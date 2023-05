Vecinos de l’Olleria piden medidas contra el ruido tras soportar 15 discomóviles

Los vecinos de un bloque de pisos cercano al parque Beat Pare Ferreres de l’Olleria han denunciado el exceso de ruido de las atracciones de feria y las discomóviles que se celebran en este espacio de la localidad, reclamando al ayuntamiento que tome medidas para frenar la contaminación acústica que sufren. La comunidad de propietarios del edificio denuncia que el pasado año 2022 se celebraron 15 macrodiscomóviles en tres meses y reclama que estos macroeventos no se celebren en este parque y que las atracciones de feria y los conciertos de las fiestas se trasladen al polígono industrial. Los residentes en la finca también han censurado la falta de respuesta del ayuntamiento, así como que no se hayan tomado medidas para atender sus demandas.

Ante ello, han recurrido al Síndic de Greuges, que ha admitido la queja presentada por un vecino en representación a la comunidad de propietarios, y ha pedido un informe al Ayuntamiento de l’Olleria sobre los hechos denunciados. El consistorio que preside Ramón Vidal ha remitido el escrito al síndic Ángel Luna, un informe en el que niega que en 2022 se celebraran 15 macrodiscomóviles en tres meses, “se celebraron exactamente 6 eventos y no todos eran macrodiscomóviles”. Además, aunque reconoce que no se ha contestado por escrito al denunciante, el alcalde se reunió personalmente con el vecino, al que reprochan que “omite, intencionadamente, que esta alcaldía se entrevistó personalmente con el reclamante para explicarle la situación y tratar de poner solución a la misma”. El ayuntamiento también expone que en esta reunión con el vecino, se le explicó que el Parc Beat Pare Ferreres es “el lugar emblemático” donde se celebran, desde que se inauguró en 2003, “todos los actos y espectáculos multitudinarios de carácter lúdico festivo, desde la Proclamación de la Reina y Corte de Honor, conciertos, verbenas, etc y, además, haciendo las veces de recinto ferial”. Añaden que los actos se celebran viernes o sábado y recalcan que se trata de “las fiestas de todos los vecinos y vecinas del municipio, de 8.500 habitantes”.

El consistorio también alega que es “difícil trasladar” las fiestas a otro lugar, ya que “no existe en todo el municipio un lugar habilitado con dichas condiciones”. El alcalde, Ramón Vidal, afirma a este diario que este parque se encuentra en la zona de ensanche de la localidad y que se construyó con las condiciones necesarias para albergar estos actos. Cuenta con un escenario de piedra, un amplio espacio para los actos lúdicos y festivos, baños públicos y una amplia zona verde. Además, Vidal asegura que este año han diversificado los espacios de celebración de los actos, “atendiendo a las quejas de un vecino, hemos buscado otros espacios y hemos hecho actos en la zona de la Font Vella, en la Plaça de la Vila del casco antiguo o en la calle de los pubs”. El alcalde afirma que “entendemos que haya gente a la que le moleste, pero son situaciones excepcionales, son las fiestas del pueblo, que duran unos pocos días, y la gente también lo entiende”.

Sobre la propuesta de los vecinos de trasladar las atracciones feriales y los conciertos al polígono industrial, el Ayuntamiento de l’Olleria rechaza la medida ya que “supondría alejar la fiesta de la población, obligar a desplazarse al polígono, a 3 kilómetros de distancia, con el consiguiente peligro que ello comporta”. Ramón Vidal expone que el polígono “está fuera del núcleo urbano y habría que cruzar carretera, con el peligro que ello comporta, para ir hasta allí”.

El Síndic hizo llegar este informe del ayuntamiento al denunciante, para que presentara alegaciones, y el vecino respondió el pasado 16 de abril reconociendo que sí que fue a hablar con el acalde “a requerimiento de varios vecinos y el mío propio” -señala que es administrador y secretario de la comunidad de propietarios-, y que cuando apuntó que se han realizado 15 macrodiscomóviles señala que “es una manera de escribir”.

Con todo ello, el Síndic de Greuges señala que “cuando los niveles de saturación acústica que soporte una persona rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, puede afectar el derecho a la integridad física y la integridad moral”, aunque también alude a la ley del Ruido española que permite dejar en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica con motivo de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, aunque señala que las administraciones podrán hacerlo en situaciones excepcionales como las fiestas “previa valoración de la incidencia acústica”.

Así, Ángel Luna pide al Ayuntamiento de l’Olleria que a partir de ahora, todos los eventos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga que sean autorizados por el ayuntamiento, y en los que se suspendan los objetivos de calidad acústica por ser precisamente situaciones excepcionales como las fiestas “sean objeto de intervención administrativa antes de su autorización, incluyendo la previa valoración de la incidencia acústica y la adopción de una serie de medidas para evitar que, con su celebración y desarrollo, se vulnere el derecho al descanso de las personas que residen en el entorno […] o en otros lugares a los que, por su situación o ubicación del recinto ferial, pueda llegar el ruido”. También piden al consistorio que durante la fiestas “acentúe la supervisión del cumplimiento de las normas elementales de convivencia”, para evitar suciedad en la vía pública, reducir el ruido y vigilar “con más intensidad” el uso de los espacios públicos.