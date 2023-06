Saúl Blanco seguirá una temporada más como entrenador del Eset Ontinet masculino. El Club Martínez Valls Bàsquet de Ontinyent ha renovado al técnico asturiano como entrenador del primer equipo masculino del club y director deportivo de la entidad. Así, el exjugador de la liga ACB de baloncesto cumplirá su tercera temporada con el club ontinyentí, que ha querido volver a confiar en él tras los grandes resultados obtenidos en las dos últimas temporadas, en las que el Eset Ontinet se ha consolidado dentro de la liga EBA.

El entrenador asturiano ha explicado que “lo que necesita un club para crecer es un proyecto a medio-largo plazo. No solo en lo que respecta al primer equipo, sino también en plantilla, masa social, repercusión”. Continuar en el proyecto es para Blanco “mi forma de contribuir al club y a la ciudad, donde me siento muy cómodo y a gusto”, y destaca “la gran ayuda que he recibido de la directiva del club de Ontinyent y del resto de entrenadores”.

Respecto a la próxima temporada, los objetivos del entrenador del Eset Ontinet son “claros y ambiciosos”, afirma Blanco, quien declara que “tenemos que saber donde estamos, pero tenemos que querer estar arriba. Después, el juego y los resultados dirán donde acabamos, pero el objetivo de todos los equipos, sea de la categoría que sea, tiene que ser ganar y en eso vamos a trabajar”.

Desde la junta directiva del Club Martínez Valls Bàsquet muestran la “gran satisfacción” de poder contar con Saúl Blanco una temporada más. “Su dedicación y esfuerzo, tanto con el primer equipo como con el resto de jugadores, jugadoras y entrenadores del club es de agradecer”, resaltan. La directiva del Martínez Valls Bàsquet también afirma que “para nosotros es todo un orgullo que Saúl Blanco crea en nuestro proyecto y sienta este club como lo que es, su casa”.