El Atzeneta disputará la final autonómica del playoff de ascenso a Segunda Federación. Los de la Vall d'Albaida partían con ventaja en el partido de vuelta de las semifinales del playoff autonómico tras vencer en tierras castellonenses (0-2). En el Regit, muy pronto abrieron el marcador los gualdinegros (0-1) pero fueron incapaces de darle la vuelta a la eliminatoria y, por tanto, los de la Vall d'Albaida avanzan de ronda donde se medirán al Torrent que derrotó al Atlético Levante.

Con dos goles de ventaja para el Atzeneta arrancaba el partido de vuelta de la eliminatoria, y el Roda estaba obligado a ganar por una diferencia de tres goles ya que, en caso de empate, no había tanda de penaltis y clasificaban los locales por tener la mejor clasificación en la liga regular. Los gualdinegros no se hicieron esperar y al minuto 2 abrieron el marcador con el tanto de Chavero, no exento de polémica por una posible falta en ataque sobre Ballester. A pesar del duro golpe tempranero, los de Berna Ballester supieron controlar el tempo del partido y Ballester y Javier fueron los primeros en buscar la portería de Rives. De nuevo Javi García fue el protagonista buscando el gol olímpico que salvó el guardameta. La mejor forma de defender el resultado que encontró el Atzeneta fue atacando para buscar el empate que cerca estuvo con un remate de cabeza de Tanque. Con la ventaja mínima para los visitantes se llegó al descanso (0-1).

Tras el paso por los vestuarios, el Atzeneta siguió con el mismo guion del partido y Frangi remató un balón que se perdió por encima del travesaño por muy poco. Poco después fue Javier quien rozó el larguero con su disparo y significó la reacción del Roda que buscó el segundo gol, pero que evitó Ferri con una magnífica intervención. Se acercaban los minutos finales y el Roda “puso toda la carne en el asador” pero sin conseguir crear excesivo peligro sobre la portería taronja. Los locales pudieron empatar el partido y sentenciar la eliminatoria en los últimos instantes de partido, pero no consiguieron perforar la portería de Rives. El encuentro finalizó con el electrónico reflejando el 0-1.

El Atzeneta no pudo salir vencedor del segundo choque del playoff, pero sí consiguió el pase a la final autonómica. Su rival será el Torrent, el otro equipo privilegiado que pudo derrotar a los de la Vall d'Albaida en liga. El partido de ida se jugará en el San Gregorio, el próximo sábado a las 19 horas.