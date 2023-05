La situación de emergencia climática, con cada vez más episodios y más largos de altas temperaturas y jornadas sin lluvia, hacen más necesarias las actuaciones de las diferentes administraciones para prevenir los incendios forestales. La Comunitat Valenciana ya ha sufrido este 2023 el primer gran incendio, el de Villanueva de Viver, donde el fuego arrasó 4.700 hectáreas durante 20 días, entre marzo y abril. Ante ello, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha concedido unas ayudas directas a los ayuntamientos que cuentan ya con el plan local de prevención de incendios forestales aprobado. Se trata de unas subvenciones que no se incluyen en el plan estratégico de subvenciones de la conselleria, pero se han asignado en un fondo estratégico municipal de prevención de incendios y gestión forestal, ante “la situación de emergencia climática y la necesidad de reducir el número de incendios y la superficie que afectan, y que justifican y hacen necesaria la implementación de estas”, alega la administración autonómica.

Así, 51 localidades de las 61 de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida han sido beneficiadas con estas ayudas, que en las tres comarcas suman una cuantía global que roza el millón de euros, 989.877 euros. Destacan, con los mayores importes, localidades de la Canal, una comarca con una gran masa forestal en varios términos municipales, como Enguera, que recibe 86.320 euros; Bicorp, con 78.370 euros; o Millares, con 72.498 euros. Las ocho localidades de la comarca han sido incluidas en esta línea de ayudas y Quesa recibe 45.025 euros; Anna contará con 7.863 €; Bolbaite, 23.959; Chella tendrá 20.219; y Navarrés 23.208 euros.

En la Vall d’Albaida, 28 municipios han obtenido subvención para desplegar acciones contra incendios de sus planes locales. Bocairent ingresa 37.791 euros y Ontinyent, la capital de la comarca, cuenta con 35.621 euros. Fontanars dels Alforins dispondrá de 27.960 euros; Llutxent 21.328; Pinet, 22.054; y Quatretonda, 20.816. Salem recibe 15.700 euros, Beniatjar 15.662 y con más de 10.000 también están Agullent (13.003), Aielo de Malferit (12.700), Albaida (13.998), Atzeneta d’Albaida (14.203), Bèlgida (12.101), Carrícola (13.033), Montitxelvo (12.154), l’Olleria (11.984), Otos (12.734), el Palomar (14.298), el Ràfol de Salem (11.973) y Sempere (14.719). Con una ayuda de 9.000 euros están Aielo de Rugat, Bellús, Benigànim, Benissoda. Alfarrasí recibe 6.321, Castelló de Rugat 6.924 y Rugat 5.317 euros.

En la Costera son 16 las localidades beneficiadas con una ayuda de este fondo para actuar contra los incendios. Destaca Moixent, con 47.606 euros. Casi 30.000 euros obtiene la Font de la Figuera (29.963), Vallada dispondrá de 27.811 euros y Montesa 20.215 euros. Con una subvención de más de 10.000 euros están Xàtiva (16.314), el Genovés (12.913), Canals (10.814) y Barxeta (10.103). Estubeny cuenta con 8.781 euros; Torrella, 6.850; Llanera de Ranes, 6.352; y l’Alcúdia de Crespins 5.749. Casi 5.000 euros llegarán a la Granja de la Costera, Novetlè, Rotglà i Corberà y Vallés.

Por su parte, Benissuera, Cerdà y la Llosa de Ranes han sido excluidas de esta líneas de ayudas. Benissuera ha quedado fuera al no subsanar la solicitud de aceptación o de renuncia en el plazo establecido; Cerdà ha sido excluida por presentar la aceptación de la ayuda fuera de plazo; mientras que la Llosa de Ranes no recibe ayuda porque la actuación que propuso para la subvención no está aprobada en su plan local de prevención de incendios forestales.

Entre las actuaciones que podrán ejecutar las localidades beneficiadas por estas ayudas se encuentran la apertura de nuevas áreas cortafuegos o zonas de discontinuidad lineal, e incluso tratamientos de la vegetación junto a viales como bandas de seguridad o fajas auxiliares. También podrá abrir, acondicionar o crear áreas o puntos estratégicos de gestión; realizar actuaciones de mantenimiento mediante laboreo de campos de cultivo como zonas de discontinuidad en masas forestales; mantenimiento, reparación y mejora de pistas forestales; adaptación y mejora de depósitos de agua para la extinción de incendios forestales; construcción de nuevos depósitos de agua; o adecuación de áreas recreativas en zonas de uso público para mejorar la prevención de incendios.