El Ayuntamiento de Xàtiva ha celebrado este viernes el último pleno municipal antes de las elecciones municipales de este domingo. Ha sido una sesión con poco contenido de gestión política y mucha carga emocional, marcada sobre todo por las despedidas de los regidores y regidoras que saben con certeza que no volverán a repetir otra legislatura como miembros de la corporación municipal.

Ha comenzado la ronda de intervenciones el exportado de Ciudadanos, Juan Giner, con un discurso muy duro en el que ha hecho un repaso de su gestión al frente de las áreas de Seguridad y Movilidad pero en el que también ha cargado con dureza contra el alcalde, al que ha acusado de "deslealtad" y ha recriminado que "aceptó a una tránsfuga en su equipo de gobierno (en referencia a la ahora candidata socialista Maria Beltrán) incumpliendo el Pacto antitransfuguismo". "Me hubiera tenido a su lado hasta hoy pero prefirió tomar otra decisión", ha indicado Giner, que ha terminado agradeciendo la ayuda al personal del ayuntamiento y a "casi todos los concejales". El edil fue expulsado de Ciudadanos por no acatar las directrices del partido.

La que también deja el consistorio de Xàtiva después de una etapa de servicio público que ha durado 16 años es María José Pla. La portavoz del PP ha aconsejado ser regidor a "cualquier persona que tenga vocación de ayuda a los demás" y ha agradecido los consejos y la ayuda tanto de trabajadores como compañeros. Pla ha recordado a todos los concejales de las última cuatro corporaciones de las que ha formado parte, en especial al equipo de gobierno del PP. "Aquí dejo mi etapa política y con ella cualquier problema que hayamos tenido", ha indicado al resto de ediles del pleno. "Me voy a quedar por vuestra parte personal, habéis demostrado calidad humana", ha remachado.

Por su parte, Cesca Chapí se marcha tras 12 años como concejala de Xàtiva Unida. "No ha sido fácil, por responsabilidad se ha ido cediendo y consensuando. Los obstáculos a veces no nos dejan trabjaar de manera libre y en la administración todo cuesta mucho y es lento", ha indicado. Chapí también ha invitado a los ciudadanos a participar directamente de la política y ha reivindicado el municipalismo como campo de transformación de la sociedad. También ha hecho un llamamiento a los acuerdos de gobierno y ha puesto el foco en que existen "muchos puntos en común que hay que poner por encima de las siglas".

Por su parte, Miquel Lorente también deja la corporación municipal después de una larga etapa en la que ha estado tanto en la osposición como en el gobierno, como teniente de alcalde. Lorente ha recordado a varios compañeros históricos de partido. "Como regidor he intentado ser comunista, pero no sé si lo he conseguido", ha indicado, antes de describir como un "orgullo" y un "honor" la labor de servicio público desplegada. "Los compañeros que vengan van a hacerlo mucho mejor y van a aportar políticas que harán que Xàtiva sea una ciudad con gente mucho mas feliz", ha indicado.

Mariola Sanchis, que no repite en la lista del PSPV para el 28M tras haber sido relegada por el partido que lidera Roger Cerdà, se ha despedido igualmente con agradecimientos a la plantilla y a su entorno. La edil ha deseado que quien ocupe la alcaldía "lleve adelante una política transparente y honesta y lleve adelante necesidades de la ciudadanía que es lo que queremos todos

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha cerrado el pleno con palabras de agradecimiento y con un balance sobre la legislatura.