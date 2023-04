El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este miércoles todas las listas de los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones del 28 de mayo en la provincia de València. En la comarca de la Costera, el PP presentan candidaturas en las 19 localidades y el PSPV, excepto en Torrella, también contará con lista en los municipios de la comarca. Además, Compromís estará presente en buena parte de las localidades de la Costera, donde también concurren listas de Esquerra Unida, Vox, Ciudadanos, Ucin y agrupaciones de electores. Podem no se presenta, bajo sus siglas, en ninguna localidad de la Costera.

Circunscripción electoral: Barxeta

Candidatura núm.: 63. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don VICENTE ERNESTO ALBI SEGARRA

2. Don CARLOS MAHIQUES BALLESTER

3. Doña PILAR ALBEROLA MONTELL

4. Don VICENTE JOSE TORREGROSA MORALES

5. Doña ANA TERESA MORATA ALBEROLA

6. Doña ANDREA TORTOSA TALENS

7. Don VICENTE HUET BENAVENT

8. Doña ANA BELEN ABEDAÑO ALBEROLA

9. Don JOSE JOAQUIN CARBONELL BENAVENT

Candidatura núm.: 77. ESQUERRA UNIDA: ENDAVANT (EUPV:ENDAVANT)

1. Don VICENTE MAHIQUES MARGARIT

2. Don FRANCISCO COMPANY GARCIA

3. Don ESTEBAN ALBEROLA BERNAL

4. Don JUAN MOMPARLER ALIAGA

5. Don ALEJANDRO COMPANY CUENCA

6. Don RUBEN ALBEROLA VALVERDE

7. Doña CRISTINA OLIVER PEREZ

8. Don FERRAN SEGARRA ALARCON

9. Doña PAULA CERVERA SALVADOR

Suplentes

1. Doña JOSEFA FERRANDO CALABUIG

2. Don MARIA ROSA ALARCON RODRIGUEZ

3. Don FEDERICO LORENTE CALABUIG

Candidatura núm.: 96. SOM BARXETA - ACORD MUNICIPAL (SOM BARXETA - ACORD MI)

1. Don DARIUS JOSEP TORTOSA ESPAÑA

2. Doña MARÍA PÉREZ COMPANY

3. Doña INMACULADA ALBEROLA MONTELL

4. Don JOSÉ LUÍS SALINAS HERNÁN

5. Don ERIC FERRER ALIAGA

6. Doña SALOMÉ COMPANY CASTELLÓ

7. Don SALVADOR RIBERA HERNÁNDEZ

8. Don JOAN JOSEP MORATA ALBEROLA

9. Don JOAQUIN ALBEROLA MONTELL

Suplentes

1. Don ENRIQUE RAFAEL CUCÓ VALVERDE

2. Don LLUÍS SEGUÍ CALABUIG

Candidatura núm.: 112. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña MARÍA ISABEL RODRIGUEZ AZNAR

2. Don JULIÁN CHAMIZO RENAU

3. Doña INMACULADA GARIN MARTINEZ

4. Doña MARIA TERESA TOLOSA SILVESTRE

5. Don ESTEBAN LONGARES PEREZ

6. Doña GUIOMAR GIBAJA LOPEZ

7. Don CARLOS BÉJAR SANCHO

8. Don MIQUEL ENGUÍDANOS ANDRÉS

9. Don JUAN ANTONIO GABALDON DOMINGUEZ

Circunscripción electoral: Canals

Candidatura núm.: 44. UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

1. Doña MARIA CELIA BONONAD MARTINEZ (Independiente)

2. Don JAVIER PEREZ MOLLA (Independiente)

3. Doña MANUELA PEREZ MARTINEZ (Independiente)

4. Don RODRIGO LLACER JORDA (Independiente)

5. Doña ANA ISABEL GARCIA FUERTES (Independiente)

6. Don PABLO LLACER MICO (Independiente)

7. Doña MARIA AMOR ARNAU ROSELLO (Independiente)

8. Don MANUEL JOSE SISTERNES LOPEZ (Independiente)

9. Doña NAYARA VALLS ARNAU (Independiente)

10. Don JOSE MIGUEL FENOLLAR LOPEZ (Independiente)

11. Doña RAQUEL CLIMENT NIETO (Independiente)

12. Don ANTONIO GOMAR BALLESTER (Independiente)

13. Doña ARANTXA CAMPOS BONONAD (Independiente)

14. Don JOSE ROMUALDO MUÑOZ RODRIGUEZ

15. Doña HERMINIA SANTOS RAMOS

16. Don JOSE MANUEL GIL RUIZ

17. Doña CLARA ISABEL ARNAU ROSELLO

Candidatura núm.: 62. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don IGNACIO MIRA SORIANO

2. Doña MARIA MAGDALENA GIL FRANCES

3. Don FRANCISCO CARLOS LOPEZ TRIGUEROS

4. Doña MARIA DOLORES SANCHIS APARICIO

5. Don JAVIER CATALA VIDAL

6. Doña JOSEFA JUAN MARTINEZ

7. Don MARCOS SANZ GIMENEZ

8. Doña INMCULADA SAMPEDRO CHAFER

9. Don ADRIAN SANCHO COLOMER

10. Doña ANA MARIA ALVENTOSA CALATAYUD

11. Don VICENTE BALDOVI MOLLA

12. Doña ADORACION GOMIS MAHIQUES

13. Don EDUARDO SANCHO MICO

14. Doña JOSEFA ANGELES NAVARRO CANO

15. Doña ANDREA SISTERNES MARTORELL

16. Don JOSE ENRIQUE CERDA BELDA

17. Doña MARIA LUISA VILA SANCHIS

Suplentes

1. Doña MARIA AMPARO VIDAL BARBERA

2. Doña CARLA CARDONA LOPEZ

3. Don ANTONIO PEREZ GARCIA

Candidatura núm.: 64. VOX (VOX)

