Los comicios de 2019 dibujaron un escenario de gobiernos mayoritariamente controlados por los partidos del Botànic en el territorio y consolidaron la posición hegemónica del PSPV como formación con el mayor número de alcaldías bajo su dominio. Pero muchas cosas han pasado en estos cuatro años y las incógnitas sobrevuelan la campaña en un puñado de localidades.

En Xàtiva, el PSPV aspira a retener el bastón de mando en manos de Roger Cerdà después de dos legislaturas al frente del ejecutivo. La primera de ellas los socialistas gobernaron en coalición junto a Xàtiva Unida y Compromís, mientras que en la segunda —tras ampliar su mayoría en 2019— lo han hecho de la mano primero de Ciudadanos y luego de una regidora que abandonó este partido—hoy sin representación en el ayuntamiento— para irse al grupo de no adscritos. El gran interrogante a despejar en la contienda electoral es si la formación del puño y la rosa conseguirá mantener o aumentar su peso en el consistorio o si, por el cambio, necesitará rehacer los vínculos que se rompieron con otras fuerzas para forjar nuevas alianzas.

Cerdà es el único de los seis candidatos a la alcaldía que repite en Xàtiva. El PP confía en el «efecto arrastre» de su marca en medio de un clima favorable a escala nacional que allana el camino a los populares para recuperar el terreno que perdieron a raíz de los escándalos de corrupción y la desaparición política de Alfonso Rus, enjuiciado estos días por el caso Taula. Marcos Sanchis, que dio sus primeros pasos de concejal bajo los gobiernos del antiguo tótem del PP, se juega este 28M arrebatarle la alcaldía a Roger Cerdà o asumir el rol de jefe de la oposición.

Xàtiva Unida, que fue el segundo partido más votado en las elecciones de 2019, intentará reeditar ese buen resultado de la mano de Amor Amorós, frente a un Compromís que busca desesperadamente volver al ayuntamiento tras su agónica desaparición de hace cuatro años, esta vez con un histórico dirigente valencianista, Josep Maria Sebastià, al frente de la lista. Otra duda a resolver es el papel que desempeñarán en el tablero electoral Ciudadanos y Vox, dos formaciones que tampoco están representadas en el consistorio de Xàtiva.

En Ontinyent, Jorge Rodríguez se convirtió en 2019 en uno de los alcaldes más votados de España después de arrasar en las urnas con un resultado que entregó 17 de los 21 concejales en liza a un partido recién nacido llamado Ens Uneix. Fue la respuesta vecinal a la Operación Alquería, que terminó con Rodríguez fuera del PSPV. En la formación independiente son conscientes de ese resultado es casi imposible de repetir, pero aspiran a revalidar una cómoda mayoría absoluta en la localidad.

Frente a Rodríguez, el PSPV y el PP presentan como candidatos a dos rostros nuevos sin pasado político:los primeros quieren regresar al consistorio después del batacazo de 2019, mientras que los segundos apiran a ganar presencia e influencia más allá de los dos concejales con los que actualmente cuentan los populares en el consistorio. El mismo reto se marca Compromís, que repite cartel electoral con Nico Calabuig.

Fuera de la capital comarcal, los principales partidos han desplegado sus estrategias y se han volcado en otros municipios de la circunscripción de Ontinyent para conquistar el acta del diputado provincial correspondiente a esta demarcación, desde 2019 en manos de Ens Uneix. Albaida es una de las localidades en la que más esfuerzos está depositando el PP, con la proliferación de visitas de Carlos Mazón y una apuesta por un candidato joven. Algo similar ocurre en Aielo de Malferit. Los populares confían en amarrar las alcaldías de l’Olleria y Montaverner, sus dos grandes conquistas de hace cuatro años en la Vall, y dan por hecho que conservarán otros nueve feudos del territorio en los que llevan gobernando sin complicaciones desde hace décadas.

