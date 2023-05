El candidato del PP a la alcaldía de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha presentado sus propuestas en materia de educación vial, poniendo el foco en una iniciativa "pionera": una ayuda o cheque de 200 euros a todos los jóvenes del municipio para que se puedan sacar el carnet de conducir.

En concreto, Sanchis ha explicado que el incentivo irá destinado a los jóvenes de 18 a 25 años empadronados en Xàtiva para que puedan hacer uso de ella en las autoescuelas del municipio.

El alcaldable del PP sostiene que “los jóvenes tienen que hacer frente a un gasto de como mínimo 600 euros, entre teoría y práctica, para poder tener su permiso de conducir B, y muchos de ellos posponen sacarse el carnet por su alto coste o tiene que hacer un esfuerzo económico para sacárselo. Eso se acabó con el PP en el Ayuntamiento de Xàtiva”, mantiene.

Sanchis considera que “nos olvidamos que para muchos jóvenes sacarse el carnet en una necesidad básica, pues muchos de ellos usan el coche para poder desplazarse a estudiar o trabajar a Valencia o a otras poblaciones de alrededor, y sacarse el carnet es para muchas familias una pesadilla económica llegando a gastar incluso más de mil euros. Desde el PP haremos más fácil este trámite con estos 200 euros de ayuda”.

Ayuda al sector de las autoescuelas

Para el candidato del PP, esta medida busca además “que los jóvenes se queden en nuestro municipio y no tengan que irse porque no pueden desplazarse hasta sus lugares de estudio o trabajo al no tener carnet”.

Por otra parte, Marcos Sanchis defiende que la propuesta “ayuda también al sector de las autoescuelas, que genera puestos de trabajo en Xàtiva, ya que anima a que los jóvenes se saquen el carnet y no pospongan la decisión, por lo que las autoescuelas tienen más clientes”.