El sábado 27 de mayo se disputó en la localidad de Enguera el Campeonato Autonómico de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” perteneciente a las categorías infantil y cadete. La cita reunió a los seis primeros clasificados de dichas categorías en cada una de las pruebas, sumando un total de 70 deportistas de 11 clubes de la Comunitat Valenciana, para decidir a los vencedores de la edición 2022-2023 de los juegos deportivos.

El Club Bádminton Xàtiva nuevamente estuvo presente en la prueba con un total de nueve deportistas clasificados, que al termino de la jornada consiguieron un total de ocho metales (3 oros, 2 platas y 3 bronces). La cita se estreno con los partidos de categoría infantil, donde Ximo Torres y Feliu Terol en la prueba de individual masculino fueron los representantes setabenses. Ambos deportistas no tuvieron problemas en conseguir las dos victorias en sus respectivos grupos y de esta forma acceder a la final. Desde el C. B. Xàtiva exponen que "el partido decisivo entre los dos deportistas setabenses fue de un gran nivel, donde empezó Feliu anotándose el primer set por 21-13, en el segundo Ximo reaccionó y colocó la igualdad en el marcador al vencer por 15-21. Ambos llegaron al tercer set realizando un buen juego y ello se notó en la igualdad a lo largo de este tercer set donde Feliu tras 34 minutos de encuentro se impuso por 21-17, dando la sorpresa de la mañana al ser de categoría alevín y no partir como cabeza de serie. Así pues, oro para Feliu Terol y plata para Ximo Torres".

En la prueba de dobles teníamos participó la pareja formada Alexis Piñero y Meshack Martínez, también alevines que lograron la clasificación para esta autonómico en la categoría infantil. "Ellos no tuvieron tanta fortuna y no pudieron superar la fase de grupos pero fue una gran experiencia el poder tener una jornada más para poder seguir adquiriendo experiencia y aprendiendo con partidos contra deportistas de una categoría superior, sobre todo porque las diferencias no fueron tan grandes, cediendo los sets a 17, 18 o 19 puntos lo que denota una gran igualdad", comentan las mismas fuentes.

Categoría Sub-17

Por otra parte, en la prueba de individual femenino Sarai Ramón consiguió el bronce y quedó muy cerca de poder disputar la final, "ya que el pase a dicha final se lo jugó frente a la deportista de Beneixama Europa Belda en un emocionante encuentro que se disputó a tres sets y que finalmente cayó del lado de la alicantina por 21-15, 17-21 y 21-16".En la prueba de dobles la pareja formada por Ainara Gamarra y Selenia Pla (deportistas de la modalidad de parabádminton) pese a clasificarse en sexta posición, lograron superar con solvencia la fase de grupos imponiéndose en sus dos encuentros sin dificultades y sin ceder ningún set, llegando a la final donde se enfrentaron a la pareja formada por las deportistas del C.B El Campello Andrea Baeza y Alba Sevila, "ante las que cedieron por un igualado 21-19 y 21-18 en un partido donde las setabenses no acabaron de creerse la posibilidad de victoria".

En la categoría de individual masculino los hermanos Cimas estuvieron muy cerca de protagonizar la final, por un lado, Jesús supero la fase de grupo sin problemas y por otro marcos se jugó el pase a la final frente Alejandro Carrión al que ganó de forma fácil en el primer set, pero donde el jugador del C.B Manises reaccionó para imponerse en los dos siguientes dejando a Marcos con el bronce. En la final Jesús se adjudico el partido sin demasiados esfuerzos debido en parte a la sobrecarga muscular de Alejandro que mermó su rendimiento en los últimos encuentros. Así pues, oro para Jesús Cimas y bronce para su hermano Marcos Cimas.

En dobles (masculino y mixto) Jesús y Marcos Cimas se hacían con el oro tras derrotar a la pareja del C.B Manises formada por Alejandro Carrión y Adrián Roca por 21-10 y 21-6. Los setabenses Ximo Torres y Sarai Ramón debieron conformarse con el bronce al no aprovechar la ocasión y derrotar a esta misma pareja en la fase de grupo, aprovechando la lesión de Alejandro. Un partido donde Ximo y Sarai debieron apretar mucho más para hacerse hueco en la final.

