Último partido de la fase autonómica de los playoffs de ascenso a Segunda Federación. Tras el empate en el partido de ida que se disputó en el San Gregorio (0-0), este domingo a partir de las 18 horas, el Regit, dictará sentencia para saber qué equipo disputará la fase nacional de ascenso, Atzeneta o Torrent. El encuentro estará dirigido por José Martínez Vilches, asistido en las bandas por Eduard Martí Amorós y Carlos Ripoll Berenguer.

Los de Berna Ballester dominaron durante gran parte de los minutos disputados en Torrent, generando multitud de ocasiones de peligro que no pudieron conseguir que subieran al marcador. El partido les dejó la nota negativa de la expulsión de Adrián Domínguez, con roja directa. Una tarjeta que fue reclamada al comité de competición y que éste ha decidido mantener, por tanto, el jugador no podrá estar a las órdenes del técnico atzenetero. La parte positiva es que el resto de integrantes de la plantilla están disponibles, incluido Leo Ramírez, que tras superar sus problemas físicos ya se encuentra al cien por cien con el grupo.

Los de Vicente Mir no tienen jugadores sancionados y tendrán que salir con todo al choque si quieren llevarse la eliminatoria. A los visitantes no les vale el empate. Se disputarán los 90 minutos reglamentarios y si a la conclusión de estos sigue la igualdad en el electrónico se disputará la prórroga de 30 minutos, dividida en dos partes de 15. Si no se rompe la igualdad, no habrá tanda de penaltis y el Atzeneta será quien pase la eliminatoria, porque fue el equipo mejor clasificado durante la liga regular. Por tanto, el Torrent está obligado a marcar si quiere seguir soñando con el ascenso.

Se espera lleno absoluto en las instalaciones del Regit, con una gran asistencia de público local y desplazamiento de aficionados torrentinos. Para la ocasión, el club ha puesto las entradas a la venta con un precio de 10 euros para los abonados, 15 euros para los no abonados y un precio reducido de 5 euros para los niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y 18 años. Además, los jugadores de los equipos de categorías inferiores del Atzeneta tendrán el acceso gratuito.