El ilustrador setabense Cesc Roca (01/03/1989) será el encargado de diseñar el cartel de la próxima Fira d’Agost en Xàtiva. Aunque su designación no ha sido oficializada por parte del Ayuntamiento, las fuentes consultadas han confirmado a Levante-EMV lo que en los últimos días ha sido una especie de «secreto a voces». Cuestionado al respecto, el propio autor nacido en Xàtiva explicó que el encargo es para él «todo un honor. Es un privilegio, cuando comencé mi trayectoria llegar a este nivel era algo inalcanzable para mí. Estoy haciendo ya muchas cosas en otras zonas valencianas y en Cataluña, pero trabajar aquí es especial».

Roca ha trabajado durante los últimos años para entidades como Acció Cultural del País València y el año pasado también diseño el cartel de la edición 2022 de la Fira de Tots Sants en Cocentaina, además de componer portadas de discos y libros: «Poco a poco la bola se ha ido haciendo un poco grande, mi trabajo está teniendo más repercusión y mi nombre se está conociendo más».

El autor del cartel de la Fira d’Agost volvió a Xàtiva hace algo más de un año, tras vivir en ciudades cosmopolitas y artísticas como Ámsterdam o Venecia: «Ha pasado ya mucho tiempo cuando decidí irme. Creo que basé parte de mi arte en la nostalgia que guardaba, en mis recuerdos de tierras valencianas. Han pasado muchas codas. Ya puedo mantenerme con mi arte y decidí que era el momento de volver a Xàtiva. De montar mi estudio aquí».

Reminiscencias de Renau

La obra de Cesc Roca puede apreciarse en sus perfiles oficiales de redes sociales comoInstagram, Facebook o Twitter. Sus composiciones apuestan por puntos de impactos claros y colores vistosos. Guardan cierta relación con obras de autores de la importancia de Josep Renau. De hecho, Roca reconoció que las obras del conocido muralista valenciano son fuente de inspiración para su obra.

Cuestionado sobre la forma de plantear el trabajo sobre la Fira d’Agost de Xàtiva, el ilustrador prefirió ser parco en palabras: «No puedo desvelar mucho. He hecho una revisión de muchos de los carteles que se han presentado. He intentado quedarme con la esencia, sobre todo de trabajos de hace años. Eso sí, también he intentado aportar mi estilo propio, con colores frescos».

«Quiero plantear un cartel diferente, basado en composiciones antiguas. Ha sido un poco como rescatar lo viejo y hacerlo nuevo. Aportaré colores frescos y mi sello propio», apostilló.