El PP recupera 7 distritos en el centro y el casco antiguo de Xàtiva y el PSPV amarra 15

El PSPV ha cimentado su ajustada victoria en las elecciones municipales de Xàtiva en la hegemonía que ha logrado mantener en la mayoría de los distritos en los que se divide la localidad. Pero el retroceso de los socialistas en pleno clima favorable a la derecha a todos los niveles se ha hecho especialmente evidente en siete secciones censales concentradas en el casco antiguo y las partes más céntricas de la ciudad en las que el PP ha conseguido arrebatar la mayoría al partido del puño y la rosa.

Los populares de Marcos Sanchis han cosechado su mejor resultado (un 49,9% de los votos) en la zona con mayores rentas de Xàtiva, el eje comprendido entre la Albereda, República Argentina y la plaza Pintor Guiteras. La formación conservadora también se ha impuesto con un 47% de los sufragios en la parte del centro histórico que baja desde la Albereda hasta la plaza de la Seu, incluyendo la calle Montcada, el Mercat y sus alrededores más inmediatos.

El PP es la fuerza más votada igualmente —aunque con algo más del 32% de los votos— en la zona entre la Seu y la calle Menor Cuesta y en el área de influencia de las plazas de la Bassa y SantJaume y las calles Hostals, Reina o Canónigo Cebrián. En el ámbito delimitado entre la Baixada de l’Estació hasta Juan XXIII, incluyendo Escultor Esteve, también bajo dominio popular, el porcentaje de voto del partido de la gaviota asciende hasta el 38 %. Idéntica porción de apoyos han obtenido en la sección que va desde Selgas hasta el Passeig delFerrocarril, incluyendo el área de la Murta.

El PSPV ha conseguido su mayor porcentaje de apoyos (un 42% de los sufragios) en el barrio deSant Feliu y Caputxins, mientras que se ha impuesto con solo un 30% de los votos en la zona adyacente del carrer Blanc y Pintor Jacomart. Los socialistas son mayoritarios con un 37 % de las papeletas en la parte este del casco antiguo que comienza a partir de la Seu. Otro punto fuerte par ala candidatura liderada por RogerCerdà ha sido el distrito de Abu Masaifa, en la zona delimitada por las calles Ausiàs March y Reina, con casi un 40% de respaldo.

De manera global, el PSPV retiene quince ámbitos censales, incluyendo las pedanías, por los ocho que ha logrado recuperar el PP. En 2019, los socialistas tiñeron de rojo todos y cada uno de los distritos de Xàtiva con un respaldo ampliamente mayoritario. La formación mantiene su hegemonía en el Raval, en el barrio Nord-Oest, en las zonas de ensanche como la delPalasiet o en el barrio de la Bola, aunque en este último distrito los populares fueron los más votados en una pequeña porción de casas ubicada entre las calles Valerio Catulo y Forn del Vidre. Los diseminados también han seguido mayoritariamente del lado del PSPV pese a la pérdida de apoyos.

Nuevos regidores

El resto de las formaciones que han conseguido representación en el Ayuntamiento de Xàtiva en la legislatura que va a comenzar no se han impuesto en ningún distrito de la ciudad. Los resultados de las elecciones van a dar cabida en la corporación municipal a 9 nuevos regidores que hasta ahora no habían ostentado ningún cargo de representación. El PSPV es el partido con una mayor continuidad, puesto que de sus ocho regidores siete repiten y ya formaban parte del consistorio en el mandato que se inició en 2019. Vicent Lluch, expresidente de la coordinadora de clubs, es el único edil socialista de nueva incorporación, si bien María Beltrán se estrenará en la bancada del PSPV después de su paso por Ciudadanos y por el grupo de no adscritos.

Por Xàtiva Unida repiten Amor Amorós, Alfred Boluda y Héctor Cuenca, mientras que Susana Gomar es la única recién llegada del grupo.

El PP es la formación que presentará una mayor renovación en el pleno municipal, puesto de los ocho concejales obtenidos en las urnas (el doble que hace cuatro años) solo dos ya integraban el consistorio en la último legislatura:Marcos Sanchis y Eduardo Llopis. Entran nuevos Ana Díez, Sonia Pla,VicenteBoluda, David Oltra, Octavio Pérez e Inmaculada Signes. Por primera vez, Vox estará representado en el Ayuntamiento de Xàtiva con un regidor: el empresario y cabeza de lista FranciscoSuárez. De los 21 regidores de esta legislatura, 9 son mujeres y 10 hombres.