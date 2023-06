"Sería un buen gesto que me pidieran presidir la diputación, pero no tengo esa aspiración"

Jorge Rodríguez tiene el teléfono que echa humo. Los mensajes por leer se acumulan mientras las entrevistas se suceden en cascada en un clima de triple celebración: por la tercera mayoría absoluta en Ontinyent, por el probable diputado provincial obtenido y por la sentencia que le absuelve (junto al resto de acusados) de la pesada losa del caso Alquería.

Hace 5 años fue detenido, le dejaron fuera del PSPV con su trayectoria política en pleno ascenso y tuvo que dimitir como presidente de la diputación. Ahora le absuelven y tiene en su mano la gobernabilidad de la corporación provincial. ¿El karma existe?

Creo que las cosas malas se van y las buenas vuelven. Todos pasamos etapas buenas en la vida, hemos tenido la mala suerte de vivir esta etapa de manera dramática, pero con la suerte de haber mantenido la confianza de la gente de Ontinyent. Han sido cinco años muy duros.

¿Se ve de regreso a la presidencia para completar el círculo de la justicia poética?

Si el PSPV y Compromís me dijeran que lo justo es que Jorge Rodríguez presida la diputación sería un buen gesto, pero no tengo aspiraciones de volver a ser presidente.

¿Vuelve a confiar en la justicia? La sentencia llega dos días después del 28M...

Confío en la justicia. Me ha demostrado la capacidad que tiene de ser imparcial. Aunque nos hubiera gustado que la sentencia hubiera salido antes, es correcto que no interfiera en procesos electorales y es lógico que haya llegado después de las elecciones. Hasta el juicio oral teníamos la sensación de que no se nos había permitido defendernos, porque durante la instrucción no se nos había dado esa oportunidad y se nos habían tumbado todas las peticiones.

¿Y en la Fiscalía confía?

Tengo poca confianza en la Fiscalía. Un fiscal que te pide 8 años de prisión creo que debería estudiar con más detenimiento las cosas. Cuando autorizas una operación policial de este calado y después ves que simplemente hay un debate sobre si nueve contratos de alta dirección son correctos, como mínimo podría haber retirado la acusación o haber modificado las conclusiones provisionales. Por suerte se ha hecho justicia y vemos la luz de nuevo. Ya no es una cuestión política, sino personal:te levantas todos los días pensando que te han pedido 8 años de prisión, 1 millón de indemnización y 20 años de inhabilitación. Llega un momento en el que o consigues salir de ese bucle o acabas volviéndote loco. Poder cerrar este capítulo tiene una trascendencia personal más allá de la política.

Dice que hay daños irreparables. ¿La sensación es agridulce?

Al final te das cuenta de que para este viaje no hacía falta alforjas. Hemos padecido cinco años en los que se ha causado un gran daño a 14 personas, a su prestigio y a sus familias. Yo era la pieza de caza mayor, pero también están Agustina Brines, Xavier Simón, Josep Tíller Miguel Ángel Ferri... Gente que entró a dar lo mejor de sí mismos y que trabajaron sin mirar horas para transformar la empresa pública (Divalterra). Lo conseguimos y el premio que tuvimos fue un juicio con un elevado gasto público, mucho dolor y el cierre de una empresa publica que funcionaba y cuyos trabajadores han tenido que integrarse en la diputación.

Ximo Puig ha dicho que siempre confió en usted, pero ha defendido su salida del partido y no considera que tenga que pedirle disculpas. ¿Esperaba más?

No esperaba más. Ni del president ni de la persona. Una persona con un mínimo de humanidad podría haber enviado un mensaje simplemente deseando suerte: eso no implica nada más que tener algo de corazón y más si tenía la convicción de que era inocente. Tampoco es algo que me quite el sueño, pero cuando alguien quiere recuperar relaciones o una senda de confianza parece lo más oportuno pedir perdón. Todos somos humanos y nos equivocamos:entiendo que las circunstancias políticas que te llevan a tomar decisiones que no son la más acertadas, pero verbalizarlo no cuesta nada.

¿Le ha pedido disculpas alguien del PSPV?

La gente con la que tengo relación del PSPV es la que siempre ha estado a mi lado y le ha dado igual si le llamaban la atención por venir a verme a Ontinyent.

¿En su momento se sintió escuchado por el partido?

Ni siquiera nos dieron la oportunidad de explicarnos. Mi dimisión se pidió en una ejecutiva reunida cuando aún estaba detenido. No hubiera pasada nada por esperar y escuchar mi versión con independencia de que el resultado hubiera sido el mismo.

¿Cree que le querían quitar de en medio? ¿Hubo motivos ocultos en la Operación Alquería?

Fue un poco aquello de ‘entre todos lo mataron y él solo se murió’. La operación se produce en un contexto muy concreto en el que acababa de salir adelante la moción de censura contra Rajoy y había cierto vacío de poder en las cúpulas de Interior. También se ha utilizado mucho el argumento de la corrupción y parece que un partido es más admirable cuanto antes pida la salida de un imputado.

¿Se extraerá alguna lección de su caso? ¿Deberían relajarse las líneas rojas con los investigados?

Hemos perdido la presunción de inocencia. Se produce un tratamiento desigual cuando eres noticia por la parte negativa y habría que hacer una reflexión no solo a nivel de los medios sino de la propia política: no podemos convertir la política en una actividad de riesgo si queremos que haya gente que nos gobierne.

¿Valora pedir algún resarcimiento por la detención y lo que ha implicado el proceso?

Es muy pronto todavía, todavía no he podido leerme toda la sentencia y de momento estamos celebrando la absolución.

¿Qué va pasar con la diputación?

Estamos esperando que se confirme el recuento oficial. Nuestra voluntad es mantener un diálogo con todos, pero queremos ser muy prudentes hasta que se nos otorgue el diputado de manera clara. Donde estemos queremos gobernar, formar parte, decidir e impregnar la diputación de la mirada de la Vall d’Albaida, porque nuestro mandato es municipal.

«Hubo personas que se vieron amenazadas y nos hicieron la envolvente»

Cuando se le pregunta por qué cree que nace la denuncia del caso Alquería, Jorge Rodríguez apunta directamente a las rencillas entre el personal por los cambios en la antigua Imelsa. «Un informe de Intervención del Estado hablaba de dos personas que habían estado cobrando sueldos sin pasar por ningún proceso de selección.Se vieron amenazados y quisieron hacernos la envolvente», asegura. Cuestionado por el papel deJoséLuis Vera, implicado en el caso Azud, el alcalde de Ontinyent recuerda que era el responsable jurídico de la empresa y que dio el visto bueno a los contratos de alta dirección. «Con su informe teníamos plena certeza de que eran correctos: no éramos juristas y no podíamos saber todas las disquisiciones», incide.