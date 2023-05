El Club Bádminton Xàtiva consiguió 8 medallas en el torneo Top TTR de categorías inferiores, disputado el pasado fin de semana en el pabellón municipal Jaime Alegre de Enguera. El club setabense estuvo representado por 13 deportistas, que compitieron en todas las categorías, excepto la de sub-11. El torneo reunió a 112 deportistas de Castilla la Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana. Los setabenses se alzaron con un oro, cinco platas y dos bronces.

En Sub-13 Arnau Ballester se colgó la plata tras caer en la final frente a Adrián Molero. Por su parte, Adrià Meseguer no pudo conseguir ninguna victoria.

Feliu Terol también se colgó la plata, en individual Sub-15, donde cayó en la final ante Daniel Teruel por 19-21, 23-21 y 22-20. El setabense se colocó con ventaja en el tercer set, con un 18-20, pero los nervios le jugaron una mala pasada y acabó cediendo el set y el partido, consiguiendo una plata que sabe a poco. En individual masculino también jugaron Meshack Martínez y Alexis Piñero, que no consiguieron superar la fase de grupos. En individual femenino compitió Martina Molina. En dobles masculino jugaron Arnau y Adrià, de Sub-13 pero que compitieron en una categoría superior al no haber más parejas en la suya; y Meshack y Alexis, que no pudieron acceder al cuadro final. En el dobles mixto, Martina y Feliu consiguieron la medalla de bronce tras caer en semifinales frente a Leyre Simon y Lucas Vallés por 21-14 y 21-18.

En categoría Sub-17, Marcos Cimas se hacía con otro bronce en individual, tras perder en la semifinal ante Mateo Fernández, que finalmente fue el campeón del torneo. Por el CB Xàtiva también disputaron el individual de esta categoría Sergi Benet, Ximo Torres y Jesús Cimas, que no superaron la fase de grupos. Andrea Orquín tampoco pudo pasar a la fase final, en categoría femenina. En dobles femenino, Andrea jugó con Claudia Gallego, del CB Infante de Murcia, y se proclamaron ganadoras y medalla de oro tras superar a las murcianas Isabel Díaz y Claudia Teruel, a las que vencían en un ajustado tercer set por 21-19. En dobles masculino, Marcos y Jesús Cimas conseguían la plata después de perder en la final contra Mateo Fernández y Miguel Paya por 21-13 y 21-11.

En Sub-19 compitieron David Polop y Vicent Molina, que no superaron la fase de grupos en individual. En dobles mixto, Vicent y Nuria Martínez, del CB Enguera se alzaban con la plata tras ceder en la final ante Quique Gil y Sara Sáez por 21-4 y 21-18. La quinta medalla de plata llegó en el dobles masculino, para David y Vicent, que perdían en la final ante Quique Gil y Adrián Gálvez por 21-17, 19-21, 21-17.

Próximas competiciones

El Club Bádminton Xàtiva acudirá el próximo fin de semana al Campeonato de España Absoluto, Parabádminton y CNI 2023, que reunirá en Sevilla a 148 deportistas, entre los que se encuentra la setabense Selenia Pla, que competirá en el nacional de parabádminton. Pla, que viajará acompañada de la técnica M.ª José Mompó, también competirá en el Circuito Nacional Inclusivo (CNI), que se desarrollará de forma paralela a los campeonatos nacionales.

El CB Xàtiva también estará presente en el Campeonato Provincial de los Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana en las categorías benjamín y alevín, que tendrá lugar el próximo sábado en la capital de la Costera. El club setabense competirá con 9 deportistas, que lucharán por los primeros puestos en la competición que se desarrollará en el pabellón municipal Francisco Ballester de Xàtiva.

El club también jugará los torneos Top TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior; y en el Top TTR València Absoluto y Senior. El primero se disputa el sábado en Murcia, donde se desplazará el sénior Santiago Villanueva, que competirá en las pruebas individuales y dobles junto a su compañero José Belmonte. En el Top TTR Valencia, que tendrá lugar el domingo, jugarán Eduard Beltrán en categoría absoluta; y Daniel Meseguer y Carlos Martínez, en sénior.