1. Don ABEL RECATALA SEBASTIA

2. Doña MARIA PILAR SANZ VALLES

3. Don ENRIQUE SANCHIS MORALES

4. Doña DIANA MARIA PARRILLA COLOMER

5. Doña VERONICA SANCHIS GONZALEZ

6. Don JOSE BENITO YANIZ MUNERA

7. Don ISIDRO VIDAL BADIA

8. Don JOAQUIN ARGENTE VILLAPLANA

9. Doña AMPARO MARTINEZ PENADES

10. Doña MARIA MANUELA MARTINEZ MARTINEZ

11. Don PATRICIO MARTINEZ MONTEAGUDO

12. Doña FRANCISCA GARCIA CALATAYUD

13. Doña PILAR VILLAPLANA LANDETE

14. Don EDUARDO IBAÑEZ JUAN

15. Don ISIDRO BORDERA GARCIA

16. Don JULIO FERNANDEZ CHAFER

17. Don ALFONSO PARRILLA SANCHO

Suplentes

1. Don ENRIQUE PEREZ VALLS

2. Don MIGUEL ANGEL HERREROS MARTINEZ

3. Don APOLINAR LIMIA CARDONA

Candidatura núm.: 73. SUMA ́T (SU+)

1. Don EDUARDO BADAL BENETÓ

2. Doña MARIA CARMEN CARDONA TORTOSA

3. Don RICARDO CARBONELL SANCHIS

4. Don ANTONIO GRAS DIAZ

5. Doña MARIA AMPARO PINEDA CHORQUES

6. Don JOSÉ FRANCÉS ARNAU

7. Don MARCIAL PÉREZ TEROL

8. Doña MARIA CARMEN MALLOL SANCHIS

9. Doña MARIA ASUNCIÓN GÓMEZ POVEDA

10. Don JUAN JOSÉ CALATAYUD MARTÍN ARANDA

11. Don EMILIO JOSÉ TALENS GINER

12. Don JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MORALES

13. Doña SABINA ARNAU GÓMEZ

14. Doña VICENTA BENEITO BELDA

15. Doña MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSA

16. Don FRANCISCO JAVIER VIVAS CALATAYUD

17. Doña HERMINIA LLÁCER ARNAU

Suplentes

1. Doña ISABEL LLORENS ESTEVE

2. Doña MARIA DEL PILAR PERUCHO VIDAL

3. Don RAMÓN MOLLÁ CALATAYUD

Candidatura núm.: 80. COMPROMÍS PER CANALS: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Doña MARÍA JOSÉ CASTELLS VILLALTA

2. Doña MARIA ISABEL REAL FAYOS

3. Doña MARIA CARMEN BRU GARCIA

4. Don JULIO MARTINEZ ROMERO

5. Don DÍDAC EGIDO GARRIDO

6. Doña MARÍA JÚLIA PASCUAL LOSADA

7. Don PEDRO PABLO MARTINEZ PENALBA

8. Doña MARIA ESTER ALVENTOSA BLEDA

9. Don ALEJANDRO CHÁFER REAL

10. Don JOSEP MARIA ARNAU ARNAU

11. Doña LAURA COLOMER GARRIGÓS (Independiente)

12. Don JOSEP JOAQUIM MIRA MOMPÓ

13. Don TOMÁS LLOPIS BOLUDA

14. Doña DESAMPARATS BERTOMEU GARCIA

15. Don FRANCISCO JAVIER DELGADO FRANCO

16. Doña MARIA DOLORES PÉREZ PERIS

17. Don ADRIÁN SISTERNES DOMENEC

Candidatura núm.: 74. ESQUERRA UNIDA: ENDAVANT (EUPV:ENDAVANT)

1. Doña MIREIA GARRIDO NAVALON

2. Don XAVIER GARRIDO CASTELLS

3. Don JOSE RAMON GARRIDO CENTELLES

4. Don FRANCISCO JOSE PARIS TUREGANO

5. Doña ROSER TORRENT PLA

6. Don VICENTE ANGEL GRANER CARBONA

7. Doña MARIA AMPARO SISTERNES GIMENEZ

8. Don MIQUEL NICOLAU TARAZONA BENLLOCH

9. Doña ROSARIO MORALES POVEDA

10. Don FRANCISCO BARBERA PERALES

11. Don JESUS MURRIA VIVO

12. Don JAIME GARRIDO CENTELLAS

13. Doña DOLORES MONTALBAN CARMONA

14. Doña ENCARNACION MOYA SANCHEZ

15. Don JUAN MOYA SANCHEZ

16. Doña MARIA DEL CARMEN SALCEDO PEREZ

17. Don ROBERTO ROMERO MUÑOZ

Candidatura núm.: 113. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don CRISTIAN JUAN FASANAR

2. Doña INÉS MARÍA POVEDA MIRA

3. Don JUAN CARLOS IBAÑEZ CLIMENT

4. Doña QUETINA ÚBEDA NAVARRO

5. Don PERE SOLER FLOR

6. Doña CLAUDIA SUÁREZ GONZÁLEZ

7. Don ALFREDO PICÓ GASCÓN

8. Doña CARMEN LLORENS MOTÓ

9. Don JUAN CASANUEVA BARBER

10. Doña MARGARITA LLAUDES LLAUDES

11. Doña ROSANA GAYA MIRA

12. Don FAUSTINO JAVIER VILLANUEVA CALVO

13. Doña MARIA JOSE LOPEZ BIOSCA

14. Don PEDRO RUÍZ SÁNCHEZ

15. Doña ELVIRA MUNERA GUERRERO

16. Doña ANA MIRA BALLESTER

17. Don JUAN ROMERO VICENS

Circunscripción electoral: Cerdà

Candidatura núm.: 40. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña ADELA GARCIA PALOP

2. Don JORGE ESTEVE HERNANDEZ

3. Don JORGE JAVIER CERDA SANCHO

4. Doña MARIA ELENA HURTADO CALATAYUD

5. Doña MARIA CIRUGEDA JIMENEZ

6. Doña MARIA LUISA CERDA SANCHO

7. Don JOSE JUAN VIDAL TERUEL

Suplentes

1. Doña MARIA AMPARO MONTAGUD PEREZ

2. Don JOSE ENRIQUE FRANCES OLMO

3. Doña MARIA DEL MAR MARTINEZ GARCIA

Candidatura núm.: 69. VOX (VOX)

1. Doña Julia Carrasco Harvey

2. Doña Maria Angeles Juan Aparicio

3. Don Jose Maria Urrutia López

4. Doña Silvia Badía Sánchez

5. Doña Maria del Mar García Martorell

6. Doña Judith Pérez Juan

7. Don Lyubomir Yanchev Yanev

Suplentes

1. Doña Tatiana Pérez Alabort

2. Doña Daniela Dimitrova Yaneva

3. Don Fidel Pérez Monfort

Candidatura núm.: 55. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don JOSÉ LUÍS GIJÓN SEGRELLES

