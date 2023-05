Xàtiva és meravellosa i potser millor quan tinga un govern que treballe per a la majoria. Estem a pocs dies de tornar a tindre un govern d’esquerres i el compromís de Xàtiva Unida serà treballar de valent, en positiu i amb alegria, tal i com ho hem fet sempre.

Cada dia som més les persones que valorem i sabem del poder transformador del municipalisme, eixe que escolta a nivell individual però que també facilita i empodera al teixit associatiu, eixe que fa una política útil i pròxima amb l’objectiu de millorar els serveis públics i protegir els drets de totes.

El 2015 es va obrir una finestra d’esperança per al canvi necessari que va anar acompanyada de treball, molt de treball. Els resultats d’aquell treball encara hui, malgrat els intents d’amagar-ho o adulterar-los, són elements fonamentals de la nostra ciutat: la Casa de les Dones, el projecte de Ciutat Educadora, el Firall, l’inici de polítiques de recuperació de la memòria, el MiL... Tot i que, cal dir-ho ben alt i ben fort, altres projectes fonamentals, innovadors i progressistes han quedat, en aquesta legislatura de govern socialista, arraconats, emmudits, com els pressupostos participatius o la mobilitat sostenible.

El 28 de Maig tornem a tindre l’oportunitat de reprendre estes polítiques valentes i transformadores i quan més suport tinga la nostra candidatura més garantia de transformació hi haurà. Perquè Xàtiva mereix un futur digne per a la seua horta, treball decent, infraestructures de qualitat i cura d’un entorn natural tan valuós. Mereix una educació i una sanitat de qualitat, serveis públics pròxims i eficients, més suport al comerç de barri i mereix preparar-se per fer front al canvi climàtic apostant per les energies renovables. Som ambicioses i no tindrem por d’aplicar mesures valentes a favor del bé comú, ja ho hem demostrat en el nostre pas pel govern del pacte de San Domènech.

Anem a tornar, no hem nascut per a liderar l’oposició, hem nascut per a fer la millor Xàtiva que pugem imaginar. Volem portar endavant un programa transformador, il·lusionant, participat, que faça de Xàtiva una ciutat amable, en moviment, oberta i resilient, una ciutat capacitada per assumir tots els reptes del segle XXI. Un programa teixit amb tres fils, un de color roig, un de morat i un de verd, i amb l’agulla de la tradició, de la nostra llengua i cultura.

Xàtiva Unida és feminisme, és dignitat, és compromís amb la majoria social, és alegria, esperança, és fermesa front a qui veu en la política una via per obtenir privilegis, front a l’odi i la resignació. En definitiva, és més propostes, mes mesures, més idees per a millorar.

Per totes estes raons, el proper 28 cap vot es pot quedar a casa, una gran mobilització, barri a barri serà decisiva per a que nosaltres liderem la transformació que Xàtiva necessita.

Gràcies a totes les persones que us heu acostat en campanya i per fer-nos sentir orgulloses del nostre treball.