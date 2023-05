Bocairent modifica las normas urbanísticas subsidiarias para reclasificar 17.975 metros cuadrados, calificados actualmente como suelo no urbanizable común y que tras la modificación pasarán a ser suelo urbano industrial, con el fin de facilitar la ampliación de una empresa de plásticos asentada ya en la zona.

La parcela que se modificará se encuentra junto al suelo industrial que ocupa la fábrica Durplastic SL, que ha traslado al consistorio la necesidad de ampliar la actividad que desarrolla. Para ello, se reclasificarán los terrenos adyacentes, propiedad de la mercantil Sisher SL, según detalla la resolución de la Conselleria de Transició Ecològica. La Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental ha emitido el informe ambiental y territorial estratégico favorable que da luz verde a la modificación urbanística que posibilitará la ampliación del suelo urbano industrial.

Esta ampliación se ubicará en unos terrenos próximos al polígono industrial El Regadiu, al norte de la CV-81, unas parcelas con fácil acceso desde esta carretera. El suelo que se reclasificará afecta a diversas parcelas, dos de ellas se emplazan en el polígono 78 y otras once en el polígono 20. Se trata de unas parcelas que ya disponen de servicios urbanísticos básicos, al encontrarse junto al suelo industrial, por lo que las obras para completar la urbanización o actualizar los servicios existentes sobre la ampliación serían de poca entidad, según detalla el informe ambiental aprobado.

De los 17.975 metros cuadrados que pasarán a ser suelo industrial, 15.114 se destinarán propiamente a la ampliación de la empresa que requiere de más suelo para ampliar su actividad, y 2.861 metros cuadrados serán para estacionamiento. La reserva de suelo para dotacional aparcamiento se ubicará en el extremo sur de la parcela, en una superficie delimitada por la calle de la Baixada de la Canaleta y la carretera CV-81, con una reserva para zona de protección de 25 metros.

Sin reserva para zonas verdes

El informe ambiental y territorial estratégico no obliga a fijar una reserva de suelo para zonas verdes, ya que confrontando con el sector industrial objeto de la modificación existe una zona verde de 62.155 metros cuadrados, casi 3,5 veces más grande que la superficie que se pretende ampliar, remarca la resolución de la conselleria, que no exige esa reserva de zona verde. Aunque la modificación urbanística plantea una pantalla arbórea para que actúe como límite delimitador del sector y como una mejora en su integración paisajística con su entorno. Tampoco se requiere de una ampliación de suelo viario, ya que la calle de acceso rodado a la zona ya está urbanizado actualmente.

La Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental resalta que la modificación de las normas subsidiarias de Bocairent para la ampliación del suelo industrial no tiene incidencias negativas sobre el modelo territorial de la localidad de la Vall d’Albaida y, además, no afecta a suelo forestal o espacio protegido, por lo que “el proceso de evaluación ambiental simplificada es suficiente para determinar que la propuesta de modificación de las normas subsidiarias ampliación suelo urbano industrial tipo A de Bocairent no presentará efectos significativos negativos sobre el medio ambiente”, expone la resolución, que también subraya que “no existe ningún tipo de afección” que pueda impedir el desarrollo del plan, por lo que se estima que este es viable.