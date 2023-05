El CD Olímpic ha sumado su primera victoria como visitante de la nueva etapa de Marcos Camacho, al ganar al Carcaixent por 2-3. Los resultados de la jornada han confirmado el cuarto puesto final en la clasificación para los de Xàtiva a falta de los dos últimos partidos: el tercer clasificado, el Castellonense, está a siete puntos; y el quinto, el Sueca, también a siete puntos.

El equipo de Xàtiva está consiguiendo ahora los goles que le han faltado durante la temporada y en Carcaixent marcaron Matías Aquino, Rueda y Ekedi, en una buena acción individual. El partido no fue nada fácil, pero se marcó pronto y no se pasaron apuros durante muchos minutos. Según Camacho, “cada vez que hemos hecho lo que hemos trabajado, hemos sido dominadores, jugando en campo contrario, no teniendo prisa, pero cuando queremos hacer cosas para las que no estamos preparados o no tenemos los jugadores para ello nos complicamos la vida”. El Carcaixent se jugaba estar entre los ocho primeros equipos del grupo.

De nuevo, el Olímpic encajó un gol justo antes del descanso, lo que obligó a cambiar el sistema inicial, “por jugar en un campo de césped natural, en el que tienes que estar bien físicamente, hemos optado de salida por una defensa de cuatro, dando libertad a Rueda; y después, tras su primer gol, hemos vuelto a defensa de tres, con dos carrileros, tratando de acumular gente arriba y con Ekedi como segunda punta”, detalla el técnico. Los de Xàtiva marcaron dos goles más. Camacho ha seguido insistiendo en que el Olímpic “por lo que es, por lo que representa, está obligado a ganar todos los partidos”. Aunque tal vez ya se está viendo el sello del entrenador, él mismo ha reconocido que “todavía estamos lejos, a un 40%. Hay mucho trabajo por delante”, ha declarado.

Ekedi lleva tres goles en los dos últimos partidos y atraviesa su mejor momento desde su llegada, en una segunda etapa, al Olímpic. Según el técnico, “no hay que descubrirlo. Estaba un poco apagado y un poco tristón, le estamos dando cariño, alegría, porque es un jugador muy importante para nosotros. Seguro que va cogiendo confianza”.

El grupo no entrenó ayer, volverá a hacerlo hoy, y jueves y viernes. Una sesión menos de entrenamiento. Algunos jugadores han cobrado parte de lo adeudado y otros esperaban cobrarlo entre ayer y hoy. El rival del último partido de la temporada será el Castellonense, ya clasificado para la Fase de Ascenso y con opciones matemáticas de ser segundo. Ninguno de los dos, independientemente de la situación, quiere perder el partido.