2. Doña ISABEL BATALLER ANAYA

3. Doña LOURDES HERNANDEZ FERRI

4. Don JUANJO JUÁREZ PENADÉS

26-4-2023 155. Doña CELIA SANCHIS TOLOSA

6. Don LUIS SAN MATEO ARANZANA

7. Don RAFAEL CARMONA BRUÑA

Suplentes

1. Don ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN

2. Don ANTONIO MORENO ESCUDERO

3. Don FRANCISCO GIMÉNEZ TAPIAS

4. Don FRANCISCO JOSÉ GANDÍA PIERA

Circunscripción electoral: El Genovés

Candidatura núm.: 33. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don PABLO VILAR ORDIÑADA

2. Don JULIAN GARCIA DEL CAÑO

3. Doña MARIA SOLER SANCHIS

4. Don ANTONIO BOLUDA MASIP

5. Doña JESSICA MARIA CAÑADAS GARZON

6. Don EDUARDO LLOPIS CARPIO

7. Doña ALICIA MASIP ADRIA

8. Doña VICTORIA SOLER BATALLER

9. Don ISMAEL LLOPIS ALBERT

10. Doña MARIA PILAR GINER OLIVARES

11. Doña MARIA DEL PILAR SANCHIS SANCHIS

Candidatura núm.: 70. VOX (VOX)

1. Don JUAN IGNACIO GILABERT OLTRA

2. Don JUAN JOSE SANCHIS CUARTERO

3. Doña BEATRIZ PARDO MUÑOZ

4. Don RAFAEL TORMO GARCIA

5. Don JOSE SALVADOR CABANES HERNANDEZ

6. Don ELOY CABANES MAHIQUES

7. Don KEVIN TEROL OLTRA

8. Don ANTONIO GOMEZ DEUSA

9. Don GONZALO SANCHIS CUARTERO

10. Doña ERICA PARDO MUÑOZ

11. Don EMILIO DESCALS GIMENEZ

Suplentes

1. Don VICENTE GINER BORREGUERO

2. Don JOSE RAMON VIDAL MOLINA

3. Don FRANCISCO GONZALEZ MIRAVALLES

Candidatura núm.: 13. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña VERONICA LLOPIS VIÑES

2. Doña AGNÉS ÚBEDA OLTRA

3. Doña SARA BADENES DESCALS

4. Don MATEU MARGARITTI GIMÉNEZ

5. Doña ALBA TOMÁS BADENES

6. Don ANTONI LIMARANT CARDONA

7. Doña CRISTINA AGUILAR CHAFER

8. Don EMILIO LLORET CONDE

9. Doña AFRICA LLOPIS GARCIA

10. Doña CAROLINA LOPEZ LLOPIS

11. Don PERE REVERT MIRALLES

Suplentes

1. Don MIGUEL BARZANO SINTERO

2. Don BOUZECRI EL FARTASS EL FARTASS

Circunscripción electoral: Estubeny

Candidatura núm.: 38. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña MARIA CARMEN GARCIA FRIGOLS

2. Don FRANCISCO PEREZ FERRER

3. Doña INMACULADA MEDINA SARRION

4. Doña MARIA CARMEN MARIN FRIGOLS

Candidatura núm.: 110. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña MARIANA MATEU ALEJANDRO

2. Doña CONCHIN GARCIA HERNÁNDEZ

3. Doña MARGARITA RUIZ VÁZQUEZ

Circunscripción electoral: l'Alcúdia de Crespins

Candidatura núm.: 39. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don FFRANCISCO JAVIER SICLUNA LLETGET

2. Don JOSE LUIS SANTANA GARCIA

3. Don ESTEBAN ARNAU TORTOSA

4. Doña SANDRA GALVAN GARCIA

5. Doña NOEMI GONZALEZ MORAN

6. Doña MARIA CARMEN CALABUIG GOZALVEZ

7. Don SERGIO MUÑOZ FUENTES

8. Doña CRISTINA CARBO ALBERT

9. Don JOSE LUIS PERALES CALATAYUD

10. Doña MARTA PRESENCIA PASTOR

11. Don DANIEL VIDAL CALATAYUD

12. Doña MARIOA CARMEN MARTINEZ FERRI

13. Doña MONICA PERIS MATEU

Suplentes

1. Doña MARIA DEL MAR HERRAIZ FERNANDEZ

2. Don GUSTAVO BOLUFER RIOJA

3. Doña MARIA CORTES LOPEZ MEDINA

4. Doña MARIA JOSE PEREZ NAVARRO

5. Don JONAS MARTINEZ RODENAS

6. Doña INMACULADA SANCHIS ALVENTOSA

Candidatura núm.: 20. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don ROBERTO GRANERO MARTÍN

2. Doña LAURA EGIDO SÁNCHEZ

3. Don PEDRO GARCÍA LEÓN

4. Doña MAITE JUAN BORREDÁ

5. Don JOSÉ LUÍS BELDA GINER

6. Doña JENNIFER CABRERA ERAUS

7. Don GERARD GIMENO DURÁN

8. Doña MIREYA NAVALÓN PERALES

9. Don ERNESTO PALOP CASTELLÓ

10. Doña PENÉLOPE MARTÍ MARTÍN

11. Don JAVIER VALDEOLMILLOS ALVENTOSA

12. Doña ROSER VIDAL JUAN

13. Don JOSÉ LUÍS PLA FEO

Suplentes

1. Doña CRISTINA MARTÍ CANO

2. Don JUAN CARLOS VICENT MORENO

3. Doña CLAUDIA CARMONA BRUÑA

4. Don PEPE VAYÁ HERRERO

5. Doña NIEVES BELDA PÉREZ

Candidatura núm.: 78. COMPROMIS PER L'ALCÚDIA DE CRESPINS: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don JOSE VICENTE GARRIGOS GALLEGO

