Ninguno de los dos quiere acabar la liga con una derrota. El Deportivo Ontinyent y el Olímpic cierran este sábado (18:30 horas) la liga en la Puríssima con el objetivo puesto en la victoria, unos, los locales, de despedirse de la afición con un triunfo; y otros, los de Xàtiva, de sumar una nueva victoria y cerrar un tramo final de la liga sin haber cedido puntos. Marcos Camacho, técnico del Olímpic, únicamente perdió el primer partido en Xàbia, luego ha sumado tres victorias consecutivas en los tres últimos partidos con un balance de 13 goles a favor y 5 en contra. A Camacho la liga se le ha acabado demasiado pronto, “personalmente me gustaría que quedaran 4 ó 5 partidos más porque el equipo está evolucionando y cada vez hacemos mejor las cosas pero el calendario es el que es”.

Recuperados los sancionados, la única baja en el Olímpic es la de Marc Ferrer, lesionado. “Vamos a sacar el equipo más competitivo posible. Somos el Olímpic y estamos obligados a ganar todos los partidos. Además aquí nos ganaron y es un motivo de revancha deportiva. Es un equipo competitivo”, ha declarado el técnico setabense. Cambreta es el jugador más peligroso de los de Ontinyent, “pero como entrenador del Muro ya me enfrenté a él y encontramos la manera de que no participara en el juego”, ha explicado Camacho.

El entrenador del conjunto de Xàtiva convocó en el último partido a dos jugadores del Olímpic B y afirma que “si por mi fuera tendría entrenando con nosotros a varios, pero el club pone demasiados condicionantes, lo que lo hace muy complicado”. El Olímpic no se juega demasiado pero sí el Olímpic B, con opciones de ser campeón y clasificado ya, si no puede ser, para disputar la promoción de ascenso; y el juvenil se juega la permanencia en la Preferente estando obligado a mejorar el resultado que consiga el Ontinyent 1931.

Camacho, en la previa, todavía no tenía concretado si entrenarán o no la próxima semana, “en principio haremos un par de sesiones a la espera de la autorización del club”. Ha declarado que no se le ha comunicado desde el club si se cuenta con él o no para la próxima temporada. Excepción hecha de la renovación de Rueda, la pasada semana no ha habido nuevos anuncios. Camacho ha buscado obtener una respuesta por parte de Sudeva, sin éxito, por lo que ha dejado claro que “si un club no tiene claro si quiere contar conmigo yo también tengo claro que no quiero estar en un club que tenga dudas”. Rueda ha sido presentado como el director deportivo de una nueva escuela en Xàtiva: Interxàtiva FB.