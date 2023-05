El Olímpic despide este domingo la temporada de la Murta con un encuentro con pocas repercusiones clasificatorias pero que ninguno de los dos equipos quiere perder. Se enfrentan desde las 18 horas el cuarto en la tabla, el Olímpic, contra el tercero, el Castellonense. Los entrenadores de los dos equipos, Marcos Camacho e Iñaki Rodríguez, han coincidido en señalar en los días previos que es un duelo que les hubiera gustado disputar en una categoría superior pero que ha llegado, y que por la entidad, por el escenario, por los protagonistas, los dos quieren ganar. El Castellonense todavía tiene opciones de ser segundo en la clasificación final, mientras que el Olímpic seguirá cuarto.

En el equipo de Xàtiva los problemas se centran en la defensa, con las bajas por acumulación de tarjetas de Joan y de Carles y la duda de si Marc Ferrer estará en condiciones de jugar. Ganar ha hecho que las sesiones de trabajo “hayan sido más agradables”. Al último partido se llegó con siete jugadores apercibidos de sanción, cayendo “afortunadamente”, dos de ellos.

El entrenador setabense tiene claro que “vamos a tener que luchar mucho para sumar los tres puntos”, aunque el rival esté ya en promoción. El técnico ha reconocido estar tranquilo, “hemos intentado hacer bien el trabajo, quedarán cosas por conseguir pero nos falta tiempo”.

La semana ha venido marcada por la anunciada renovación de Rueda, la primera de cara a la próxima temporada, lo que tiene un doble valor: que se empiece a configurar la próxima temporada en el mes de mayo, un cambio respecto a las anteriores; y así mismo la predisposición de Sudeva a continuar gestionando el club. Camacho, en la previa del partido, ha reconocido que ha sido consultado sobre la renovación de algunos jugadores y también sobre posibles incorporaciones. Son indicios que apuntan a su posible continuidad. “Hay buena base y si nos lo tomamos con tiempo mejor. No vamos a parar para formar una buena plantilla. Es una de las condiciones que he puesto”, ha afirmado.

Estas decisiones, en principio esperanzadoras, chocan con lo denunciado por el exentrenador Xavi Candel, que ha informado de que pese a ofrecer al club no cobrar ni indemnización ni finiquito, no ha recibido respuesta alguna desde la entidad deportiva, y que no ha percibido desde diciembre abono alguno, por lo que podría suponer la presentación de las correspondientes denuncias que supondrían impedir al club cobrar algunas subvenciones o no poder tramitar fichas federativas.