Xàtiva y los caídos en la segunda guerra mundial

Los inicios de mayo son siempre fecha de efemérides en Europa. Se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial en el viejo continente, con la derrota del nazismo. El día ocho lo hizo Europa, y el nueve Rusia. Dichas conmemoraciones han utilizado la historia como arma política. Europa vende armas a Ucrania para que defienda su integridad territorial, y Rusia se preocupa de justificar lo injustificable, aprovechando la celebración del día de la Victoria, que en teoría habría de honrar a los millones de muertos que causó aquella contienda en su territorio.

Se utiliza a las víctimas para justificar otra guerra patriótica en la que se acusa a Occidente de ir contra Rusia en su defensa del derecho internacional. El horror se repite y la guerra vuelve a ser nacionalista, imperialista y de batallas con luchas cuerpo a cuerpo, conquista de territorios, y exterminio de civiles. Revivimos en el presente el pasado de un conflicto que también sufrieron muchos setabenses, hace ya 78 años.

La relación de Xàtiva con la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un tema apasionante, y del que ahora empezamos a saber cosas. Su relación la podemos establecer con los republicanos exiliados en Francia, que ayudaron a detener la ofensiva nazi en suelo galo, y del cuerpo de voluntarios españoles llamado División Azul, que partió para ayudar a los nazis en su ofensiva contra la URSS. En el primer caso la dictadura los condenó al olvido, al negar su españolidad y permitir que se pudrieran en campos de prisioneros, en espera que el gobierno alemán los considerara como apátridas y decretase su deportación a campos de trabajo esclavo, y en el segundo, no se hizo nada por repatriar los cadáveres de los voluntarios caídos, y fue retirado aquel ejército en el momento en que se intuía la derrota del Eje ante los Aliados.

A inicios del verano de 1943, las campanas de la Colegiata repicaron a muerte a media mañana para celebrar un entierro sin difunto. Un escueto telegrama del cuartel general de la 250 División de Voluntarios españoles de la Wehmarcht informaba que el soldado Mario Navarro Ridocci, perteneciente a la Sección de Asalto del batallón de infantería número 263, había caído en el fragor del combate durante las operaciones que buscaban arrasar al símbolo de la Revolución Rusa, Leningrado. Ante la imposibilidad de repatriar el cadáver, Xàtiva organizaba un último homenaje a uno de los héroes de Krasny-Bor, cuya tumba quedaba identificada para siempre con un número, una cruz y un casco. No sabemos si familiares, ni camaradas, acudieron a poner flores a su tumba. Eso sí, la Xàtiva franquista no lo olvidó jamás. Mario tuvo por un tiempo una calle dedicada y sentidos homenajes.

La historia de setabenses muertos en tierras francesas en el fragor de la contienda está por escribir, la de otros jóvenes que regresaron vivos de la División Azul, también. Hace unos años nos apuntamos a un proyecto por biografiar a todas las víctimas valencianas de los campos de exterminio. Se me adjudicó rescatar las biografías de los ocho setabenses que pasaron por Gusen y Dachau. Ironías del pasado politizado. En el franquismo, recuerdo permanente al divisionario Mario Navarro, y olvido absoluto a las víctimas de Mauthausen. Llegó la Transición y se defenestró a Mario de la historia y del nomenclátor urbano local. Fue casi pecado hablar de él y se prosiguió con la ley del silencio respecto a las víctimas de los campos de exterminio, hasta que cuatro investigadores nos decidimos a sacar sus vidas a la luz pública y que dejasen de ser meras historias insertas en la memoria de sus descendientes, con el consecuente peligro de que el recuerdo se perdiese en unas pocas generaciones. Con la publicación de la Derrota Perpetua, conseguimos evitarlo.

Si el drama de la guerra no se hubiera producido, Mario tal vez hubiera estudiado una carrera, no se habría hecho falangista, y, puesto a especular, tal vez hubiera seguido los pasos de su padre gestionando el café Navarro y el Kiosko Royalti, que tanto refrescaba a los setabenses en la Alameda durante las calurosas tardes de estío, ni le hubiera dado por irse de voluntario para librar a Rusia del yugo comunista.

De las víctimas de Mauthausen/Gusen y Dachau, seis desaparecieron para siempre y no dejaron fosa alguna a la que honrar, al ser sus cuerpos incinerados. Dos salieron con vida para no contarlo jamás. Si la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial no hubiese existido, no tendrían que haber ido a matar por convicción o a la fuerza, que son las maneras en que los jóvenes acuden a los frentes de batalla, hoy y siempre. A no ser que uno sea un mercenario.

Los setabenses Ricardo Cháfer Daroca, José Aurelio Francés, Vicente Colomer Vila y Antonio Martínez Ballester lo hicieron por principios ideológicos bajo la consigna de los esclavos se levantan. Formaron parte de la Tercera España, de la ácrata y cenetista, que integrados en la columna Durruti, intentaron hacer frente a la ofensiva fascista del general Franco, y tras la derrota huyeron a Francia para ayudar a detener la invasión nazi de Francia. Cayeron prisioneros en Amiens ante las hordas del general Guderian. Convertidos en apátridas, fueron exterminados en Mauthausen/Gusen, con excepción de Antonio Martínez Ballester, que logró salir vivo formando parte de la revuelta que ayudó a liberar el campo.

Y, soldados a la fuerza, fueron: Ramón Amat Terol, Rafael Perelló Tormo y Alberto Pagan Gil, que huyeron a Francia pensando que una filiación sindical les podría traer problemas a jóvenes reclutados por el bando republicano. Y de las compañías de trabajadores extranjeros encargados de fortificar líneas de defensa, pasaron a ser un número en Gusen. Y dejamos para el final el caso de José Martínez Ramón, miembro de la Resistencia Francesa, que salió vivo de Dachau y Natzweler-Struthof, tal vez porque ingresó a tres meses de acabar la guerra.

Ahora Europa revive el horror, y las conmemoraciones por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial no se convierten en recordatorios para que dramas así no se repitan, sino que sirven para justificar más muertes, y repetir una y otra vez los errores del pasado, donde la vida no vale nada ante las ambiciones políticas de conquista de territorios.