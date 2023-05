Las redes sociales han cambiado la forma de interactuar del ser humano. Los últimos estudios de hábitos sociales y de consumo atestiguan que Internet ya se ha ganado un espacio colosal como canal de información. Conocer personas, realizar compras o diseñar itinerarios son algunas de las acciones que nos permiten las herramientas actuales. Y, como todo en esta vida, la generalización del universo 2.0 también tiene su cara B. También hay hueco para las estafas y las acciones de finalidades dudosas.

Es lo que le ha ocurrido a Àlex Selfa, de 55 años y residente en Xàtiva. Se define como dj y locutor de radio y ha sufrido una suplantación de identidad en la red social Facebook. Los hechos ya han sido denunciados en la comisaría de la Policía Nacional de la capital de la Costera. De momento, el perfil falso sigue activo.

Selfa atendió ayer a Levante-EMV y se mostró frustrado ante lo sucedido: «Creo que como usuarios estamos completamente vendidos. Me enteré de lo que estaba sucediendo porque a una amiga mía le enviaron un mensaje desde el perfil falso. Me lo dijo ella».

Reportar la situación

El afectado ha animado a todos sus contactos a reportar lo sucedido en la citada red social. Su objetivo es que cancelen el perfil suplantado: «La contestación suele ser la misma, dicen que han revisado el perfil y que no se hacen pasar por mí. Según me han comentado personas que conozco y trabajan de community manager podría ser una contestación tipo de una máquina. Necesito que el caso lo revise una persona y no una máquina».

«Llevo sobre un mes detrás del tema y estoy seguro que habrán reportado más de 500 personas. Lo peor de todo es que han cogido fotos de mi familia, de mis hijos. Y eso sí duele. Que gasten fotos mías molesta, pero puedo pensar que son de un perfil público y me expongo. Lo malo es que yo soy el que ha subido las fotos de mis personas cercanas y me siento fatal por todo lo que está pasando». En el perfil falso están gastando el nombre de Alex Andrine y está escrito en idioma inglés. El usuario se define como un contratista autónomo divorciado, que vive en Toronto y es de Trondheim. El damnificado ha entrado varias veces para intentar saber lo que pasa: «Hay likes en esa página muy raros, de perfiles no muy recomendables. No les he enviado ningún mensaje ni nada, no sé lo que me voy a encontrar al otro lado». Tras consultar con la Policía Nacional, Selfa es consciente de que es difícil que la solución sea rápida: «Me comentaron que hay muchos casos de chicas donde las fotos de su perfil están en páginas subidas de todo. Se ve que localizar el origen es muy difícil, sobre todo si los culpables están fuera del país. También pueden intentar hacer alguna estafa. Es todo muy raro, ya que parece como si lo que está escrito estuviera robotizado y automatizado».

De momento, le toca esperar.