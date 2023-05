El Partido Popular de Bocairent ha criticado que el ayuntamiento de la localidad no haya suspendido las clases este martes pese a que las lluvias han provocado filtraciones de agua en el nuevo aulario del CEIP Lluís Vives. Los populares señalan que “sabiendo de la alerta amarilla”, el nuevo aulario “ha amanecido repleto de agua”, pero “lejos de tomar la decisión de suspender las clases, se ha actuado por seguir adelante”. Apuntan que la responsabilidad ante las emergencias de suspender las clases recae en la administración local y el Partido Popular “no entiende esta decisión cuando son sabedores que las condiciones no eran las idóneas para la práctica de la docencia. Niños y niñas completamente mojados, con personal de limpieza y policía local tratando de achicar agua”.

El candidato a la alcaldía por el PP, Blas Ferre, afirma que “queda en evidencia la falta de planificación por parte de la administración local, primero por no tener un plan de emergencias para estos episodios por desgracia cada vez más habituales y más sabiendo que podría fácilmente afectar al área de barracones, mucho más sensible. Y segundo por no tomar la decisión de suspender las clases viendo el escenario acontecido». Ferre añade que “lo que se suponía que a la finalización del aulario solo eran deficiencias energéticas, el temor de los padres empieza a ser ahora que haya también deficiencias estructurales, viendo que en el primer temporal ya ha habido algunas filtraciones de agua”.

El curso en el nuevo aulario arrancó en septiembre “con preocupación”, según el PP, y “muchas dudas de parte de la comunidad educativa y de madres y padres viendo las deficiencias a nivel energético que presentaba la finalización del proyecto. Una construcción que obedecía según el equipo de gobierno actual a un proyecto acorde a lo firmado pero que en cuestiones energéticas solo precisaba de unas modificaciones adaptadas a la normativa en vigor. Unas modificaciones que no se han llevado a cabo y que han acabado en proceso de rescisión de la empresa contratista por no atenderlas”, exponen los populares en un comunicado remitido este martes.

El PP también critica la “extraña habilitación de las clases prefabricadas” y explican que tras descartar diferentes opciones para ubicar al alumnado, “ante la falta de previsión, el ayuntamiento decide rápidamente recopilar prefabricadas de dudosas características, espacio menor al habitual y bajas calidades. Prescindiendo al aulario de necesidades básicas: aula de informática, biblioteca y laboratorio”, denuncian. Y añaden que “con un curso a punto de finalizar y sin soluciones a corto plazo, todo hace pensar que seguirá igual el próximo año”.

Los populares piden que se dote al colegio “de todo lo que precise lo antes posible, para garantizar su correcta conservación y su buen funcionamiento desde la administración local, a la vez que presionar a la Conselleria para que actúe de urgencia”, reclama Toni Belda, actual portavoz del Partido Popular. Belda afirma que en Bocairent “tenemos una clara muestra del fracaso que ha supuesto el Pla Edificant, delegando en una administración local una obra de tal envergadura sin disponer de los medios técnicos necesarios para llevarlo a cabo. Un plan que sin el refuerzo de apoyo técnico que ha anunciado Carlos Mazón, no construye colegios, ni saca a los niños de los barracones».