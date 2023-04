La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP) de las listas definitivas para las próximas elecciones municipales del próximo 28 de Mayo está dando algunas sorpresas. Más allá de errores o peticiones como la obligación de corregir listas por falta de paridad —como ha solicitado la Junta Electoral en Albaida—, también se dan casos de candidatos sorpresa. De nombres de los que nadie ha oído.

Tal es el caso de José Fernando Arévalo Marco, que lidera la lista del Partido Popular (PP) en el municipio de Novetlè. El cabeza de lista popular en la localidad de la Costera es banderillero de profesión, tiene 33 años de edad y también estudia criminología. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «el partido me lo pidió y acepté. Simplemente me presento en Novetlé porque allí no hay representante. Soy militante del PP de siempre, desde que puedo votar».

El candidato a la alcaldía reconoció que no tiene lazos con el pueblo: «Sí me conozco la comarca, Xàtiva sobre todo. Nuestra intención es trabajar para ampliar el espectro político. Tengo que ir allí y presentarme, presentar la candidatura. Quiero que la gente vea lo que puedo aportar».

"No puede ser que haya solamente una candidatura de izquierdas, siempre es bueno que haya más"

El número 1 de la lista del PP en Novetlé también asumió que no es una situación normal: «Entiendo que no es lo más habitual. La población no tiene representación de nuestro partido y se ha confiado en mí. Se trata de eso, de tener representación. No puede ser que haya solamente una candidatura de izquierdas, siempre es bueno que haya más».

Rechazo al término «cunero»

A su vez, Arévalo rechazó el término «cunero»: «No me considero así» y explicó que si consigue los votos necesarios hará de concejal: «Si salgo elegido como concejal no tendré problemas en trabajar para el pueblo, aunque sea como representante en la oposición». José Fernando Arévalo explicó que su profesión principal está ligada al mundo del toreo: «Soy banderillero, desde los catorce años he estado dentro de este mundo, lo que es casi toda una vida». También descartó explicar cuándo y cómo se forjó la idea de liderar la lista del PP en Novetlè: «Creo que es algo que no es relevante. No me parece interesante decir cuando se decidió».

«No he estado nunca en Novetlè. Tengo que ir allí en breve. Lo que sí conozco es la comarca, Xàtiva sobre todo, por mi profesión», declaró. Y demostró que, al menos sí se ha informado sobre los últimos acontecimientos que han tenido lugar en la población:«Se que ha habido una iniciativa política para recuperar el nombre en valenciano. Uno no se presenta en una población sin informarse antes de ella».

El candidato, que en su perfil profesional en la red social Linkedin se define como «proactivo, ambicioso y en constante desarrollo», concedió en marzo de 2021 una entrevista a este diario en la que repasaba el daño realizado por la pandemia al sector taurino junto a su compañero de profesión Luis Blázquez.

Relató que había perdido su trabajo como administrativo y que estaba buscando empleo, además de lamentarse por no haber podido independizarse y seguir viviendo con sus padres. Ayer, estaba haciendo la peregrinación a les Useres. Su situación parece haber cambiado.