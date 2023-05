Muchas voces clamaban sobre la necesidad de llegada de lluvias tras un mes de abril extremadamente seco y cálido, sobre todo para la gente del campo. El último temporal ha hecho respondido a sus deseos. Así, en localidades como Bocairent se ha llegado a recoger más de 127 litros. Y las precipitaciones han dejado imágenes impactantes. Así ocurre con la Plaza de Toros de la localidad, que ha sido completamente anegada por las lluvias.

Las fotografías y el vídeo que acompañan estas líneas no dejan lugar a dudas. Fueron captadas por Luis Asensio Norato, que colabora en el mantenimiento del coso y forma parte de la peña taurina "Es Pla". Asensio ha atendido a Levante-EMV y explicado que es una situación que se suele repetir en todos los temporales: "La plaza se construye en 1843, en un hueco. Esta excavada en la montaña. Hay una acequia perimetral y el agua rebosa y cae, ya que la infraestructura está un metro y medio por debajo de la altura de la calle". Asensio también ha tirado de memoria y explicado algunos capítulos que se han vivido en el coso por causas meteorológicas: "Recuerdo que en el año 1968 se suspendió una corrida con Antoñete porque los toros iban prácticamente nada. Yo tenía siete años y aún me acuerdo". "Otro recuerdo que tengo es durante la DANA de 2019. Vinimos un día y la plaza estaba totalmente nevada. No se podían ver ni los escalones de las grades", ha proseguido.

A su vez, Asensio también ha explicado que las bombas de achique están trabajando en la plaza ya : "Es algo que debería arreglarse, que está pendiente. Los corrales se llenan de agua cuando cae mucho. Actualmente estamos preparando un centro de interpretación con ayuda de la Diputación. Estará en un espacio cercano, donde también hay un horno moruno. Entre las tareas pendientes está la remodelación de los desagües y la ampliación de las puertas. Los camiones son cada vez más grandes y muchas veces ni caben", ha expuesto el integrante de la peña taurina de Bocairent.

Las precipitaciones han estado presentes prácticamente toda la semana en las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal. En Xàtiva, por ejemplo, ayer llegaron a descargar más de 10 litros en un intervalo de 10 minutos, dato que deje entrever la fuerza de las tormentas: