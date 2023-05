L'Albereda de Xàtiva ha acogido hoy la quinta edición de la Trobada de Muixerangues de la capital de la Costera. La cita ha estado protagonizado por la agrupación local -La Socarrada- y las muixerangues de la Vall d'Albaida y el Baix Vinalopó, que han erigido diversas figuras y castillos humanos en tres rondas diferentes. El ambiente festivo y la tradición se han dado la mano en un evento que ha causado el corte al tráfico de la principal arteria vial de la ciudad y ha tenido lugar frente al Ayuntamiento. Los participantes se han fundido en diferentes "montajes" que han ido aumentando de dificultad y que, incluso, han causado alguna que otra caída sin heridos ni afectados.

Francisco Javier Tudela es el presidente de la Muixeranga de Xàtiva "La Socarrada", que se constituyó en 2016 y cuenta con unos cien integrantes en la actualidad. Tudela ha atendido a Levante-EMV y ha explicado los objetivos de la cita: "Es la quinta edición de la trobada. Seremos unas 200 personas participando entre las tres agrupaciones. El evento final se divide en tres rondas diferentes. Antes, hemos hecho un pasacalles hasta el mercado y en la pedra dels maulets hemos hecho una de nuestras figuras más características. Ahora, en l'Albereda cada muixeranga ha hecho tres figuras diferentes".

Tudela ha comentando que en este tipo de citas no hay concursos, no hay competitividad: "No, nosotros no competimos entre nosotros. Els castellers de Cataluña sí lo hacen, las muixerangas no. Llevamos todo el año ensayando, normalmente un día. Para estar aquí solamente hace falta tener ganas de pasárselo bien. De fer colla".