2. Doña AMPARO ALBALAT MOLLA

3. Don JORDI CAPARRÓS GUTIERREZ

4. Don GERARD GONZALEZ ALBALAT

5. Doña ALICIA ANDRÉS ALVENTOSA

6. Doña MARÍA CELESTE LLACER SOLER

7. Don CARLOS RAFAEL CABELLO FRANCO

8. Doña ASTRID APARICIO REIG

9. Doña ANGELS CUCARELLA MONTELL

10. Don ANTONIO BELTRÁN SANCARLOS

11. Doña EVA ARGENTE PLANA

12. Doña ANA MARIA TOMÁS VIDAL

13. Don FRANCISCO RAMÓN PUG TORMO

Suplentes

1. Doña MARIA NOE ALBIÑANA LLACER

2. Doña NATIVIDAD IBAÑEZ PERALES

3. Doña ANGELS PERALES TEROL

4. Don BERNARDO CUENCA BOILS

5. Don JOSÉ LUÍS CUCARELLA PEREZ

Circunscripción electoral: la Font de la Figuera

Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don ELIO CABANES SANCHIS

2. Don VICENTE GANDIA SORIANO

3. Doña CRISTINA BORDERA GIEMNO

4. Don MAURICIO PEREZ ABAD (Independiente)

5. Doña ANA ALCARAZ SIMO

6. Don ANTONIO PEREZ PERALES

7. Doña MARIA ANGELES MINGUEZ MARTINEZ

8. Don FRANCISCO DOMENECH INSA

9. Doña MARIA JOSEFA BENEITO NADAL

10. Doña LINDA ARANDA GORRIS (Independiente)

11. Doña MARIA ROSARIO BERENGUER BENEITO (Independiente)

Candidatura núm.: 2. PER LA FONT (PFONT)

1. Doña PURIFICACIÓN LLUCH SANZ (Independiente)

2. Don ÁNGEL GARCÍA REVERT (Independiente)

3. Don GINÉS BENEITO SANCHIS (Independiente)

4. Don ANDRÉS PORTILLO SANCHIS (Independiente)

5. Doña AGUEDA GARCÍA SELLÉS (Independiente)

6. Don JOSÉ ÁNGEL LLUCH SANZ (Independiente)

7. Doña ROSA SELLÉS TOMÁS (Independiente)

8. Don JAVIER CAMBRA BIOSCA (Independiente)

9. Doña ISABEL ALMENDROS GONZALBEZ (Independiente)

10. Don FABIÁN BENEITO SANZ (Independiente)

11. Doña ISABEL GARRIGOS LAOSA (Independiente)

Candidatura núm.: 3. COMPROMIS PER LA FONT DE LA FIGUERA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don VICENT MUÑOZ JORDÀ

2. Don ADRIÀ GÓMEZ BIOSCA

3. Doña IRENE VILA LORENTE

4. Don STEFANO GUIDARA MARTÍNEZ

5. Doña CARMEN CALABUIG GARCIA

6. Doña JÚLIA BIOSCA PÉREZ

7. Don JULIÁN R. TORRÓ FAYOS

8. Don MANUEL ASENSI CALABUIG

9. Doña M. EUGENIA VILA CANO

10. Doña HAJAR ZIANI KABBOURI

11. Doña MONIKA VENETKOVA PETKOVA

Suplentes

1. Don CARMELO MICÓ MICÓ

2. Doña M. CARMEN ASENSI CALABUIG

3. Don VICENT BIOSCA PALAU

4. Don RADOSLAV MARTINOV EMILOV

5. Doña ISABEL HERRERO TORRÓ

6. Doña FRANCESCA FERRI PENADÉS

7. Doña MILAGROS CASTELLOTE CALABUIG

8. Doña M. ROSARIO LORENTE ROS

Candidatura núm.: 4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña IBANA TORMO BAÑO

2. Don MARIANO FERRIZ FAYOS

3. Doña MARIA DE CARMEN IÑESTA SIMO

4. Don ANTONIO BENEITO MICO

5. Don JUAN FRANCISCO CALABUIG GARCIA

6. Doña LAURA LLUCH PENADES

7. Doña LARA ANGELA TORMO SANZ

8. Don ENRIQUE LOPEZ SILVESTRE

9. Doña ANA MARIA MARTI REVERT

10. Don VICENTE MIGUEL BAS MICO

11. Don JOSE RAMON GIMENO LOPEZ

Circunscripción electoral: la Granja de la Costera

Candidatura núm.: 59. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don JOSE MIGUEL MARIN FERNANDEZ

2. Don SEAN DECLAN WARD

3. Don JUAN MIGUEL PEREZ MARTINEZ

4. Doña FRANCISCA TOLOSA ARTIGUEZ

5. Don MIGUEL ANGEL CLIMENT SANCHEZ

6. Doña MARIA AMPARO CALVO CLIMENT

7. Doña INMACULADA HERNANDEZ CLIMENT

Suplentes

1. Don RAFAEL TOLOSA ARTIGUES

Candidatura núm.: 111. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don BAUTISTA GARCIA PEREZ

2. Don JOSE REIG CIGES

3. Don JOSÉ EMILIO MARTÍ VALLÉS

4. Doña LUMI AZNAR CLIMENT

5. Don EMILIO JOSÉ MARTÍ RUIZ

6. Doña ANGELA GARCIA MARTINEZ

7. Doña TAMARA ORTIZ JORQUES

Circunscripción electoral: la Llosa de Ranes

Candidatura núm.: 32. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña SALVADORA PARDO ESCURIET

2. Don JAVIER CAMARASA CASTELLO

3. Doña ROSANA REVERT CALABUIG

4. Don JOAN GOZALBEZ LOZANO

5. Doña MARGARITA HUERTA GUITART

6. Don CHRISTIAN GIL HUERTA

7. Doña MATI VERCHER VERCHER

8. Don JOSE MARIA PENADES CLIMENT

9. Doña MARTA LOPEZ RAMON

10. Don MINERVINO PENADES PLA (Independiente)

11. Doña ANA CUCARELLA LLEDO

Suplentes

1. Don JOSE LUIS HUERTA LOPEZ

2. Doña MARTA GENIS GUITART

3. Don GUSTAVO AZNAR RUBIO

4. Doña LUCINDA REVERT HOSTALET

5. Don LUCA SUAREZ MARTI

6. Doña MARIA JOSE CONCA RAMON (Independiente)

7. Don EVARIST AZNAR TERUEL

Candidatura núm.: 45. UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

1. Doña VALENTINA GOZALBEZ AZNAR

2. Don JUAN BAUTISTA CALATAYUD MONTELL

3. Doña MARIA ANGELES VERCHER AZNAR

4. Don RUBÉN SAPENA LLOPIS

5. Don DAVID GINER FERNÁNDEZ

6. Don SILVINO GALEA BONET

7. Doña MARIYA ANGELOVA LILOVA

8. Doña MARIA DOLORES MOLINES DOMINGUEZ

10. Doña ANDREA MUNTEANU

11. Don KEVIN DIAZ SANCHIS

Suplentes

1. Doña MARIA JESÚS PELLU MARTI

2. Doña CARMEN GONZALEZ CORTES

3. Don JUAN CARLOS DOMENECH GONZALEZ

4. Doña MARIA JOSE PAVÍA BENAVENT

5. Don FRANCISCO VAÑO CORCOLES

Candidatura núm.: 71. VOX (VOX)

