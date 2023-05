Las quinielas se han cumplido en Canals, un auténtico polvorín en lo referente a la política municipal durante las últimas legislaturas. Hasta siete partidos presentaron listas en los comicios del 28M, configurando un rompecabezas que apuntaba a una dirección clara: la fragmentación del voto. Y así ha ocurrido. Los resultados de las elecciones han dado seis representantes al PP, cuatro al PSPV, tres a Compromís y a la coalición Suma’t -que se estrenaba- y uno a Vox. El puzzle se mantiene.

No es fácil aventurar la distribución del pleno municipal en Canals de los próximos cuatro años. Ahora comienza el proceso de negociación del gobierno municipal y todo sigue abierto. Lo que sí se puede afirmar es que la coalición Suma’t tiene una de las llaves. Podría formar parte de un acuerdo a tres bandas con socialistas y Compromís o pactar con el PP, que ha sido la lista más votada con 2.273 votos, con más de 800 apoyos de diferencia respecto al PSPV, en el segundo escalón. El concejal de Vox podría formar parte también en un acuerdo con los populares.

Nacho Mira, candidato popular, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que su intención es llegar a un acuerdo manteniendo la alcaldía: «Hemos ganado las elecciones. Vamos a hablar con los partidos que sí quieran pactar con nosotros. En Compromís ya rechazaron esa posibilidad en público. Lo que pretendemos es llegar a un buen acuerdo para el pueblo, la gente ha dictaminado que quería algo diferente. No vamos a ceder la alcaldía, la gente ha querido un cambio, es algo se ha demostrado en las urnas y nos debemos a nuestros simpatizantes, votantes y afiliados. No hemos venido a cerrar pactos de dos años. Todos se verá en unas semanas».

Edu Badal encabezó la candidatura de Suma’t. Ayer no descartó la posibilidad de alcanzar un pacto con los populares:«Nuestra ideología es clara, somos moderados y nuestro objetivo es trabajar para Canals y pactar con los partidos con los que tengamos más coincidencias. Al final, en un pueblo más o menos todos buscamos lo mejor».

«Queremos formar parte de un gobierno, demostrar nuestra valía. La gente debe saber que tenemos ganas de trabajar y de desarrollar nuestro proyecto de pueblo. Queremos sacar a Canals del lugar en el que está. Queremos ser visibles, no estar en la oposición a verlas pasar», apostilló Badal.

Mai Castells ha sido la alcaldesa de Canals durante los últimos cuatro años. Ayer atendió a este diario e hizo autocrítica:«Ha sido una legislatura de desgaste, pero se ve que no hemos sabido llegar a la gente, que no hemos sabido comunicar todo lo que hemos hecho». A su vez, la candidata de Compromís explicó que «la aparición de un partido localista como Suma’t nos ha quitado votos a todos. Solo tenemos una cosa clara y es que no pactaremos ni con PP ni Vox».

Cristian Juan (PSPV) se remitió a una reunión de su ejecutiva local:«Es una cita inminente. Lo que vemos claro es que está todo muy complicado, el rompecabezas se mantiene. Hay que reunir a los mejores regidores posibles, siempre estaremos a favor del diálogo. Se tiene que ver todo».