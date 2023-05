Demagogia y tráfico en el centro histórico

Sorprenden, y al mismo tiempo indignan, las declaraciones del alcalde de Xàtiva en las que expresa que «tiene que haber una apuesta por la pacificación del tráfico en el núcleo antiguo» y que «es el momento de apostar por humanizar la ciudad», incidiendo, además, en un debate público, ante la ciudadanía, organizado por una asociación, en la pacificación del tráfico en el entorno de la iglesia de los Santos Juanes, en el barrio del Raval. Nada se ha hecho en Xàtiva en ocho años respecto a una posible hoja de ruta para la pacificación del tráfico en el conjunto histórico-artístico de Xàtiva. En el año 2015 distintos partidos políticos, que en aquel momento se encontraban en la oposición –y que después, en distintas etapas, tuvieron diversas responsabilidades en el gobierno municipal-, se adhirieron con su firma a un manifiesto para la recuperación del centro histórico de Xàtiva, planteado desde la sociedad civil setabense.

En aquel manifiesto se contemplaba la propuesta de modificación del modelo de tráfico de vehículos por el centro histórico como una de las cuestiones que más dificultaba la habitabilidad o la actividad turística. Como punto primero de las actuaciones a desarrollar figuraba la ordenación del tráfico. Se era entonces consciente del largo periodo de abandono sufrido por el centro histórico de Xàtiva, alejado del foco de interés y prioridad municipal. Pero el tiempo fue pasando sin que se viera una verdadera voluntad de comenzar a actuar, como se estaba haciendo en otras ciudades, quedando cada vez más claro para la ciudadanía que la importante tarea pendiente de la recuperación del conjunto histórico y la oportunidad de futuro que podía suponer para la ciudad, seguía en una decepcionante situación de «impasse» y las diferentes propuestas planteadas respecto al tráfico fueron cayendo en saco roto. La herencia recibida, que era un factor importante y condicionante, dejó de servir hace mucho tiempo como excusa para seguir sin una actuación global y coordinada, documentada, consensuada y comunicada, con un inaceptable inmovilismo y tolerancia de conductas y actuaciones preocupantes respecto el tráfico que lleva años agrediendo al centro histórico de Xàtiva, con la anuencia de distintos gobiernos municipales que no han hecho nada por remediarlo.

Uno de los principales enemigos para la revitalización de la parte antigua es la falta de regulación de un tráfico que los responsables municipales han consentido hasta convertirlo en un caballo desbocado que amenaza ya hasta la supervivencia del valioso patrimonio histórico setabense, ese que muchos todavía no han entendido que es una de las pocas oportunidades de generar riqueza y empleo.

No se trata de privar a nadie de acceder a su vivienda, comercio o lugar de trabajo si es necesario el uso del vehículo, sino de hacer, como fenómeno imparable en toda Europa, el ejercicio intelectual de considerar al casco antiguo como una microciudad necesitada de una regulación específica de su tráfico, restringiéndolo y autorizando a residentes y segunda vivienda, usuarios de garajes, titulares de establecimientos, servicios, obras, carga y descarga, centros sanitarios y educativos, turismo colectivo, acceso a personas mayores y con discapacidad. No cabe duda que para ello es imprescindible una conciencia ciudadana local, que decida preservar este espacio del tráfico indiscriminado, pero es inentendible que todo siga por hacer. Sólo basta contemplar los abandonados restos del sistema de restricción de acceso de vehículos, que tanto dinero público costó, y escuchar a los visitantes -que piensan, como algo normal y, por la apariencia, que sigue en funcionamiento-, su crítica cuando tienen que refugiarse, donde pueden, de un brutal tráfico de más de 2.000 vehículos al día. Por ello, produce vergüenza ajena escuchar de algunos políticos, de cara a su reelección como gobernantes, que ahora sí van a poner solución al problema. Parafraseando la fábula tradicional: «Quien no los conozca, que los compre».