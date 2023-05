“El pilar fundamental de la Motion Cup, el Fair Play por encima de todo, respeta las normas, a tu equipo, al rival, al árbitro”. Es uno de los lemas de la Motion Cup, el torneo internacional de fútbol base que el pasado fin de semana ha celebrado en Xàtiva la competición de la categoría U11, alevín de primer año (niños nacidos en 2012), aunque uno de los participantes no lo ha respetado, encarándose con un árbitro. El entrenador del Football Kids Academy se enfrentó al colegiado, al que cogió de la camiseta recriminándole su actuación en el partido de cuartos de final que enfrentaba este domingo a su equipo con el Betis. El equipo andaluz se impuso por 5-1 y el técnico de Kids Academy, descontento con la actuación arbitral y molesto por alguna decisión del colegiado, al final del partido, tras el pitido final, se fue hacia al árbitro, encarándose con él, cogiéndole de la camiseta y dándole un empujón, según han explicado algunos de los presentes en el encuentro.

La actuación de miembros de la organización del torneo y de la policía, que inmediatamente que ocurrió el suceso intervinieron para separarlos, evitó que la discusión fuera a mayores y acabara en agresión por parte del entrenador del equipo alevín. La actitud del técnico, entrenador de un equipo formado por niños de 11 años, ha sido denunciada y condenada por la organización del torneo internacional.

Miguel A. Gandia, director del torneo, ha afirmado a este diario que desde la organización “condenamos absolutamente este tipo de comportamientos. Estamos hablando de eventos con niños y estas actuaciones no se pueden consentir”. Desde la organización se expulsó al entrenador que se encaró con el árbitro. Gandia también destacaba la “rápida actuación de la policía y de la organización”, que en el mismo momento que el entrenador protestaba ante el árbitro intervinieron rápidamente para que la cosa no fuera a mayores, recalcaba. "No ha sido una agresión como tal, porque no ha habido golpes, el entrenador no llegó a pegarle al árbitro", afirma Gandia, que insistía en la respuesta de los organizadores y agentes para evitar que desembocara en una agresión.

Los organizadores señalan que este suceso no puede empañar el desarrollo del evento y Gandia resalta el “gran éxito” del torneo, “con más de 2.000 personas asistentes y con los campos de la Murta y el Paquito Coloma llenos durante los partidos”. El Valencia CF se proclamó campeón de esta segunda edición de la Motion Cup Tournament de categoría alevín de primer año, tras imponerse en la final celebrada en la Murta al FC Barcelona por un resultado de 3-1.

Un vídeo sobre lo ocurrido ha sido compartido en la red social Twitter: