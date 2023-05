Más candidaturas independientes que nunca

Sus siglas no orbitan en torno a ninguna franquicia conocida a nivel estatal o autonómico, aseguran servir exclusivamente a los intereses de los vecinos, integran a personas de ideología diversa, desencantadas con los partidos tradicionales, y no necesitan echar mano de cuneros para armar una lista. Esta es la tarjeta de presentación de las agrupaciones políticas independientes, que han florecido como nunca antes en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida al calor del 28M y aspiran a ser decisivas en la configuración de los ayuntamientos.

De las 187 listas que compiten por el favor de los electores en las 61 localidades de las tres comarcas, 23 no obedecen a un credo con representación en las Corts. Son el doble que en la cita con las urnas de 2015, seis más que en los últimos comicios de 2019.

La mayoría de las plataformas independientes se circunscriben a un único municipio, aunque hay una de alcance comarcal como es Ens Uneix que se ha expandido y ha presentado candidaturas en ocho localidades de la Vall d'Albaida cuando se cumplen cuatro años de su nacimiento, fruto de una tormentosa escisión del PSPV. El partido liderado por Jorge Rodríguez gobierna con mayoría absoluta en la capital de la comarca, tiene a uno de los alcaldes más veteranos (Jordi Vila, que gobierna en el Palomar desde hace 24 años) y gestiona también la vara demando en Bufali.

Ens Uneix es el partido independiente con más candidaturas en los pueblos, con un total de 8 en la Vall d'Albaida

Además de repetir sus alcaldes, la formación plantea lista en Albaida, Beniatjar, Atzeneta d'Albaida, Benissoda y Benicolet, dos pueblos más que en 2019. También se presenta en Muro, donde ha captado a dos exconcejales del gobierno que han dejado el PP tras una batalla interna en el seno de esta formación.

En Albaida son dos las plataformas vecinales que se medirán en las elecciones junto a Compromís, PSPV y PP, con el surgimiento de Albaida en sinergia, una fuerza que dice no ser "ni de izquierdas ni de derechas" y que pone el foco en la voluntad de superar disputas partidistas, dando voz a la ciudadanía e invocando un dato: en los comicios de 2019 el 24% de los electores "no encontraron ningún proyecto que les representara" en la localidad. "Más que un partido político somos un proyecto para los ciudadanos", aseguran.

En Canals también son dos las opciones no adscritas a los grandes partidos: por un lado está Suma't, el nuevo proyecto independiente encabezado por el periodista Edu Badal, y por otro la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), marca también presente en la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes y Millares que en Canals ha acogido a los dos exconcejales tránsfugas de Ciudadanos.

En la Costera también repiten las candidaturas independientes de Som Barxeta, Fenollet Unit, Per la Font y la Aitor, agrupación que gobierna con mayoría absoluta en Torrella. En la Canal solo resiste una formación independiente, la Plataforma Enguerina Pl@ce, actualmente coaligada con el PP en el ejecutivo de esta localidad.

Desencantados con el PP

En la Vall d'Albaida se ha creado también Per Aielo, una agrupación de electores surgida de la fractura interna en el seno del PP en Aielo de Malferit que encabeza Hilario Alfonso. XMontitxelvo y Som Terrateig, que gobiernan en solitario en estos dos pueblos, repiten en los comicios aunque la primera formación cambia de candidato.

En Montitxelvo, Terrateig, Torella, El Palomar, Bufali u Ontinyent gobiernan fuerzas independientes que optan a revalidar la alcaldía

La que opta a revalidar la vara de mando es la alcaldesa independiente de Terrateig, Silvia Ferrer, que admite que su primera legislatura al frente de este pequeño consistorio ha sido "muy dura" porque al comenzar hubo problemas en la cúpula administrativa del consistorio que, junto a la pandemia y la falta de recursos, retrasaron mucho los proyectos que con tanta ilusión habían programado. Aún así, pone el foco en los esfuerzos para mejorar los servicios de los ciudadanos y promocionar el pueblo para retener habitantes y frenar la despoblación. De momento han conseguido mejoras en la escuela, donde hay nuevos niños inscritos y trabajan en el reto de conseguir de un consultorio de salud. "No sé si llevar unas siglas nos hubiera facilitado las cosas, pero vamos a lo que vamos, que es trabajar por la gente del pueblo con una lista abierta: cada uno tiene un pensamiento diferente pero llegamos a entendimientos y remamos en la misma dirección", señala.

Para Jorge Rodríguez, líder de Ens Uneix, la principal ventaja de las opciones independientes es que "no hay consignas, no tienes que comulgar con ruedas de molino y eso te permite tener claro que lo primero siempre es tu pueblo". El alcalde de Ontinyent explicaba recientemente el auge de las plataformas vecinales incidiendo que "en el ámbito local no se legisla y el juego ideológico no tiene una trascendencia básica". "En los pueblos todos queremos lo mismo y el debate son las prioridades: nos une mucho más de lo que nos separa y por eso siempre es más fácil llegar a acuerdos. Vemos a gente cansada de que todo sea blanco o negro y aportamos aire fresco: el mundo es muy diverso y la realidad municipal también", señaló en una entrevista a Levante-EMV.