1. Don JAVIER AMAT DE LEON ARCE

2. Doña CONSUELO RAMON PERUCHO

3. Don JAVIER ARNAU BELLVIS

4. Don VICENTE RAMON BONET ESTORNELL

5. Doña MARIA CARMEN NIEVES GIL VALERO

6. Doña MARIA PAZ GINER RAMON

7. Don EUGENIO AMADOR EXPOSITO

8. Doña MARIA DOLORES PALACIOS MARTIN

9. Don MARCO ANTONIO GARCIA YUSTE

10. Don MICHAEL ARNAU RAMIS

11. Don SANTIAGO MARCO ESCRIBANO

Suplentes

1. Don VICENTE PASCUAL REVERT

2. Doña NIEVES HEREU TORTAJADA

3. Don EVARISTO AMAT DE LEON GUITART

Candidatura núm.: 16. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña ROSA ANA GUITART ESTORNELL

2. Don ADRIAN SANZ ALBA

3. Doña CARLA TEROL GIL

4. Doña GRACIA MARÍA PASCUAL OLIVARES

5. Don ELIES CONCA JUAN

6. Doña MARIA TERESA ALBA VERCHER

7. Don MANUEL ABRAHAM MADRID RODRIGUEZ

8. Doña ANDREA GIL CASTILLO

9. Doña NEREA TOMÁS ROMERO

10. Don VICENTE LÓPEZ JUAN

11. Don ARNAU LÓPEZ GUITART

Suplentes

1. Don NOEMI GIL CLIMENT

2. Doña MARIA JOSE AGUSTÍ BALAGUER

3. Don VICENTE ANTONIO TOMÁS GINER

4. Doña JOSEFINA GARCIA GRANERO

5. Doña CRISTINA TERESA ESTORNELL PÉREZ

6. Don FRANCISCO MORENO GAYÁ

Candidatura núm.: 48. COMPROMIS PER LA LLOSA DE RANES: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Na YOLANDA TORTOSA LUNA

2. N'EFREN CAMARASA CARRERES

3. Na MARIA ESTELA FERNANDEZ CLIMENT

4. En MARCOS ROMERO LOPEZ

5. Na LAURA VIDAL BARBERA

6. En FERNANDO LOPEZ OLIVARES

7. Na ROSA MARIA LOPEZ DIAZ

8. En VICENT LOZANO PINA

9. Na LAURA IBAÑEZ CONSOLACION

10. En VICENT FRANCESC TUDELA ALIAGA

11. En SALVADOR AGUSTI ESTELLES

Suplentes

1. Na TERESA PEREZ GARCIA

2. En JOSEP CAMARASA SANCHIS

3. En JAVIER PASCUAL OLIVARES

Circunscripción electoral: Llanera de Ranes

Candidatura núm.: 46. UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

1. Don VICENTE MARTINEZ GOMEZ

2. Don JOSE ENRIQUE ALZAMORA SALA

3. Don JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ

4. Doña PAULA FORTUÑO ALZAMORA

5. Don CARLOS MANUEL BENITO LANDETE

6. Don TEODORO SANZ SANCHIS

7. Don RAFAEL MILLAN MIGUEL

8. Don VICENTE MARTINEZ SANCHO

9. Don FRANCISCO ORTEGA CARMONA

Candidatura núm.: 97. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Don ANTONIO VICENTE LLUCH LLORENS

2. Don ENRIQUE CABANES VIDAL

3. Doña SUSANA SALA ALVENTOSA

4. Don RAFAEL CAPILLA BOLINCHES

5. Doña MARIA JOSÉ PALOP LLUCH

6. Don JOSE ANTONIO GUIROLA NAVAS

7. Don JOSEP MARTINEZ ALBUIXECH

8. Doña GEMA ESTEVE PAVIA

9. Don GUILLERMO NAVALÓN MOYA

Suplentes

1. Doña ANA TERESA MIGUEL ESTEVE (Independiente)

2. Doña ANA ISABEL SOLER BADIA

3. Doña MARIA DEL CARMEN MORALES SALA

Candidatura núm.: 120. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don ENRIQUE ESTEVE CHAFER

2. Doña LAURA DEL AMO LOPEZ

3. Doña ANGELA MARIAPRATS PRATS DE HOYOS

4. Don ALBERTO GARCIA PASTOR

5. Don HECTOR CUCARELLA MILAN

6. Don VICENTE VICEDO FELIPE

7. Doña ESTHER FAYOS BENEITO

8. Don MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESTEVE

9. Don VICENTE SANCHIS BONETE

Suplentes

1. Doña VANESA MARIA SANCHIS LLUCH

2. Don PABLO GARCIA APARICIO

3. Don JORGE MARTINEZ ESTEVE

Candidatura núm.: 122. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña MANOLI ALCAZAR ORTEGA

2. Doña ELISA LAURA CANIVIRI

3. Doña CRISTINA MOLINA RÓDENAS

4. Don RAMÓN TORMO BOLINCHES

5. Don VICENT PARRA ANGULO

6. Doña MARÍA JOSÉ MOYA EXPOSITO

7. Doña ESTHER SOSA VALIENTE

8. Don LUIS LOZANO MERCADAL

9. Don MIRTA SOTOMAYOR ÁLVAREZ

Circunscripción electoral: Llocnou d'En Fenollet

Candidatura núm.: 56. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don SALVADOR REVERT ALFARO

2. Doña MATILDE MOSCARDO MASIP

3. Don RAFAEL SOLER SOLER

4. Don FRANCISCO JAVIER ORDIÑANA BLESA

5. Don ANDREU ORDIÑANA BLESA

6. Doña PAULA GANDIA MARTINEZ

7. Don GERARD JESÚS AGUADO MOSCARDÓ

Suplentes

1. Doña NOELIA COMPANY PLA

2. Don ESTEVE MERCÉ JUAN

3. Don ANGELINO ROCA ARNAU

4. Don JOSÉ LORENTE SOLER (Independiente)

Candidatura núm.: 94. FENOLLET UNIT (FNU)

