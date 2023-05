Vuelta de la semifinal del playoff autonómico que enfrenta al Atzeneta y al Roda. Este sábado, a las 18 horas, el Regit será el escenario en el que uno de los dos equipos conseguirá acceder a la final. Los de Berna Ballester parten con dos goles de ventaja tras la victoria en el partido de ida (0-2). Este sábado el encargado de dirigir el partido será Jorge Navarro Iles, asistido en las bandas por David Ángel Martí Gran y Óscar Agulló Moreno.

Muy a su favor tiene el equipo taronja pasar a la siguiente ronda tras su victoria la semana pasada en la ida de las semifinales, donde se impuso a los gualdinegros por cero goles a dos con las dianas, en la primera parte, de Ballester y Adrián. El Roda fue uno de los dos únicos equipos que durante la liga regular consiguió doblegar al Atzeneta, pero en esta ocasión los de la Vall d'Albaida fueron quienes salieron vencedores del duelo. En todo el 2023 ningún equipo ha sido capaz de ganar al conjunto atzetenero, que además fue el equipo más goleador del grupo sexto de la Tercera Federación. Buscarán este sábado alargar su racha, pero para ello no podrán contar con Leo Ramírez que se encuentra en la fase final de su recuperación y Serpeta es duda por un golpe.

El Roda tiene que salir con todo desde el inicio del partido si quiere tener la oportunidad de poner contra las cuerdas a su rival. No será tarea fácil derrumbar el muro defensivo de los locales y menos cuando los castellonenses no brillan por su capacidad goleadora. Los visitantes deberán como mínimo anotar dos goles, siempre que dejen su portería a 0, para forzar la prórroga, aunque solo les vale salir victoriosos en el global de la eliminatoria. En caso de empate en el marcador global al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugarían 30 minutos de prórroga dividida en dos partes de 15 minutos, en caso de empate no habrá penaltis y con el empate sería el Atzeneta quien clasificaría a la final por ser el equipo mejor posicionado en la liga regular. Tan solo 90 o 120 minutos para saber quién sigue adelante por un puesto en la Segunda Federación.