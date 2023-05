"Éxito absoluto". Así describen en el Partido Popular de Ontinyent el lleno "hasta la bandera" registrado el pasado domingo en el Centre Cultural Caixa Ontinyent durante el acto de presentación de la candidatura que encabeza Rafa Soriano de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo.

En una sala con 180 butacas, hubo gente de pie y asistentes que tuvieron que quedarse en la parte exterior por la falta de espacio y seguir el evento a través de pantallas acondicionadas par ala ocasión. También estuvieron presentes candidatos, cargos y concejales del PP de otros pueblos.

Rodeado de todos los integrantes de su lista, Soriano estuvo arropado por el presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y por el presidente provincial de la formación, Vicente Mompó. Los populares quisieron demostrar así que el partido está volcado con la capital de la Vall d'Albaida, considerada "una plaza prioritaria" en su misión de recuperar el poder en suelo valenciano.

"Trabajo incansable" por Ontinyent

"Hoy, con mayor compromiso y dedicación, me pongo al servicio de todos ustedes para trabajar por el bienestar de nuestra gran ciudad, Ontinyent", manifestó durante su intervención Rafa Rosiano. "No vengo aquí para lanzar palabras vacías, sino para decirles que mi compromiso es trabajar incansablemente para que Ontinyent sea mejor y más próspero para todos. Me comprometo a escuchar a todos los ciudadanos, a trabajar con transparencia y honestidad, y a hacer que las decisiones que se tomen en esta ciudad siempre estén enfocadas en beneficio de todos y cada uno de ustedes”, ahondó el alcaldable del PP.

La presidenta del partido a nivel local, Mercedes Pastor, defendió la "gran valía" de Rafa Soriano y de todo su equipo, configurado por personas "de largas trayectorias profesionales" en diferentes campos. Pastor agradeció el apoyo del PP personificándolo en las figuras de Mazón y Mompó. El presidente provincial destacó la importancia de los votos en los pueblos para ganar la Diputación de Valencia, una institución clave para el Partido Popular. Por su parte, Mazón hizo hincapié en la ilusión mostrada por Rafa Soriano, ante un envite tan importante como es la lucha por el Ayuntamiento de Ontinyent.