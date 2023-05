te voy a poner mirando pa...

Seguro, completamente seguro de que se ha leído el título de este artículo de opinión y todo el mundo ha adivinado el nombre de la ciudad donde Felipe el Hermoso dicen que la utilizaba para llevar a sus amantes a un observatorio astronómico, y que Juana la loca no sospechase de las correrías de su marido. Los sirvientes conocían la orden de guardar silencio cuando escuchaban que Felipe iba a poner el observatorio mirando "pa Cuenca". Nuevos modismos aseguran que se trata de una postura sexual conocida y punto, pero en definitiva de lo que se trata es de la importancia de cómo las ciudades van afianzando su poderío por cuestiones que abarcan mucho más que la realidad diaria.

Las ciudades crecen, se van identificando, recuperando su pasado más glorioso, invirtiendo en su historia y mostrándose al mundo con una serie de elementos que la diferencian de las demás. Trufándolas de patrimonio, cultura, gastronomía, deporte, turismo de calidad, y sobre todo caminando sobre conceptos que muestren el orgullo y el futuro más inmediato o más lejano de cada lugar.

Mirando "pa Cuenca" puede desembocar en un simple apunte de cosas que se muestran para ser copiadas. Desde el Patrimonio de la Humanidad hasta el morteruelo o tal vez el Museo de Arte Moderno de la fundación Juan March calificado como el pequeño museo más bello del mundo, donde las obras de arte rompen cualquier silencio. En apenas 100 metros de distancia se encierra un Parador ubicado en un antiguo convento con vistas a las casas colgadas, el puente de San Pablo y te lleva a la catedral de Santa María. Sin tiempo para el descanso ya huele a gastronomía personal y diferenciada.

Las ciudades deben de enamorar a primera vista. Tienen que transmitir y contagiar para ser creíbles y deseadas. No basta con llevar una camiseta donde se haya impreso cualquier afirmación que solo existe en la mente de quien lo pensó una noche de verano con relámpagos y truenos. No basta ser ciudad sin estar acompañado/a de deseos que se convierten en realidad. No es posible autodenominarse diferentes si esa diferencia no marca el día a día y la noche a noche por cada rincón empedrado, lleno de cansancios duraderos, de paz efímera y de belleza deseada en cada esquina.

Todas y cada una de las ciudades muestran su fisonomía intentando ofrecer al viajero un trocito de paz pero de guerra al mismo tiempo. No hay momento para el descanso sino tal vez para la tregua "mirando pa" con miel de la Alcarria, Resolí, Alajú o Zarajo, y que sirven para ofrecer un ancestral placer exportable a cualquier ciudad del mundo. Esas ciudades que marcan el "copyright" en cada una de sus acciones. Ser Patrimonio o empaparse de cultura, no se hace sobre un papel mojado, sino ante acciones claras y contundentes que marquen la casilla de salida con hechos convertidos en amores y no en buenas razones.

Las ciudades están vivas cuando les palpita el corazón y cada uno de los huesos se resienten en su visita, cuando un plato de morteruelo canta canciones de amor mientras llena el estómago de placeres y buenas intenciones. En este caso "mirando pa" tararea aquello que el conquense José Luis Perales se olvidó de escribir pero todavía queda tiempo para poner la nota del punto y final.

Cuando una es capital española de la gastronomía algo habrá hecho para merecerlo, aunque haya que ponerla "mirando pa", sin malas intenciones ni posturas concretas, sino más bien en un reconocimiento unánime y caluroso.