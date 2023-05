El Partido Popular de Ontinyent ha planteado "importantes mejoras en el ocio y la cultura de la ciudad", con nuevos espacios que puedan concentrar una agenda que según la formación "hoy no existe, que no está suficientemente planificada y que no tiene visos de mejorar si Jorge Rodríguez continúa en la alcaldía, porque tiempo suficiente han tenido y no lo han aprovechado”, asegura el candidato popular a la alcaldía, Rafa Soriano.

El PP hace hincapié en que "una gran parte de la población adulta está demandando nuevas acciones para su ocio y cultura y que no suponga un desplazamiento hacia otras poblaciones". Es por ello por lo que este partido propone la transformación del “Escorxador” ubicado al lado del río en un mercado gastronómico como los ya existentes en otras ciudades como el Mercado de la Imprenta o el mercado de San Miguel en Valencia ciudad. Los populares abogan por imitar el Mercado de la Imprenta o el de San Miguel de València "Sería el lugar perfecto para el desarrollo de eventos gastronómicos o degustaciones en colaboración con los hosteleros de Ontinyent, además de poder acoger actos culturales", señalan desde el PP. El complejo también serviría para el desarrollo de campañas para promocionar los productos típicos de Ontinyent (vino, embutidos, pan, etc), inciden. Esta es la lista electoral del PP en Ontinyent Potenciar ferias de artesanía Para la candidatura que encabeza Rafa Soriano también es un eje prioritario la potenciación de las ferias de artesanía, aprovechando el marco de la Vila o el Poble Nou y la inclusión de Ontinyent en la “Mostra de vins dels Alforins”, como muestra de la riqueza gastronómica de la localidad. El PP subraya que la cercanía del Escorxador al solar de Tortosa y Delgado permitiría configurar "una zona de cultura". "Para ello es necesario dotar este último de aseos, de un local para cocina y almacén con cámaras de seguridad y rincones iluminados, de forma que los reposteros y hosteleros de la población puedan organizar dichos actos sin grandes desplazamientos", abundan. Los populares también ven necesaria la creación de un escenario fijo en la Glorieta para la realización de conciertos y actos variados. A la vez, dicho espacio "podría ser usado durante el día como centro de entretenimiento para los mayores, biblioteca, juegos o baile", apuntan. El PP plantea acondicionar el solar de Tortosa y Delgado y un escenario fijo en la Glorieta La formación que capitanea Rafa Soriano propone la potenciación de eventos con “food truck” en La Glorieta especialmente en los actos más lúdicos, pero sin olvidar los fines de semana, ya que "permitiría dotar a este espacio de la población de su esplendor de antaño", aseguran. Se trata de activar "acciones permitan hacer de La Glorieta un parque de integración". Igualmente, la candidatura popular considera "vital" el desarrollo de las zonas verdes para actividades sociales donde la población pueda hacer picnics o descansar sobre el césped.