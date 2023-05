El alcalde en funciones de Ontinyent y candidato de 'Ontinyent ens Uneix', Jorge Rodríguez, ha valorado hoy la sentencia absolutoria del caso Alqueria. Entre vítores y aplausos de simpatizantes, militantes y concejales de su lista he explicado que era un movimientos esperado: "Siempre hemos defendido nuestra inocencia. Arrastraron muchos nombres por el barro cuando lo único que quisimos fue limpiar y profesionalizar la diputación".

"Ha sido un proceso judicial que al final solo ha valido para hacer daño y causar un gasto público innecesario. Quiero dar las gracias a todo el mundo que nos ha apoyado", ha proseguido Rodríguez.

Reproche a Ábalos y Puig

El candidato también ha echado en falta un mea culpa de algunos representantes del PSPV, nombrando expresamente a José Luis Abalos y Ximo Puig: "La única que me he enviado un mensaje ha sido Rebeca Torró, dándome la enhorabuena. El partido ha emitido una nota de prensa, pero nunca hemos sabido por qué a otros en nuestra situación los apoyaron y a nosotros no".

Negociaciones para la diputación

"Hay daños que son irreparables, muy difíciles de restituir" ha expuesto. Consultado por la posible relación de la sentencia con el voto clave de Ens Uneix en la diputación, ha explicada que van a esperar a los resultados definitivos: "Hemos recibido algunas llamadas, pero queremos hacerlo bien. Intentaremos que la Vall tenga voz en la diputación. Ahora la confianza está muy baja con todos los partidos, es algo que se tiene que trabajar".