Si para algo debe servir una campaña electoral es para movilizar al electorado indeciso. A lo largo de dos semanas frenéticas, los candidatos de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida han intentado seducir a la ciudadanía con una marea de anuncios, promesas y encuentros vecinales llenos de gestos simpáticos. Los partidos apuraron hasta el último momento antes de la jornada de reflexión para arañar hasta el último voto posible, aunque la de ayer fue una agenda algo más distendida,para liberar tensiones.

Ontinyent Ens Uneix, la formación que gobierna esta localidad, cerró la campaña con una fiesta-mitin en el restaurante Casa Seguí, amenizada por el grupo Músics del Carrer. El alcalde y candidato a la reelección, Jorge Rodríguez, agradeció el trabajo de su equipo electoral y centró su mensaje en apelar al «voto útil» para «seguir transformando Ontinyent» y para revalidar el acta de diputado «y ser decisivos enValència». «Lo mejor está por venir», dijo el primer edil, poniendo el foco en los 50millones de euros de inversiones en cartera en la ciudad. «Cruzando el río no es el momento de cambiar de caballo», remachó.

Xàtiva Unida también puso fin a su ajetreado programa de actos en medio de un ambiente festivo que llevó a su candidatura a recorrer la ciudad acompañada de un pasacalle animado por la colla de dolçaina i tabal «La Socarrà» y els «Espantacriatures valencians», del grupo Disparatario. Una actuación de Pep Gimeno «Botifarra» a cubierto de la amenaza de lluvias puso el broche final. Antes del cantaor intervinieron los primeros espadas de la lista y a Miquel Lorente.

Por la mañana, la consellera de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo arropó a la alcaldable Amor Amorós en una visita por el mercado de los viernes. «Amor y Xàtiva Unida son la garantía para que Xàtiva progrese y avance hacia el futuro, de que se hagan políticas valientes y transformadoras en la ciudad», indicó Pérez. Amorós se marcó como objetivo «llevar a Xàtiva políticas como las que ella está desarrollando en el Botànic».

El PP pide concentrar el voto en Xàtiva

La noria electoral terminó para el PP de Xàtiva con un mitin en la Casa de la Cultura. Su candidato elevó la voz para pedir a su electorado potencial que en anteriores elecciones «confió en otras fuerzas» que concentre el voto en el PP, «la única papeleta que asegura que Xàtiva vuelva a ser una ciudad líder y próspera», señaló.

Sanchis agradeció el apoyo recibido durante la que definió como «la campaña de la ilusión» y llamó a «hacer posible el cambio en Xàtiva», pidiendo el voto de aquellos «que en estos años se han sentido defraudados, engañados y que creen que se puede gestionar mejor nuestro municipio». El alcaldable popular defendió «el proyecto más completo para Xàtiva» y puso el foco en el trabajo de calle que durante estas últimas semanas ha desplegado su candidatura «con medidas específicas para cada zona y con el ánimo de los vecinos que esperan que, a iguales impuestos , iguales oportunidades para todos», sentenció.

Ciudadanos Xàtiva, por su parte, estableció ayer tarde una parada en Sant Francesc en la que ofreció su programa electoral aderezado con trozos de un sabroso arnadí.

El PSPV de Xàtiva liberó la agenda de actos y cerró la campaña con una cena de hermandad en la sede de Caldereria. El candidato a la reelección, RogerCerdà, volvió a pedir «una mayoría amplia» porque «Xàtiva no puede parar» y puso en valor sus «conocimientos y experiencia» adquiridos durante sus 8 años como alcalde para defender «un proyecto que mejorará la calidad de vida de nuestra ciudad en todos los aspectos». «He sido el alcalde de todas y todos y lo he hecho pensando en el conjunto de la población sin dejar a nadie atrás. Me he dejado la piel para conseguir que Xàtiva recibiera las máximas inversiones posibles», incidió.