El pasado mes de Abril las redes sociales ardieron con un vídeo protagonizado por un caballo en la feria de Abril, desplomado por las condiciones en las que había tirado de una calesa —a 35 grados— y pateado por dos hombres mientras estaba en el suelo. Otro ejemplar murió este año tras una situación similar. Este tipo de incidentes ya han sido grabados en citas anteriores, causando una gran polémica.

La distribución de calesas eléctricas podría ayudar a evitar estos incidentes. A finales del pasado mes de marzo, el Ministerio de Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución que homologa este tipo de vehículos. El documento llega cuatro años después de que se lanzara el prototipo de una calesa eléctrica en Xàtiva. Toni Mira es el gerente de la firma que promovió el vehículo, que actualmente se encuentra en una nave industrial en Canals. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que la iniciativa ha estado parada: «Todos hemos visto las imágenes de los caballos desplomados y al sacar el proyecto pensamos en poder ayudar. El prototipo ya está hecho y si llegamos a acuerdos con posibles compradores podríamos lanzar hasta cincuenta unidades».

La firma llegó a coordinar una presentación pública en Xàtiva en 2019. Sin embargo, la pandemia y problemas burocráticos posteriores lo retrasaron todo. «Llegamos a hablar con ayuntamientos de ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca o Málaga. Estaban muy interesados, pero este tipo de vehículos no estaban regulados. Nos pedían tener airbag o cinturones con tres puntos de anclaje, lo que no tiene sentido. Ahora, estos problemas sí se han arreglado», declaró Mira.

Sin embargo, las elecciones lo han parado todo de nuevo:«Ahora no podemos negociar, ya que no se sabrá quién gobernará hasta las próximas semanas. Esperamos que se reactive todo entonces». Desde la empresa responsable explicaron que los vehículos pueden utilizarse como acompañamiento de los caballos, aunque de momento no cuentan con pescante: «El motor puede ayudar cuando estén cansados, se desgastarán menos. Se puede usar como asistente para que los animales no sufran. Aunque las calesas eléctricas también pueden utilizarse sin caballos».

Consultado por el precio, Mira comentó que cada unidad saldrá al mercado con un coste aproximado de 15.000 euros: «El primer prototipo ya está en marcha, solo nos falta llegar a acuerdos para empezar la producción. Las principales materiales son acero, fibra de vidrio y madera. Lo costoso en este tipo de casos no es la fabricación, sino todo el proceso. Estuvimos más de un año para contar con un vehículo viable».

La calesa eléctrica «made in Xàtiva» cuenta con un motor eléctrico de dos caballos y medio. Para su puesta en circulación necesita una matrícula amarilla, de ciclomotor. A su vez, la resolución dicta que puede alcanzar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora: «Puede ir un máximo de seis personas más el conductor. Actualmente solamente contamos con un prototipo, que no lleva pescante, pero se pueden hacer modificaciones».

Desde la empresa exponen que también han hablado con asociaciones de calesistas: «La idea es reactivar todos los contactos. Tenemos la infraestructura, la homologación, podemos empezar todo otra vez», apostilló Mira.