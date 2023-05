El candidato a la alcaldía de Xàtiva por Compromís, Josep Maria Sebastià, y el diputado autonómico y candidato a las Corts Jesús Pla han presentado la propuesta de elaborar el primer Plan Municipal de Renovación Integral de las Infraestructuras del Ciclo Urbano de Agua con el objetivo de dar solución a "los graves problemas de la red de agua potable y alcantarillado de Xàtiva", según exponen desde la coalición.

Compromís propone que se analice de forma detallada el estado de la red de distribución y alcantarillado, que se identifique de los puntos prioritarios de intervención y mejora, y por último realizar una planificación plurianual de actuaciones e inversiones que den solución a esta problemática que no solo afecta al núcleo antiguo de la ciudad.

En palabras de Jesús Pla, “Xàtiva pierde el 80% del agua que viene del canal de Bellús. La ciudad tiene unas infraestructuras envejecidas que hay que cambiar de forma urgente. Por eso, Compromís instó a les Corts a que emplazara al Ayuntamiento de Xàtiva a solucionar la grave situación que padecen les ciudadanos, sobre todo, en el núcleo antiguo de ciudad", expone.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Xàtiva por Compromís Josep Maria Sebastià ha asegurado que “urge la elaboración de un Plan Municipal de Renovación Integral de las Infraestructuras del Ciclo Urbà del Aigües que solucionaría los graves problemas de la red de agua potable y alcantarillado de Xàtiva.

El vecindario del núcleo antiguo de Xàtiva sufre desde hace décadas las consecuencias del mal funcionamiento de esta red con reventones y escapes en las cañerías de distribución de agua potable y alcantarillado que generan filtraciones de agua y humedades en las viviendas casi a diario, así como la inundación de los sótanos. También aseguran que el Depósito municipal de Sant Josep "presenta una situación grave de abandono", cuando es "un elemento del ciclo urbano del agua de la ciudad que tendría que haberse renovado hace años y que sufre un mantenimiento muy deficiente".

Actuaciones "urgentes"

En palabras de Sebastià, "se trata de una actuación que tendría que ser urgente puesto que las infraestructuras de la red de distribución de agua potable no han sido renovadas y están constituidas por cañerías de fibrocemento y plomo, materiales que dejaron de utilizarse en los años ochenta por sus consecuencias negativas sobre la salud de las personas y que están prohibidos”.

Así mismo, la carencia de un adecuado mantenimiento y, sobre todo, de las inversiones necesarias para la renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua setabense no solo afecta de manera directa a las viviendas, la salud pública y la seguridad de las personas, sino que genera diariamente la pérdida de millones de litros de agua potable así como la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por las filtraciones de las aguas residuales. De acuerdo con los datos suministrados por el propio ayuntamiento a la Sindicatura de Cuentas, en el marco de la auditoría operativa de estos servicios públicos, en 2017 casi el 80% del agua potable suministrada de Bellús en Xàtiva no llega a su destino, es decir, se pierde. Una situación que no puede continuar produciéndose en un contexto de cambio climático que disminuirá los caudales de agua al alcance para el consumo urbano.

Para Compromís la financiación de este Pla tendría que contar tanto con fondos propios del Ayuntamiento como de la Unión Europea, el Estado español, la Diputación de València.