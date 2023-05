El Pabellón Municipal de Voleibol de Xàtiva acogió la fase de ascenso a primera división autonómica senior masculino. En total, se disputaron seis encuentros el pasado fin de semana. Unas finales que han proclamado campeón al CV Salesianos de Elx con ocho puntos y tres victorias y subcampeón al Xàtiva voleibol con siete puntos, dos victorias y una derrota. El tercer clasificado fue el CV Vinalopó de Monforte del Cid con tres puntos y en el cuarto escalón se situó el CV La Eliana, con un punto. Asciende automáticamente el primer clasificado y el segundo clasificado (CV Xàtiva) tiene el ascenso prácticamente asegurado, aunque está pendiente de confirmación oficial por parte de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana. La normativa indica que descienden dos equipos desde primera división autonómica a segunda autonómica, pero hay que tener en cuenta en el cómputo de plazas la posibilidad de renuncias desde la primera división nacional.

Fue una cita con cuatro aspirantes que jugaron una liga todos contra todos. El primer partido de la fase tuvo el sábado por la mañana y lo disputaron el Xàtiva Voleibol contra CV La Eliana B. Ganaron los setabenses por 3-0 (25-21/25-17/25-15) en un envite en el que arrancaron bien los jóvenes de Xàtiva que lucharon contra un rival con rivales veteranos de buen oficio, que no lo pusieron nada fácil. En el segundo partido, el Salesianos de Elx ganó por 3-0 al CV Vinalopó. El plato fuerte del campeonato tuvo lugar el sábado por la tarde a las 18 horas y enfrentó a los teóricamente favoritos al título: CV Salesianos Elche y Xàtiva voleibol. Fue un encuentro muy igualado, que ganaron los ilicitanos por 3-1 (23-25/25-18/27-25/25-21). Fue un partido que hizo vibrar a la grada, que presentaba una muy buena entrada de público. Los setabenses se llevaron el primer set por un ajustado 23-25. El segundo set, que permaneció muy igualado hasta la segunda mitad, lo ganó finalmente el Elche en una excelente final. Un tercer set estuvo muy igualado y emocionante. Al conjunto de Xàtiva le faltó un poco de fortuna en un final de infarto (27-25). El cuarto set estuvo controlado por los alicantinos, aunque los setabenses empataron varias veces a lo largo del set, manteniendo la emoción.

En el partido del domingo a las 10 horas el Elche venció al CV La Eliana por 3-2 en una cita muy igualado, mientras que el último encuentro enfrentó al Xàtiva con el CV Vinalopó. Ganaron los setabenses por 3-0 (25-21/25-15/25-13) en un partido relativamente cómodo para los locales, que dominaron sin problemas. El conjunto setabense está formado en su mayoría por jugadores jóvenes de categoría junior, juvenil e incluso varios cadetes, al mando de los técnicos Borja Reyes, Claudio Fantin, y Carles García Roca. Forman parte del equipo: Pau Martínez, Matías Romero, Ferrán García, Nicolas Herencia, Pol Benlliure, Alvaro Gómez, Marc Hervás, Even Gomez, Quico Lloret, Pablo Climent, Vicent Álvarez, Sergio Peñalver, Petar Ivaylov, Enrique Tortosa y Andreu Gimenez.

Cadete femenino

Por su parte, el cadete femenino Xàtiva voleibol no pudo llegar a las semifinales en la Final Autonómica de máximo nivel en Iniciación al Rendimiento de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, que se celebró en Benidorm el pasado fin de semana. El conjunto setabense accedía a la final después de proclamarse campeonas del grupo de permanencia sur. Han luchado junto a otros seis equipos por una de las plazas de clasificación al Campeonato de España: CV San Joan Alicante, CV Gandía, CV Elche, CV Altamira, Playas de Benidorm y CV Xàtiva. No tuvieron suerte las de Xàtiva al emparejarse contra las anfitrionas CV Playas de Benidorm por una plaza en la semifinal. Finalmente, las locales consiguieron ganar por 3-0 (25-11/25-14/25-15) en un partido cómodo para el Benidorm, que utilizó el factor cancha y en el que el equipo de Xàtiva no pudo desarrollar todo su potencial. No obstante, se considera un gran éxito asomarse a una final autonómica de estas características, tanto para las jugadoras, y técnicos, como para el club. La gran final se disputó entre CV San Joan, que se proclamaron campeonas, al vencer en una igualado partido al CV Gandía por 3-2.

Forman parte del equipo de Xativa: Ainara Moll, Noa Chafer, Lucia Grau, Natalia Lloret, Aintza Martínez, Mireia Montell, Yasmin Oulkhir, Carla Vila, Miereia Llopis, Lea Burgui, Mara Alcocel, Alejandra Bolinches, Aisa Chafer, Sara Martinez e Iratxe ortega.

Los técnicos son Quique Mateu Borox y Rafael Mora.

Sorteo de grupos en el Campeonato de España Infantil femenino.

El pasado viernes tuvo lugar el sorteo de emparejamientos en la sede de la Real Federación Española para el Campeonato nacional que se disputará en la ciudad de Lugo (Galicia) desde el 16 de mayo hasta el 21 de mayo 2023.

El Dental Carralero Xàtiva Voleibol ha quedado encuadrado en el grupo G junto a los siguientes rivales: