La protesta de la UCV obliga a rehacer el convenio que abrió el antiguo Simarro a la UNED

El consistorio de Xàtiva ha anulado el acuerdo de octubre de 2022 que modificó las condiciones de cesión del antiguo IES Simarro tras un recurso de reposición interpuesto por la Universidad Católica de València (UCV), que ha sido estimado íntegramente.

La resolución obligaba al centro privado propiedad de la Iglesia Católica a compartir dependencias con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), anteriormente ubicada en el antiguo convento de Sant Agustí, en una situación de "igualdad" entre ambas entidad que la UCV consideraba "ampliamente perjudicial" como concesionaria del complejo desde el año 2010 en virtud de un convenio articulado durante la etapa de gobierno de Alfonso Rus, que finaliza en 2035.

Dado que el acuerdo inicial incurría en un "vicio de nulidad" por la falta de consentimiento de esta institución, el equipo de gobierno ha reiniciado los trámites para diseñar una nueva fórmula consensuada por las tres partes implicadas.

La UCV defiende que, como concesionaria, debe situarse en una situación "preponderante" sobre la UNED, manteniendo la posesión integral edificio y repartiendo los gastos en atención al uso real del edificio.

En sus alegaciones, la UCV defendió que, como concesionaria, debería situarse en una situación "preponderante" sobre la UNED, manteniendo la posesión integral edificio y teniendo la potestad para acordar con la Universidad a Distancia la "cesión dinámica" de los espacios y el reparto de los gastos en atención al uso real del edificio. La Fundación que gestiona la universidad privada hizo hincapié en que la propuesta de modificación del convenio no establecía una distribución de los gastos de mantenimiento ni de uso del viejo Simarro, de modo que estos seguían residenciados en la responsabilidad de la UCV, que al mismo tiempo alertó de la pérdida de la inversión ejecutada en caso de perder una parte de las instalaciones en favor de la UNED. La cesión compartida inicialmente planteada, además, podía conllevar "problemas tanto en las eventuales autorizaciones administrativas como en las obligaciones tributarias o de seguridad social".

El recurso de la UCV puso el foco en la naturaleza e idiosincrasia de la UNED como universidad a distancia para recalcar que sus necesidades de espacio "pueden fluctuar a lo largo del curso tanto en tamaño como en frecuencia", de forma que en determinadas épocas del año se requiera un mayor uso de aulas o despachos. Esta situación, según la Católica, aconsejaría que el acuerdo de cesión de espacios "fuera de carácter dinámico", adaptándose a las circunstancias propias del uso real que la UNED fuera necesitando mediante una coordinación que "ahondaría en un uso más racional de las instalaciones por ambas universidades, permitiría que la UCV mantuviera el uso de las mismas cuando fuera necesario y siempre en el marco de la necesaria colaboración con la UNED".

Adaptar la cesión a las necesidades puntuales

Aunque la Universidad Católica siempre ha mostrado su voluntad de compartir las instalaciones, desde el centro señalan que la propuesta del consistorio no fue acordada previamente y proponen ser ellos los que cedan a la UNED parte del complejo, adaptando la cesión a las necesidades puntuales de la universidad a distancia. Ambas entidades se coordinarían así para utilizar los espacios de la primera planta si resultara necesario, "valorizando la inversión acometida", y distribuyéndose los gastos asociados al uso del edificio. Según la UCV, mantener el uso o posesión del edificio bajo su dominio dentro del convenio vigente "limitaría los riesgos de naturaleza administrativa y laboral frente al edificio y permitiría definir las eventuales responsabilidades de los usuarios del antiguo Simarro" sin perjudicar las inversiones ya realizadas.

Desde la UCV aseguran que no se les puede reprochar un incumplimiento del convenio, por lo que habrían reclamado una indemnización por las inversiones realizadas si no se hubiera aceptado su recurso. Es por eso por lo que ahora se diseñará un nuevo acuerdo en el que la UNED se comprometa a ser partícipe de los gastos de mantenimiento que en su caso le correspondieran. Fuentes municipales explican que la anulación de la primera resolución no va a afectar al actual uso de las instalaciones y restan importancia a la reelaboración del acuerdo indicando que se trata de "una cuestión formal y burocrática".