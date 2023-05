La IV Edición de la Escola Feminista de Ontinyent acogió el pasado miércoles su jornada de clausura con el humor de "los Blandengues" y la música de Dj Nonai Sound. La concejal Natalia Enguix explicó que "siempre hemos querido acabar la iniciativa con alegría y sentido del humor, porque sino nos tomamos la lucha feminista con humor y filosofía puede desgastar mucho. Son muchos años luchando por nuestros derechos, que son los derechos que nos corresponden por ser el 50% de la población". El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, declaró que "el hecho de que la lucha sea seria no quiere decir que no pueda ser divertida" recordando una cita de un profesor suyo: "Lo que es divertido es lo contrario de lo que es aburrido, pero no de lo que es serio".

La artista Paula Bonet participará en la IV Escola Feminista de Ontinyent Enguix, que destacó la consolidación de la cita, también recordó que la cuarta edición "se ha centrado en la deconstrucción de la masculinidad a través de la presencia de ponentes de reconocido prestigio como el jurista Octavio Salazar, la pintora y escritora Paula Bonet o la periodista Montserrat Boix". Enguix expresó que durante estas cuatro ediciones se han podido tratar temas de actualidad donde la ciudadanía de Ontinyent ha podido "hablar con expertas y resolver dudas sobre cuestiones que escuchan y leen en los medios de comunicación". Tanto las ponencias de esta edición como las otros ediciones se pueden volver a visualizar en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ontinyent. Monsterrat Boix señala la “relación directa” entre la pornografía con la prostitución y la trata de mujeres Desde el consistorio apuntaron que el público asistente a la fiesta de conclusión de la IV Escola Feminista valora positivamente este formato de conclusión y animaron a la ciudadanía a participar en próximas ediciones. Gloria Enguix expuso que "es una iniciativa que está muy bien. Hace falta que continúo". Pep Mollà valoraba positivamente esta edición porque "quedé impactado con la charla de Octavio Salazar. Esta edición ha mejorado el anterior". Una valoración que compartía Pilar Borrell, quien declaró que "la Escola Feminista me ha parecido muy interesante porque nos permite hablar con gente que de otra manera no tendríamos acceso. El feminismo es esencial". Por su parte, Belén Gandia, apunto que "a pesar de que es la primera vez que he asistido a las charlas, considero que es imprescindible continuar con estas iniciativas"