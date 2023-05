Quien diga que la política municipal es un tranquilo paseo en barca no ha seguido un pleno del Ayuntamiento de Canals. Los grupos de la oposición municipal volvieron a hacer valer su mayoría de regidores para tumbar tres propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día de la última sesión plenaria antes de las elecciones municipales del 28M.

El equipo de gobierno de Compromís y Canals en Moviment no pudo sacar adelante este jueves la modificación de créditos promovida para terminar de pagar las obras del mercado municipal. La regidora Hilzonde Badia justificó la medida ante la necesidad de "cubrir los excesos de medición" en los trabajos y cerrar el expediente.

Tanto el PP, como el PSPV y los regidores no adscritos votaron en contra de la iniciativa. El portavoz socialista, Antonio Orea, aseguró que los excesos de mediciones suponen "120.000 euros de sobrecoste" e implican "coger 42.000 euros del remanente", lo que para el concejal es "una barbaridad" teniendo en cuenta que la obra rondaría el millón de euros. Por otra parte, Orea puso encima de la mesa las goteras que el martes provocaron la entrada de agua en el renovado mercado municipal pocas semanas después de su inauguración. "Por responsabilidad queremos que primero la empresa repare lo que tiene que reparar y después ya cobrará", indicó.

El PSPV cifra en 120.000 euros los sobrecostes y el equipo de gobierno defiende que la empresa tiene que cobrar

En una línea similar se pronunciaron el portavoz del PP Toni López y la no adscrita Celia Bononad, que dijo que el mercado municipal "no está acabado y no está bien hecho".

Badia defendió que "por responsabilidad política" la empresa "debe cobrar" y recordó que la adjudicación se produjo con un precio a la baja y que los excesos de medición se dan de forma habitual en este tipo de actuaciones. La regidora recalcó que la mercantil reparará las goteras la semana que viene con cargo a la garantía depositada al inicio de las obras, sin coste adicional para el consistorio. También replicó que el equipo de gobierno está "muy contento" con el trabajo que se ha hecho en el mercado "con una relación muy directa desde el primer momento con los comerciantes".

"Ahora le diremos a la empresa que no le pagamos", ironizó la alcaldesa Mai Castells tras rechazarse la modificación de créditos.

Incompatibilidad

El siguiente punto del orden del día no llegó ni a debatirse. Se trataba de una proposición que partía de la secretaría municipal del ayuntamiento relativa a la declaración de incompatibilidad respecto al regidor Toni Orea, que ejerce como vocal no judicial de la Junta Electoral de Zona de Xàtiva. El informe invocaba distintos artículos de la Ley Electoral para indicar que este no debería simultanear ambos puestos. Orea lamentó que el asunto no hubiera pasado previamente por la comisión y vio absurda la votación de la propuesta teniendo en cuenta que no se vuelve a presentar a las elecciones y que en 48 horas dejaría de ser concejal. "No hay incompatibilidad porque mi función no puede afectar a la junta electoral de zona, no soy regidor del equipo de gobierno", defendió. La oposición en bloque votó en contra de la urgencia y el acuerdo no se trató.

Por último, tampoco llegó a abordarse la proposición de la alcaldía promovida por la vía de urgencia para la aprobación del estudio de detalle y el programa de actuación integrada de la Unidad de Ejecución en suelo residencial del ensanche en la calle Castell de Montesa de Canals.

En lo único en lo que se pusieron de acuerdo todos los grupos este jueves fue en la declaración de especial interés o utilidad pública de distintas asociaciones para que puedan acogerse a incentivos económicos y en la bonificación del ICIO de las obras de construcción del IES Francesc Gil.

Turno de las despedidas

El pleno municipal apenas duró media hora. El resto de tiempo lo monopolizó el turno de ruegos y preguntas, en el que distintos regidores aprovecharon para despedirse (al no repetir en las listas este 28M) y hacer balance. Fueron momentos muy emotivos en los que afloraron las lágrimas en distintas ocasiones entre los integrantes del equipo de gobierno.

Toni Orea dijo adiós al ayuntamiento después de 10 años de concejal con un ruego en favor del "diálogo y el entendimiento" entre los componentes de la próxima corporación municipal, a los que pidió "dejar de lado intereses partidistas y particulares". "Las siete candidaturas que se presentan a las elecciones evidencian la fragmentación del pueblo y eso no es bueno porque va a ser difícil de gobernar", dijo.

Por su parte, Toni Pérez (PP) criticó el retraso en la puesta en marcha del "plan estrella" del puerta a puerta de recogida de basura en la localidad, así como la falta de respuesta del equipo de gobierno a diferentes preguntas planteadas en anteriores plenos a lo largo de la legislatura. También defendió la gestión económica de la etapa de gobierno del PP.

Hilzonde Badia (Canals en Moviment) hizo un repaso por los cuatro años de gobierno "muy complicados", marcados por la DANA y la pandemia, que obligaron a dejar a un lado la hoja de ruta inicial del ejecutivo. "Lo hicimos lo mejor que pudimos, pero lejos de encontrar la complicidad de los compañeros del consistorio (en referencia a la oposición), nos encontramos con un hecho insólito como fue la retirada de sueldo y de la Seguridad Social", dijo recordando la moción que dejó sin retribuciones al equipo de gobierno. "Fueron momentos muy duros personalmente y muy tensos; estaba embarazada y no estaba cubierta por la Seguridad Social", incidió. Posteriormente la justicia devolvió los sueldos al ejecutivo.

La alcaldesa, Mai Castells, también lamentó "los obstáculos y palos en la rueda" que dejaron al gobierno local "en una situación muy precaria en la que nuestras familias sufrieron mucho". Castells agradeció el apoyo de su familia por darle un colchón económico y se preguntó si la retirada de sueldos se llevó a cabo "por ser la primera mujer alcaldesa de Canals". Un comentario que generó protestas e indignación en la oposición. La alcaldesa citó los versos de Estellés "Assumiràs la veu d'un poble" y aseguró que "cada palo en la rueda me ha hecho más fuerte" y "cada obstáculo me ha hecho querer más a mi gente y a mi pueblo". De ahí su decisión de volverse a presentar, continuó. Castells hizo también una "llamada al entendimiento" tras el 28M para que "seamos capaces de encontrar lugares de consenso y acuerdo".