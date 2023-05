El episodio de intensas lluvias registrado este martes ha dejado diversas incidencias en las comarcas.

El hundimiento parcial de una casa abandonada ocurrido a mediodía en la calle Desamparados de Enguera ha obligado a desalojar de forma preventiva a una vecina de una vivienda colindante.

Los bomberos del parque de Xàtiva han recibido el aviso por un desprendimiento del inmueble a las 11.42 horas. Aunque por suerte no se han registrado daños personales, la casa contigua ha sufrido desperfectos y sus ocupantes no podrán volver al domicilio hasta que el arquitecto municipal efectúe una valoración y certifique que no existe ningún tipo de peligro.

Los cascotes han caído sobre un solar-aparcamiento en el que no vive nadie y en ese momento no se encontraba ningún vecino en la zona del impacto.

Por otra parte, el consistorio ha cortado varios pasos de rambla por la acumulación de agua en zona rural y forestal.