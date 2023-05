Esta passada setmana Xàtiva ha tornat a fulminar el termòmetre superant els 36ºC en plena primavera. Fins ara, aquestes anomalies tèrmiques eren més comunes als mesos d’estiu però, en aquesta situació de caos climàtic, cada vegada són més freqüents fins i tot fora de «temporada».

El canvi climàtic és una realitat i aquestes situacions extremes ho demostren. Per això, de la mateixa forma que les ciutats amb risc d’inundació o d’incendis forestals, fan plans per a previndre i afrontar les situacions de risc, Xàtiva hauria de preparar-se per a suportar episodis d’altes temperatures que afecten a la salut en general, i en especial a la població més vulnerable de la ciutat. Aquest col·lectiu abasta des de persones amb patologies mèdiques o gent gran a famílies amb habitatges que no reuneixen les condicions òptimes d’aïllament tèrmic i/o abocades a la pobresa energètica.

Davant del repte immens que és la lluita contra els efectes del canvi climàtic, Compromís Xàtiva proposem elaborar un pla de mitigació i resiliència amb l’objectiu de crear una ciutat capaç d’adaptar-se a totes les situacions. Per això, totes les actuacions en l’àmbit urbà han de contemplar de forma transversal mesures que contribuïsquen a millorar la nostra capacitat de resposta com prioritzar les solucions basades en la natura en compte d’abusar del ciment; actuar en els espais de convivència com els parcs infantils i les places emprant estratègies de renaturalització —que impliquen l’augment d’arbres a la nostra ciutat i envelats urbans—, que mitiguen la pujada de la temperatura; planificar zones amb ombres que facen els nostres itineraris habituals més agradables i frescos; ajudes per a l’adequació dels habitatges per al seu correcte aïllament tèrmic i òptima eficiència energètica; la renovació integral de les infraestructures del cicle urbà de l’aigua analitzant de forma detallada la situació de la xarxa de distribució i clavegueram, la identificació dels punts prioritaris d’intervenció i millora i la planificació d’actuacions periòdica.

Adaptar-se al canvi climàtic no és només una qüestió de medi ambient, sinó que també té un impacte directe en la salut i la qualitat de vida de les persones. Per això, és important que les administracions locals com l’Ajuntament de Xàtiva planifiquen i implementen mesures efectives per a mitigar els efectes del canvi climàtic. Des de Compromís Xàtiva treballarem per a tindre una ciutat verda i resilient davant els reptes climàtics que tenim davant nostre, no hi ha planeta B i ens hem de preparar.