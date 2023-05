Tras una gran primera parte, Marcos Camacho consiguió su primera victoria, y por goleada, como entrenador del CD Olímpic (9-1) ante el SIA Bengànim, consiguiendo también darle una alegría a la afición setabense por la victoria más holgada de la temporada. Javi Fuster, con un triplete; Rueda y Ekedi, ambos con un doblete; y Matías Aquino y Carles Vidal, con un tanto cada uno, fueron los autores de los goles del conjunto de Xàtiva. Álvaro anotó el único tanto del Benigànim, de penalti, al final de la primera parte, que concluyó con una ventaja de 5-1 para los locales.

El partido era prácticamente intrascendente para los dos conjuntos y, pese a tener muchos goles, tuvo poca historia. Antes de los primeros 30 minutos de partido, los de Marcos Camacho ya ganaban por 4-0. Más se le iba a complicar el partido a los ganxuts al quedarse con un hombre menos por la expulsión de Arnau a los 35 minutos. Después, el Olímpic hacía el quinto y el SIA Benigànim estrenaba el marcador desde los 11 metros antes de dirigirse a los vestuarios. Tras el descanso llegaron cuatro goles más para los de Xàtiva.

El entrenador del Olímpic, tras el partido, explicó que “se nos ha puesto pronto de cara con el primer gol (7’), hemos intentando jugar más en su campo, que es lo que queríamos y necesitábamos. No he conseguido al 100% lo que quiero del equipo, pero llevamos pocas sesiones y quedan pocas jornadas, aunque la idea es esa: hacer circular el balón, darle velocidad y no tener prisa en llegar arriba, que haya movilidad para crear espacios. Cuando hemos intentado jugar con el balón largo, para lo este equipo no está preparado, no hemos sido el Olímpic”, detallaba Camacho.

El único ‘pero’ fue el penalti en contra señalado y que supuso el único gol del Benigànim. Camacho reconocía que “es un error que no nos podemos permitir, pero con un 5-0 el equipo se relaja, son cosas que pasan”. La holgada victoria ha actuado como un bálsamo para una plantilla tocada en su ánimo, “en Xàbia no merecimos perder, pero dos acciones puntuales nos mataron. Nosotros tuvimos más ocasiones y no marcamos. No es fácil hacer tantos goles independientemente del rival”, ha explicado el técnico setabense.

Dado que hay jugadores con molestias, y algunos a una tarjeta de sanción, Camacho empezó a mover el banquillo en la segunda parte, para evitar sanciones y esfuerzos innecesarios. El empate del Castellonense en casa del Alberic (2-2) deja a los de Xàtiva, a falta de tres jornadas de liga, a siete puntos de los de la Ribera, y que serán los próximos en visitar la Murta. El Olímpic jugará su próximo encuentro en Carcaixent y el discurso del entrenador no ha cambiado “vamos a ir a Carcaixent a ganar”. En la próxima jornada, el Castellonense recibirá al Muro, último clasificado. Una victoria de los de la Ribera dejaría sin opciones matemáticas al Olímpic y sin la trascendencia esperada de la visita a la Murta del Castellonense.

La plantilla tuvo este lunes, 1 de mayo, jornada de descanso y este martes volverá a entrenar para preparar el próximo partido. El Olímpic B ganó en casa del Carcaixent B (0-1) y es segundo en el grupo 10 de la Segunda Regional a un único punto del líder Carlet. El Olímpic Juvenil derrotó 3-0 al Ontinyent 1931 dando un paso muy importante para conseguir la permanencia de la Regional Preferente dependiendo de sí mismos.