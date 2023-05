Resulta que es aquello que sigues viviendo durante todas las horas del día. Resulta que se trata de una dominación ya no encubierta sino cubierta de realidad que te obliga a provocar rechazo y malestar general, cuando se utiliza la mentira, el engaño, la idiotez personificada en cada palabra y cada gesto pensando que el pueblo llano es estúpido, sin criterios ni opiniones, y que una tipografía única y llamativa puede captar tu opinión. Curiosamente es todo lo contrario, cuando desde tu casa te han puesto el monigote/a de turno para que te pida el voto, con carita de bonachón/ona que encierra el/la farsante que lleva dentro y que pronto o tarde expulsará. No hay otra salida.

Llegará entonces la demagogia encerrada en cada gesto y cada palabra. Sentirás ganas de aislarte en algún lugar secreto e ignorar la comitiva que subirá poco a poco por las calles limpias de la noche anterior; los apaños en el pavimento, el contenedor recién colocado y unas decenas de sonrisas que más bien invitan al desasosiego. Comenzará el juego de quienes desean conseguir una silla aunque sea de tres patas y lanzarán promesas tan exageradamente imposibles que no saldrán del hueco de la visita sin algunas palabras malsonantes en su mochila. Pero ya habrán intentado la llamada demagogia plebeya (dominación titánica del pueblo), empleando halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer a los ciudadanos y convertirla en instrumento de la propia ambición política.

Es difícil aceptar palabras sin sentido y mentiras como la primera página del libro de la decencia. Y ocurre cada vez que se llama a las urnas.

No se trata tampoco de demonizar a todo el mundo en el pozo de las vanidades, pero se ha llegado a tal extremo que resulta difícil poder tragar a narcotraficantes que aspiran a llevar un gobierno; a corruptos que no viven de otra cosa que no sea robar; a ultraderechistas que dominan y hacen elogios del odio y la xenofobia; a izquierdistas que se pasaron de frenada colocando a sus amiguetes en el despacho de cobrar una pasta gansa por no hacer nada; a los más izquierdistas todavía que son incapaces de compartir un gobierno para hacer unas ciudades y un país mucho mejor y solidario. A quienes prefieren una caña a un programa coherente, convencidos de que en la espuma van a encontrar la libertad. Es difícil aceptar palabras sin sentido y mentiras como la primera página del libro de la decencia. Y ocurre cada vez que se llama a las urnas.

Es terriblemente absurdo prometer lo ya prometido y no cumplido anteriormente. Ese engaño tan claro y bien definido, debería estar penalizado, pero no es así la cosa. La demagogia no tiene fronteras y forma parte de una estructura viciada de inicio. Sin solución posible cuando unos se copian a otros para ver quien la hace más gorda y quien la tiene más grande.

Un voto no se deposita en una urna cada cuatro años y se acabó la historia. Un voto representa un compromiso firmado por ambas partes donde no cabe el engaño, ni lógicamente la indecencia. Pero parece que nos hemos instalado en esta comitiva de sin razones, y hasta nos hace gracia que sentirnos engañados ocupe el primer lugar de las opiniones del pueblo soberano. Tontería como una casa la definición de soberano. El pueblo sirve para elegir y poco más. Después de eso es silencio y muchas veces arrepentimiento, y eso es mucho más peligroso, porque estamos devorando un sistema que de hecho ya cojea por demasiadas partes, como para que le vayamos dando canela en rama. Que la demagogia sea el principio del voto es francamente deleznable.