Al término de la jornada el presidente del C.B Enguera don Miguel Tortosa Aparicio junto al Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Enguera, don Javier Simón Ballester hicieron entrega de las medallas a los vencedores.

Jesús y Marcos Cimas se proclaman subcampeones

La jornada dominical también tuvo su correspondiente cita con el bádminton y en esta ocasión con idéntico marco, pues el Pabellón Jaime Alegre de la localidad de Enguera volvió a ser el escenario donde se llevó a cabo la disputa del Campeonato Autonómico en las categorías Sub-13 y Sub-17, competición imprescindible para poder disputar los Campeonatos de España y que también es puntuable para el Ranking Nacional.

El Club Bádminton Xàtiva participó en esta ocasión con ocho deportistas de estas categorías, 2 en categoría Sub-13 y los otros 4 en categoría Sub-17, en una competición que reunió a 50 deportistas de la Comunidad Valenciana.

Empezamos nuestra crónica por la categoría Sub-17, concretamente en la prueba de dobles masculinos donde los hermanos Cimas, superaron la fase de grupo sin ceder ningún set para plantarse en la final frente a la pareja del C.B El Campello formada por Mateo Fernández y Miguel Payá, los alicantinos empezaron muy fuertes y se anotaron con mucha superioridad el primer set por 21-11, pero Marcos y Jesús reaccionaron en un emocionante segundo set en el que se impusieron por un ajustado 20-22, forzando de esta forma el tercer set que también fue de mucha igualdad pero que terminó cayendo del lado de mateo y Miguel por 21-16. Finalmente, plata para los deportistas setabenses.

Continuamos con las pruebas de dobles, concretamente con la de dobles mixto donde el C.B Xàtiva contó con dos parejas, la formada por Ximo Torres y Sarai Ramón y la compuesta por Andrea Orquín y Jesús Cimas, por desgracia ambas debieron conformarse con el bronce quedando a un paso de la disputa de la final.

En las pruebas individuales en el apartado femenino Andrea Orquín consiguió otro bronce tras caer en semifinales frente a la que finalmente sería la campeona, Ángela Viray. El partido no empezó bien para Andrea que cedió el primer set por 21-9, pero pudo ganar el segundo set por 18-21 forzando el tercer set donde la igualdad en el marcador fue una constante con rachas para ambas jugadoras, finalmente la deportista del C.B San Fernando de Valencia se anotó el tercer set por 21-18.

También en individual femenino Sarai Ramón estuvo a punto de dar la sorpresa y eliminar en octavos de final a la local Leyre Simón y candidata a estar entre las cuatro mejores del torneo, en un muy buen partido por parte de Sarai que veía como se le escapó la victoria en los dos últimos rallys del encuentro, siendo el resultado final 21-15, 19-21 y 21-19 a favor de la enguerina. En el apartado masculino, Ximo Torres y Marcos Cimas se quedaron en cuartos de final realizando dos buenos encuentros. Marcos perdió frente a Quique Gil por 21-10 y 21-17, y por su parte Ximo hizo que Unai Martínez no se relajará para imponerse por 21-14 y 21-16.

Terminamos nuestro resumen con la categoría Sub-13, donde los deportistas setabenses Arnau Ballester y Adrià Meseguer se tuvieron que conformar con la tercera plaza, debido a la lesión que sufrió Arnau y que mermo en gran medida su juego. El dolor en su rodilla derecha se produjo cuando estaba disputando los cuartos de final en la prueba de individual y pese a ir ganando el primer set por mucha ventaja termino cediendo ese set y el siguiente. Una lástima, pues Arnau estaba con claras opciones de conseguir bronce en individuales y plata en el doble. Por otra parte, Adrià Meseguer también quedó apeado en cuartos de final en la prueba individual. En su primer año disputando este tipo de torneos federados Adrià va cogiendo experiencia y mejorando poco a poco detalles en su juego.