La campaña por las elecciones del próximo 28 de Mayo está en pleno funcionamiento. Los anuncios y las promeses se suceden. También las fricciones internas. Así, el pasado viernes 12 se produjeron dos dimisiones en el equipo de gobierno socialista de Aielo de Malferit. Araceli Belda, portavoz y regidora de Educación, Fiestas y Turismo y Eric Nadal, concejal de Cultura, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social hicieron pública su decisión por registro de entrada, formalizando la renuncia a dos semanas de las elecciones. El PSPV se rompe de forma definitiva en Aielo de Malferit.

Tal y cómo adelantó Levante-EMV el pasado mes de agosto, los primeros problemas se produjeron durante el proceso de primarias. El actual alcalde, Juan Rafael Espí, empató a votos con el concejal Eric Nadal. La situación se encalló y la comisión de listas del comité provincial acabó respaldando al actual primer edil frente a su rival. Ahora, Nadal y otra compañera han presentado su dimisión.

El concejal atendió a este diario y explicó que "el viernes pasado presentamos hasta tres documentos por registro de entrada. El alcalde lo sabía. Hace un mes le explicamos que sino cambiaban las cosas a la hora de trabajar nos íbamos. Ha habido una pérdida de confianza mutua. Planteamos que las cosas debían cambiar, se estaban tomando decisiones de las que no queríamos ser participes. Le dimos la posibilidad. Aún queda de gestión un mes, continuamos hasta que la nueva corporación tome posesión". Nadal confirmó que todos los problemas vienen desde lo ocurrido en el proceso de primarias: "Desde entonces hasta ahora la confianza se ha roto de manera bilateral. No nos vamos del partido, es una cosa del grupo municipal". Consultado sobre si las dimisiones podrían afectar en las elecciones, Nadal no quiso ir más allá: "No voy a hacer valoraciones políticas".

"Son decisiones personales"

El relato de los acontecimientos realizado por el actual alcalde es diferente. Juan Rafael Espí atendió ayer este diario y comentó que "son decisiones personales. Lo único que puedo decir es que el pasado miércoles se hizo una junta de gobierno y se aprobaron todos los puntos por unanimidad. No sé los motivos, no voy a valorar nada, son decisiones personales que respeto. Agradezco el trabajo que han hecho a lo largo de la legislatura. Nunca me ha dicho nadie que iba a dimitir".

"Mantengo la confianza en mis regidores. Respeto la decisión y la lamento. De momento, continúan siendo regidores. Ha sido una decisión propia. No voy a destituir a nadie", prosiguió. Preguntado sobre si teme que el movimiento afecte. Lo tendrá que decidir la población. Es una decisión personal, que lamentó y respeto. Continuarán siendo regidores. Desconozco los motivos. Mantengo la confianza en los regidores del grupo socialista, no se ha renunciado a nada, la dimisión se formalizará cuando corresponda. Respeto las decisiones de cada persona.