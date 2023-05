El PSPV-PSOE de Anna presentó este domingo la candidatura que encabeza Pilar Sarrión a las elecciones municipales en un acto que contó con la presencia del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar.

En su discurso, Gaspar señaló que Sarrión -diputada provincial responsable de Bienestar Social- es "una de las tres personas con las que más estrechamente he trabajado y cambiado la diputación". "Tenía que estar aquí porque se que cada momento que ha trabajado conmigo no han pasado ni cinco minutos en los que no estaba Anna en la conversación", incidió el también alcalde de Faura, que señaló a Sarrión como "una de las mejores alcaldesas de la provincia". "Sin ella no podríamos haber cambiado la diputación", dijo.

El presidente de la diputación hizo hincapié en que la corporación provincial ha multiplicado por cinco los recursos que reciben los municipios «en condiciones de igualdad y justicia», «sin besamanos». Ahora los fondos son más equitativos y se reparten de la forma más justa para que lleguen a todos", recalcó.

Pilar Sarrión, por su parte, exhibió los 2 millones de euros recibidos por Anna de la diputación en esta legislatura y defendió la gestión municipal que ha saldado la abultada deuda de anteriores legislaturas.