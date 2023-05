Aprendre sense por i amb esperança

Aprendre sense por i esperança, amb Vicente M. Sanz Gómez, a sembrar-cultivar-collir cultura i democràcia hui, per amor al món». Obrim amb les paraules inicials que vàrem dir en l’homenatge a Vicente: ‘una bona persona bona i un grandíssim amic que, potser serenísimament, treballava de diverses maneres per analitzar, reconstruir i deslliurar un nou món altre, sanador i solidari, apassionat, curatiu i amorós’ i sobretot, afegim ara, obrint l’esperança, eixa passió de vegades trista, a les persones que l’acompanyaven...

Aquests dies, hem acabat el teixit d’algunes de les accions de reconeixement de la seua figura i les seues accions com a historiador-investigador, professor, agitador...: amb l’acte de nomenament de Fill Predilecte d’Énguera i amb la planificació d’un premi d’assaig-investigació 2024 amb el seu nom –11 d’abril–; un premi que puga exercir la funció de pont entre el passat fugisser i el pervenir sense pors i amb esperança, que es gesta en cadascun dels presents indicatius de les persones, dels municipis, de les entitats, del territori... en l’actualitat i que generen la practicabilitat de la vida al Caroig.

Habitar el món, habitar el Caroig... aquesta doble acció, alhora investigadora, experiencial i educativa, veritable praxi de democràcia, implica i suscita les tasques investigadores, reflexives i activistes que, tot seguint les empremtes i les tasques realitzades per Vicente, hauríem de posar dempeus entre totes: persones, associacions, mitjans de comunicació, sindicats, ajuntaments... En una pertinaç escola de llibertat i d’humanitat, en una absoluta escola de vida, promovent a la par, relacions profundes, ajudes mútues, afectivitats efectives, cooperacions debades, col·laboracions comunes... sense radicalismes estèrils, ni servituds ni apriorismes autoritaris... en una aposta per l’alegria, el present i el voler viure...

I des d’ací aprenent, amb Vicente M. Sanz Gómez, reptes de futur i novació del món rural al nostre territori, us convidem a re-iniciar un horitzó d’accions i cooperacions, amb milers de mans... Caldria tornar a trobar disposicions i maneres d’aprendre a ajuntar-nos i col·laborar, lluitar i investigar, divulgar i mobilitzar-se, concertar i des-concertar... i transformar les nostres condicions-possibilitats de confiar i transformar... i habitar el món, habitar el Caroig... dignament, plenament i vívidament. En definitiva, aprendre, amb Vicente, a sembrar i cultivar cultura i democràcia hui, enfilant aquestes dues tasques amb la filatura de la capacitat d’estar present, o potser estar presents i despertes en la vida real –passada, present i futura– I, d’aquesta manera, poder contrarestar l’amnèsia sociocultural i política imposada i poder promoure la potència d’ésser-i-fer, conjugada en singular i plural, sempre més enllà del fal·laç emprendre.

Una potència d’ésser-i-fer aterrada en l’autonomia i les complicitats, el saber actuar, la capacitat de relació i amistat... de les persones, com ara Vicente i, d’aquesta manera, deixar el confort i les certeses...; obrint-se al risc i els dubtes... ens obrim també a la participació activa i crítica en la vida de les institucions, de les organitzacions, de les associacions: transformant-les, transformant-nos i deixant-nos transformar per les altres persones actives i rebels, pel territori...

Finalment, agrair i celebrar les ajudes i compromisos que, des de maig passat vàrem aconseguir posar en joc i en lloc diverses persones, entitats i institucions; puix celebrar i agrair ens recolza en una lectura i escriptura del món que trena i recombina, potser lentíssimament, les àmplies derrotes i les magres victòries en una cinta, sense dol ja, teixida de múltiples colors que ens signa sense identitat ni pors però que fa possible, practicable i convivial la vida, així com preguntar caminant per sendes velles i novelles, tot revivint llegats d’esperança i lluita, de dignitat i inspiració, de creació i novació... des de les arrels històriques autèntiques i des de les arrels vegetals genuïnes, arrelant-radicant en el present i en el pervindre la nostra potència d’actuar, sense pors ni renúncies, somiant amb els ulls oberts, com ara el premi d’assaig-investigació Vicente Manuel Sanz Gómez, convocat per l’Ajuntament d’Énguera i l’Institut d’Estudis Territorials el Caroig, amb la col·laboració de la impremta Paper Plegat.