1. Don RAÚL ROSELLÓ SERRA

2. Don CAMILO GÓMEZ JIMENEZ

3. Don CRISTIAN SANCHIS SOLER

4. Don JAVIER BELTRAN MAYOR

5. Don VICENTE SALVADOR BELLA SOLER

6. Doña CARMEN HERNANDIZ QUILES

7. Doña ANA ISABEL NAVARRO CARRETÓN

Suplentes

1. Don CRISTOBAL RODRIGUEZ SOLER

2. Doña LIDIA RIPOLL SANCHIS

Candidatura núm.: 123. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña ANDREA GOMEZ GAVILA

2. Don CESAR CAMARASA CASTELLO

3. Don IVAN ALCAÑIZ MESTRE

4. Don ARCADIO PASCUAL SOLER

5. Doña GLORIA GRACIELA ARONSON GARCIA

6. Don GENARO LLOPIS BLEDA

7. Don FRANCISCO SANZ ORTEGA

Circunscripción electoral: Mogente/Moixent

Candidatura núm.: 37. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don JOSE LUIS ORTIZ LINARES

2. Doña OLGA MICO CARRERES

3. Don EMILIO PAVIA GARCIA

4. Doña MARIA NIEVES VIDAL CALABUIG

5. Don JUAN ANGEL MOLLA MICO

6. Doña MARIA CARMEN NAVARRO BENEITO

7. Doña VANESSA PONT JORQUES

8. Don RUBEN DUBAL ALCARAZ

9. Doña ROSA ANA BELDA CAMARASA

10. Don MIGUEL ANGEL FERRANDIZ MOLLA

11. Doña MARIA PENELOPE NAVALON MARTINEZ

Suplentes

1. Don FIDEL REY SANCHIS

2. Doña MARIA ANGELES WIS LOPEZ

3. Don VICENTE DOMINGUEZ BELLVER

4. Doña CAYETANA BELDA MARTI

Candidatura núm.: 19. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don GUILLERMO JORQUES LLADOSA

2. Doña NEUS TORMO JORQUES

3. Don SERGIO ORTIZ JORQUES

4. Doña LAURA BACETE ÚBEDA

5. Doña CAROLINA FRANCÉS SANCHIS

6. Don JOSE VICENTE BELDA SANCHIS

7. Doña MARIA ROSARIO CALABUIG BAS

8. Don ALVARO BELLOT OLMO

9. Doña MARÍA CARMEN SORIANO DOMENECH

10. Don JOAN ANTONI CARRERES CALABUIG

11. Doña ADELA NAVALÓN TORTOSA (Independiente)

Suplentes

1. Don SERGI SOLER SANCHIS

2. Don GUILLERMO DALIA CIRUJEDA

3. Doña PEPA SANCHIS SANZ

Circunscripción electoral: Montesa

Candidatura núm.: 26. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don ANGEL RIOJA PERALES

2. Don JOSE VICENTE GARCIA CARBONELL

3. Doña MARIA CARMEN CERDA GARCIA

4. Doña TRINIDAD VILA GARCIA

5. Doña VICENTA MARIA CRESPO GARRIDO

6. Don RAFAEL TALON RODRIGUEZ

7. Doña AMPARO JOSE GARCIA SANCHIS

8. Doña BEATRIZ SANZ FILLOL

9. Don JULIO CLIMENT MARTINEZ

Candidatura núm.: 21. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don HÉCTOR BARBERÀ CERDÀ

2. Doña ALBA GARCÍA CIRUGEDA

3. Doña MARÍA SERRA JUAN

4. Don JOSE MANUEL BALLESTER BALLESTER

5. Doña NEREA CERDÀ BARBERÀ

6. Don JOSÉ BARBERÀ FERRER

7. Doña MERCEDES SANZ QUIRANTES

8. Don BERNARDO PEREZ SANZ

9. Doña JOSEFA MOYANO PALOMINO

Suplentes

1. Don JOSÉ CERDÀ GARCÍA

2. Doña SILVIA CARBONELL BARBERÀ

Candidatura núm.: 53. COMPROMIS PER MONTESA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. N'ANALIA JUAN GUILLEN

2. En FRANCESC BARBERA APARICIO

3. En VICENT BALLESTER MARTINEZ

4. En JOSEP CERDA I BALLESTER

5. Na SUSANA ARTES GUARNER

6. Na MARIA DEL CARMEN VILA CERDA

7. N'ALEJANDRO JOSEP FERRARA TEROL

8. En SAMUEL BARBERA SANCHEZ

9. En TRINITARIO TORREGROSA GIMENO

Suplentes

1. En MIGUEL CARBONERAS SANTOLAYA

2. En VICENTE ANGEL BARBERA SANCHIS

3. Na JOSEFA MARIA DOMENECH TORTOSA

Circunscripción electoral: Novetlè

Candidatura núm.: 79. COMPROMÍS PER NOVETLÉ: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Doña ANA MATEU BOLINCHES (ACORD PER GUANYAR)

2. Doña ANGELES MARÍA NAVARRO ORTIZ (ACORD PER GUANYAR)

3. Don MOISÉS SAMPER ALZAMORA (ACORD PER GUANYAR)

4. Doña MARGARITA SIERRA PEDRÓN (ACORD PER GUANYAR)

5. Don LORENZO GUTIERREZ VELA (ACORD PER GUANYAR)

6. Doña ANDREA UBEDA TORREGROSA (ACORD PER GUANYAR)

7. Doña SARA SOLER SANCHIS (ACORD PER GUANYAR)

Suplentes

1. Doña AMPARO VIÑA SÁNCHEZ (ACORD PER GUANYAR)

Candidatura núm.: 54. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don RAFAEL VILA NOGUERA

2. Doña GEMMA RICHART SOLER

3. Don FRANCISCO VILA MARTI

4. Don RAFAEL LLUCH ASENSI

5. Don SERGIO SANCHIS VILA

6. Doña VICENTA MARIA MATEU REIG

7. Doña PAULA FUENTES VERCHER

Suplentes

1. Don ÁLVARO ÚBEDA DIAZ

2. Doña JOSEFA MATEU PALOMARES

Candidatura núm.: 125. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don JOSE FERNANDO AREVALO MARCO

2. Doña CRISTINA FERRER VILA

3. Doña MARIA FUERTES GUARDIOLA

4. Don SALVADOR MULET BELTRAN

5. Doña JUDITH VIDAL GARCIA

6. Doña AMPARO NAVARRO PERPIÑA

7. Don JOAQUIN GONZALEZ TORIBIO

Circunscripción electoral: Rotglà i Corberà

Candidatura núm.: 14. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don AMADOR CLIMENT ROSELLO

