La Junta Electoral obliga a corregir la falta de paridad en cuatro listas de Albaida

Las prisas nunca son buenas consejeras. Cuantro de las cinco candidaturas para el 28M registradas dentro del plazo en Albaida tendrán que corregirse para cumplir con la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) en lo relativo al cumplimiento de la obligatoria paridad de género.

La Junta Electoral de Zona de Ontinyent se reunió ayer para —entre otras cuestiones— abordar las «irregularidades» comprobadas en una serie de listas presentadas en Albaida, con tal de exigir la subsanación de los defectos formales detectados en el plazo legalmente previsto.

Los tres partidos con mayor representación municipal en la Comunitat Valenciana han incumplido en este municipio la citada norma igualitaria. De esta forma, según expone la resolución de la Junta Electoral bajo la presidencia de Juan Manuel Gómez, la candidatura de Compromís per Albaida incumple la ley de paridad en su conjunto al no mantener la cuota proporcional de hombres y mujeres reservada por la ley entre los titulares. También el PP ha vulnerado el mismo precepto, mientras que el PSPV ha sido requerido igualmente para corregir el incumplimiento de la paridad en el apartado de suplentes de su candidatura. Tampoco la novedosa formación Albaida en Sinergia, que se presenta por primera vez en la localidad, ha cumplido la exigencia, de forma que solo Ens Uneix se ha librado de la orden de la Junta Electoral y no tiene que retocar su lista, encabezada por David Vila.

En Albaida son cinco los partidos que se presentan a las elecciones municipales, dos de ellos independientes.