En la Costera, el PP tiene más deberes pendientes, puesto que solo gobierna en la Llosa de Ranes, la Granja y Estubeny. Para intentar recuperar el poder municipal perdido, la formación ha acometido un profundo proceso de renovación que ha cambiado al 80 % de los cabezas de lista de 2019, con Canals —donde los populares fueron la fuerza más votada pero no sumaron suficientes apoyos para conseguir la alcaldía— como principal objetivo a batir en esta cita con las urnas.

Para Compromís, retener la vara de mando de Canals es precisamente su misión prioritaria en la Costera. Siete fuerzas se presentan a las elecciones en la localidad, en medio de un escenario político tan fragmentado como abierto. La coalición valencianista se enfrenta a la misma tesitura en la Font de la Figuera, donde también gobierna en minoría. En l’Alcúdia de Crespins y Montesa lo hacen en coalición con el PSPV, dos acuerdos que está por ver si se reeditarán o no tras los comicios.En la Vall d’Albaida, Compromís centra su estrategia en mantener el dominio sobre su principal conquista, Albaida, pese al relevo que ha situado al frente de la lista a un joven candidato, sin descuidar la importancia de retener sus mayorías en bastiones como Agullent, Fontanars, Otos, Quatretonda y Salem.

En la Canal de Navarrés, el PP navega con la corriente a favor para mantener su actual dominio sobre los dos municipios más poblados y el menos habitado de la comarca: Enguera, Navarrés y Millares. Los cinco pueblos restantes están en manos del PSPV, pero el 28M podría deparar alguna sorpresa. Los socialistas se presentan con candidatas nuevas en Bolbaite, Quesa y Bicorp, donde gobiernan con mayoría absoluta.

El 28M ha certificado la práctica desaparición de Ciudadanos (Cs) en el área que configuran las tres comarcas. El partido naranja tiene en Llanera de Ranes depositada la esperanza de conservar su única alcaldía del territorio, de la mano de Vicente Lluch, puesto que solo ha presentado lista en esta localidad y en Xàtiva. En Moixent —donde también gobernó— el colectivo ha decidido apartarse del proceso electoral y las experiencias en Canals, la Font de la Figuera o la Llosa de Ranes han acabado mal, con exregidores o excandidatos de Cs metidos en listas independientes.

Barxeta sigue siendo el único bastión de Esquerra Unida en la Costera, la Canal y la Vall. Y Vicente Mahíques, el actual alcalde, intentará que lo sigua siendo. En Llutxent, el partido de izquierda se presenta en coalición con el PSPV. Otros seis municipios están gobernados por opciones políticas independientes.

Una docena de alcaldes se retiran en un clima de renovación

La renovación es una de las palabras clave de las elecciones municipales. El 64 % de los candidatos que se disputarán la alcaldía de sus municipios el 28 de mayo no han encabezado nunca una lista y se estrenan en la cita con las urnas en la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida. El PP es el que más alcaldables ha cambiado respecto a los comicios de 2019 (el 77%), con el punto de mira puesto en impulsar su presencia y conquistar nuevos territorios, aprovechando el clima favorable a escala nacional. Los populares han vuelto a conseguir presentar listas en las 61 poblaciones de las tres comarcas, aunque son diversos los casos de candidatos «cuneros» que residen fuera de la localidad en la que aspiran a la alcaldía. Pero no solo los partidos que cosecharon un mal resultado hace cuatro años o los que han estado en la oposición en esta legislatura han cambiado sus carteles electorales. Una docena de los alcaldes y alcaldesas que ganaron con mayoría absoluta o simple en 2019 han decidido dar un paso atrás y no repetir la experiencia. Por eso, sí o sí se va a producir un relevo en los bastones de mando de Benigànim, Quesa, Bolbaite, el Genovés, Castelló de Rugat, Montitxelvo, Montesa, Estubeny u Otos, en este último pueblo a pesar de que el gobierno de Compromís no tiene oposición. También se retiran algunos de los alcaldes más veteranos, como son los de Atzeneta d’Albaida, la Llosa de Ranes y Pinet.