2. Don ENRIQUE BELTRÁN SANCHIS

3. Doña ANNA LOPÉZ AZNAR

4. Doña MAITE GONZÁLEZ BRAZALES

5. Don RAFAEL LÓPEZ TORREGROSA

6. Don JUAN OLIVER SALVADOR

7. Doña CRISTINA GINER SANCHIS

8. Doña NEUS MARTINEZ NEUS

9. Doña AMPARO AZNAR CLIMENT

Suplentes

1. Doña LUCRECIA GALLEGO MERCADO

2. Don JOSÉ ELÍAS TOMÁS MOMPÓ

3. Don SALVADOR MONZO SAN CRISTOBAL

Candidatura núm.: 129. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don CARLOS SANZ TORMO

2. Doña MARIA DE LOS SANTOS PUERTA PERIS

3. Doña AINHOA MUNCHARAZ GINESTA

4. Don JUAN CARLOS BERRIALES ARLANDIS

5. Don PABLO PENELLA BAIXAULI

6. Doña HAIZEA DELGADO PALENCIA

7. Don OSCAR HOLGADO FERNANDEZ

8. Doña ANA MARIA MUÑOZ LIEBANA

9. Don JULIO MIGUEL TROYANO CABRERA

Circunscripción electoral: Torrella

Candidatura núm.: 72. AGRUPACIÓ INDEPENDENT DE TORRELLA (AITOR)

1. Don JOSÉ VICENTE SEGARRA TEROL (Independiente)

2. Don BORJA PERIS CHÁFER (Independiente)

3. Doña ANA LLOBELL ALZAMORA (Independiente)

4. Don MIGUEL ÁNGEL ROIG LUÍS (Independiente)

5. Don MARCOS FUENTES ARNAU (Independiente)

Candidatura núm.: 85. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don VICENT ALVENTOSA BLAY

2. Don JUAN JOSE ALVENTOSA BELLVER

3. Don JORGE BAUSA MUÑOZ

4. Don MARIA DE LAS NIEVES BENLLIURE MORAL

Circunscripción electoral: Vallada

Candidatura núm.: 91. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña MARIA JOSÉ TORTOSA TORTOSA

2. Don JOSÉ VICENTE MUÑOZ GARCÍA

3. Doña MAR COLOMER GINER

4. Don ROBERTO MARTINEZ GARCÍA

5. Doña MARIA AMPARO GINER TORTOSA

6. Don EDUARDO TGORTOSA MARTÍN

7. Doña MARIA CRUZ GOMEZ GOMEZ

8. Don ROMUALDO PERIS GARCIA

9. Doña FELICIDAD MANRUBIA COLOMER

10. Don ADRIAN ALIAGA GASCÓ

11. Doña MARIA DOLORS GALLACH VILAMAYOR

Suplentes

1. Don RICARDO VILA GARCIA

2. Doña JOSEFINA CASTELLS GANDÍA

3. Don JOSEP FORÉS RASTROJO

Candidatura núm.: 119. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don JULIAN UBEDA GINER

2. Doña GEMA COLLADO PASTOR

3. Don SERGIO MIHAI OSAN MIHELE

4. Don JOSE LUIS FERRI GALLEGO

5. Doña MARIA GASSO VILA

6. Don VICTOR CUESTA GINER

7. Doña MARIA GINER GARRIDO

8. Don JOSE DOMINGO GOMEZ ALIAGA

9. Doña JULIA GARRIDO CASTELLS

10. Don ANGEL BLASCO JORDA

11. Doña DIANA GRAMAJE LINARES

Suplentes

1. Don ANGEL BLASCO BLASCO

2. Don EMILIO JOSE FERRANDO SAUS

3. Doña Mª CARMEN GARRIDO GARRIDO

Circunscripción electoral: Vallés

Candidatura núm.: 109. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don JOSÉ JAVIER SISTERNES BENAVENT

2. Don JOSE MANUEL CLIMENT SANCHIS

3. Doña BENDI SOLER PARRILLA

4. Don LEOPOLDO GARCÍA AYORA

5. Don SALVADOR NAVALÓN PAREJA

Suplentes

1. Doña MARÍA CARMEN GAYA GÓMEZ

Candidatura núm.: 117. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don LUIS MIGUEL PEREZ CARRION

2. Don MIGUEL ESTARLICH MARTORELL

3. Don JOAQUIN RAMON ESPARZA PELEGERO

4. Doña MARIA CONSUELO UBEDA MARONDA

Circunscripción electoral: Xàtiva

Candidatura núm.: 12. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don ROGER CERDÀ BOLUDA

2. Doña XELO ANGULO LUNA

3. Don JUAN IGNACIO REIG SANCHIS

4. Doña RAQUEL CABALLERO PASTOR

5. Doña LENA BARAZA LORENTE

6. Doña MARÍA BELTRÁN FERRERO

7. Don VICENT LLUCH MONTANER

8. Don PEDRO ALDABERO LÓPEZ

9. Doña MARI CARMEN JACHÁN SANCHEZ

10. Don RAFAEL PENADÉS PLA

11. Don JOSE VICENTE BENAVENT CERVERA

12. Doña MARIA REMEDIOS SINISTERRA CARIÑENA

13. Don RICARDO MARTINEZ NAVARRO

14. Doña NEUS CALATAYUD GENÍS

15. Don JORDI MENGUAL PUCHOL

16. Doña YAIZA DIEGO YUSTA

17. Don FRANCISCO DE LOS SANTOS CARRERES

18. Doña TERESA MARTÍ ESTORNELL

19. Don JOSE ANTONIO CLIMENT CLIMENT

20. Doña MARIA TEROL ALBERT

21. Don VICENT TORREGROSA BARBERA

Suplentes

1. Doña INMACULADA SOLER MACÍAS

2. Don JOSÉ GIMÉNEZ RIVAS

3. Doña LAURA FENOLLAR SANCHIS

Candidatura núm.: 22. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don MARCOS SANCHIS FERNANDEZ

