públiques de la Conselleria de Política Territorial impidió la ejecución de las obras a 18 metros de la carretera CV-645 -el nuevo pabellón se construye junto a esta vía-, debido a que no le había llegado la notificación y el permiso de obras. Ello obligó a paralizar trabajos de movimiento de tierras y acometidas en esta zona hasta el 23 de enero de este año, cuando el permiso llegó a la conselleria.

Otro contratiempo que ha ralentizado las obras, según alega la empresa constructora, es la falta de mano de obra en el sector de la construcción, que “ha dificultado la contratación de personal para la ejecución de obra”. La mercantil señala que entre los perfiles más difíciles de contratar, según un informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se encuentran los de capataces, encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón, así como carpinteros, instaladores de fachadas técnicas, montadores de prefabricados estructurales, especialistas en trabajos verticales y operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales, entre otros.

Además, la obra incluirá una ampliación de trabajos, ya que tras solicitarlo el Ayuntamiento de Xàtiva, la empresa estudia la ampliación del ancho de la acera que confina con la obra y la acera que confronta con el actual pabellón; y también se solicita la eliminación del cercado existente del pabellón y la sustitución de este por el que se prevé para la ampliación del recinto.

Todo ello, según Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU ha provocado “un retraso importante” en la planificación y ejecución de la obra inicialmente prevista, por lo que piden ampliar el plazo de ejecución de las obras en cuatro meses. Así, del 10 de mayo de este 2023 que estaba previsto que concluyera la obra, acabará el 9 de septiembre de este año.

El Ayuntamiento de Xàtiva, tras un informe del arquitecto municipal favorable a esta ampliación del plazo, acepta la solicitud de la empresa de alargar la actuación cuatro meses más. Desde el consistorio remarcan que la obra “no se ha abandonado en ningún momento, y siempre ha habido actividad en ella”, por lo que no ve inconveniente en conceder la ampliación del plazo de ejecución de las obras solicitada por el contratista. Además, con esta ampliación, las obras pasan de un plazo de ejecución de ocho meses a doce meses, algo que el consistorio “no ve exagerado para una obra de esta envergadura”.

El presupuesto, de 2,1 millones de euros, no se modifica

La ampliación del plazo de ejecución de las obras no comportará un aumento del presupuesto. Así lo ha asegurado a este diario el concejal de Urbanisme, Ignacio Reig, quien ha confirmado que el importe de la actuación se mantiene en 2.099.705 euros (1.735.293 euros más 364.411 euros de IVA). “La empresa ha solicitado una ampliación del plazo, que se ha concedido tras un informe favorable del arquitecto municipal, pero no va a ampliarse el presupuesto, que sigue siendo de 2,1 millones de euros”, afirma el edil, que incidía en que “el presupuesto no va a ampliarse, en absoluto”. Desde el consistorio señalan que los posibles desajustes del presupuesto por un posible aumento de los precios de los materiales, como ha ocurrido en otras obras, ya se contempló en la licitación.