2. Doña ANA DIEZ CLIMENT

3. Don EDUARDO LLOPIS ARNERO

4. Doña SONIA PLA GARCIA

5. Don VICENTE BOLUDA GRAU

6. Don DAVID OLTRA AIBAR

7. Don OCTAVIO PEREZ CALATAYUD

8. Doña INMACULDA SIGNES GIMENO

9. Don EMILIO PRATS CERDA

10. Doña PILAR GARCIA MORELL

11. Don ANTONIO MARIN GARCIA

12. Doña GEMA HERNANDEZ PLANCHA

13. Don JOSE IGNACIO FERRI SANCHIS

14. Doña PATRICIA CARRERA PEÑA

15. Don OSCAR PALOP ALBERT

16. Doña MARIA ADELA FAYOS LLORCA

17. Don JUAN VICENTE CALATAYUD MUNERA

18. Doña MARIA DESAMPARADOS CATALINA PEROPADRE RAMOS

19. Don PABLO SEGUI ZARAGOZA

20. Don ERNESTO BARBERA BLASCO

21. Doña MARIA JOSE PLA CASANOVA

Suplentes

1. Doña MARIA SALVADORA PEREZ POMER

2. Don JOSEP PERIS MARTINEZ

Candidatura núm.: 66. VOX (VOX)

1. Don FRANCISCO SUÁREZ MOLLÁ

2. Don Cosme Camarasa Tortosa

3. Doña María Ángeles Navarro García

4. Don Alberto Hurtado Rivas

5. Doña NURIA MARTINEZ GÓMEZ

6. Don IVAN FERRÚS PASTOR

7. Don JOAQUIN PÉREZ PRATS

8. Don Ximo Soler Cardona

9. Doña Elvira Andreu Ibañez

10. Doña María José Gómez Buso

11. Don Rafael Amorós Martínez

12. Don Carlos Canseco Navarro

13. Don Juan Carlos Mollá Lozano

14. Doña Tamara Zamora Lapo

15. Doña Lucía Marrahi Gomar

16. Don Joaquín Vicente Cuellas Collado

17. Don ENRIQUE PERALES LÓPEZ

18. Doña María López Paya

19. Doña Rosa Isabel Gómez Pardo

20. Don Jaime Gras Pardo

21. Doña CONSUELO MARTINEZ TARRASÓ

Suplentes

1. Don Juan Vicente Barbera Alguacil

2. Don Francisco Bru De La Orden

3. Don Vicente Alba Cuenca

Candidatura núm.: 76. XÀTIVA UNIDA - ESQUERRA UNIDA: ENDAVANT (XU-EUPV:ENDAVANT)

1. Doña MARIA AMOR AMOROS GIMENEZ

2. Don ALFRED BOLUDA PERUCHO

3. Don HECTOR CUENCA MARTINEZ

4. Doña SUSANA GOMAR SUAREZ

5. Don ANDRES GARCIA ALBERT

6. Doña MARIA DESAMPARADOS VERA CUCO

7. Don CARLES SANCHEZ POVEDA

8. Doña LUISA JOSEFA GARCIA RUIZ

9. Don VICENT PLA BOSCA

10. Doña DOLORS PEREZ BELLIDO

11. Don JESUS FERRANDO GOZALBES

12. Doña SARA GOSALBES CHAFER

13. Doña ROSA MARIA GUEROLA SOLER

14. Don ERNESTO CUENCA MARTINEZ

15. Doña MARIA LUISA GARCIA BATALLER

16. Don MIGUEL ALCOCEL MASET

17. Doña TERESA DE JESUS MARCO HERNANDEZ

18. Don PEDRO ALIAGA PEREZ

19. Doña FRANCESCA CHAPI ALBERO

20. Don MIGUEL ANGEL LORENTE LOPEZ

21. Doña MIREIA ISABEL DENIA ESPARZA

Suplentes

1. Don FRANCISCO JESUS ORDIÑANA JIMENEZ

2. Doña NIEVES AURA BARBERA

3. Don ANGEL JOSE HERNANDEZ PEREZ

4. Doña OLGA CALVO MARTIN

5. Don MANUEL CASTELLO MOLLA

Candidatura núm.: 95. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Doña YOLANDA PEREZ FERRI

2. Don JORGE HERRERO MONTAGUD (Independiente)

3. Don FRANCISCO DAVID MONTERO GORDILLO

4. Doña MARIA ANGELES MONTELL SORIANO

5. Don ALFONSO FRANCES VILLAROYA

6. Don IGNACIO JOSE LLEDO CABANES

7. Don EZEQUIEL RUIZ SANCHEZ (Independiente)

8. Doña MARIA AUXILIADORA ESPLUGES PACHECO (Independiente)

9. Don JOSE RAMON BOLUDA PALOP

10. Doña GYOKCHEN GYUNDUDUEVA HANDZHIEVA (Independiente)

11. Don RAFAEL SOLER CHAPI (Independiente)

12. Don LUIS SALA SARRION

13. Doña MARIA DE LA SEO CAMAÑES LEDESMA (Independiente)

14. Don LUIS LLOPIS LLOPIS (Independiente)

15. Doña MARIA CRISTINA VIDAL SANCHIS (Independiente)

16. Doña BEGOÑA RODRIGUEZ DE PATERNA LOPEZ (Independiente)

17. Don LUIS BELLOD RODRIGUEZ DE PATERNA (Independiente)

18. Doña MARIA LUISA GUERRERO NOVILLO (Independiente)

19. Doña ISABEL MARIA GOZALBEZ BARAZA (Independiente)

20. Don JUAN ENRIQUE FERRANDO GARCIA

21. Doña ANA MARIA MORENO SIMARRO (Independiente)

Candidatura núm.: 99. COMPROMIS PER XÀTIVA - ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don JOSEP MARIA SEBASTIÀ DOMENECH

2. Doña MONICA VARELA CABANES

3. Doña REIS GALLEGO PERALES

4. Don GERMAN GONZALEZ LLINARES

5. Doña MARIA TERESA ROCA SANCHEZ

6. Don LUCAS MARTINEZ TORMO

7. Doña INMACULADA PEIRO ARNAU

8. Don ELISEO OVIEDO MILLAN

9. Doña NURIA LUCAS MARTINEZ

10. Don JOAQUIN LUIS SANCHIS BACETE

11. Doña GLORIA MORATA MARTINEZ

12. Don EMILI JOSEP BOLINCHES NAVARRO

13. Don MIQUEL ANGEL BONET MARCOS

14. Don SALVADOR BLASCO PERIS

15. Doña MARIA JOSEP TALENS ALBEROLA

16. Don RAFAEL BLANCO ARANZUEQUE

17. Don JOSE MANUEL DELEGIDO MORANT

18. Doña CONSOL MARTINEZ MARCO

19. Doña PILAR MAIQUES VELA

20. Don JESUS XAVIER VIDAL TORRELLA

21. Don CAMILO SEBASTIÀ DOMENECH